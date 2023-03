Fünfter Sieg in Folge: Gaishorn schlägt Ausseerland

Details Sonntag, 26. März 2023 16:51

Für FC Ausseerland gab es in der Partie gegen FC Gaishorn, an deren Ende eine 0:2-Niederlage stand, nichts zu holen. Gaishorn war als klarer Favorit ins Spiel gegangen und enttäuschte die eigenen Anhänger nicht. Die Gastgeber hatten in einem umkämpften Hinspiel einen 3:2-Erfolg gefeiert. Die Gaishorner feiern damit schon den fünften Sieg en suite und bleiben die Überraschung der Saison.

Das Spiel ist von Beginn an munter geführt. Beide Mannschaften gehen durchaus aggressiv zu Werke. Gaishorn hat etwas mehr vom Spiel, kann aus dem Übergewicht aber nichts machen. Auch wenn man sich durchaus gute Tormöglichkeiten erkämpft. Schupfer etwa schießt in dieser Phase zu zentral, kurz darauf ist es wieder Schupfer, der nach einer tollen Einzelaktion von Simbürger nicht gegen den Keeper durchsetzen kann. In der 40. Minute ist es dann aber so weit. Kurz vor dem Pfiff zur Halbzeit machte Jan Michael Schupfer das 1:0 zugunsten von FC Mayr-Melnhof Gaishorn (40.). Ausseerland hat nur Augenblicke später Pech - man trifft nur die Stange. Dann geht es in die Kabinen.

Im zweiten Durchgang agiert Ausseerland offensiver, was auch notwendig ist, wenn es noch mit Zählbare klappen soll. Allerdings beginnt die zweite Halbzeit gleich mit einem Lattenkracher von Simbürger. Kurz darauf trifft Schupfer die Stange. Das Publikum hätte hier durchaus schon weitere Tore sehen können. Ausseerland wirft in der Schlussphase dann alles nach vorne, doch anstatt des Ausgleichs fällt die Entscheidung. Steven Thalhammer stellte wenige Minuten vor dem Schlusspfiff den Stand von 2:0 für Gaishorn her (86.). Am Ende verbuchte FC Mayr-Melnhof Gaishorn gegen Ausseerland die maximale Punkteausbeute.

Der Zu-null-Sieg lässt FC Gaishorn passable Chancen im Kampf um die besten Plätze. Prunkstück von Gaishorn ist die Defensivabteilung, die im bisherigen Saisonverlauf erst 22 Gegentreffer kassierte – Liga-Bestwert. Mit dem Sieg knüpfte FC Gaishorn an die bisherigen Saisonerfolge an. Insgesamt reklamiert FC Mayr-Melnhof Gaishorn zehn Siege und zwei Remis für sich, während es nur drei Niederlagen setzte. Gaishorn scheint einfach niemand stoppen zu können. Beeindruckende fünf Siege in Serie stehen jetzt schon zu Buche.

FC VIVAMAYR Ausseerland findet sich derzeit in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang zwölf. Im Sturm des Gasts stimmt es ganz und gar nicht: 22 Treffer konnte er in dieser Saison erst erzielen. FC Ausseerland musste sich nun schon neunmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da Ausseerland insgesamt auch nur fünf Siege und ein Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster.

Am kommenden Samstag trifft FC Mayr-Melnhof Gaishorn auf SV Central Dancing Hinterberg, FC VIVAMAYR Ausseerland spielt tags zuvor gegen SC "1960" Team Styria RB Pernegg.

Jürgen Hofer (Funktionär Ausseerland): "Ein verdienter Sieg der Gaishorner. Unsere Leistung war in Anbetracht der Ausfälle sehr engagiert, kämpferisch und läuferisch waren wir voll auf Augenhöhe. Leider haben wir den Sitzer zum 0:1 ausgelassen und die Querlatte hat den Ausgleich verhindert. In Halbzeit 2 hatten wir dann wenige Chancen. Jetzt heisst es konzentiert weiterarbeiten und das 6-Punkte-Spiel nächsten Freitag zu unseren Gunsten entscheiden."

Unterliga Nord A: FC Mayr-Melnhof Gaishorn – FC VIVAMAYR Ausseerland, 2:0 (1:0)

86 Steven Thalhammer 2:0

40 Jan Michael Schupfer 1:0

