Schupfer beschert Ausseerland einen Punkt gegen Pernegg

Das Spiel zwischen FC VIVAMAYR Ausseerland und SC "1960" Team Styria RB Pernegg endete 1:1. Wer im Aufeinandertreffen die Nase vorn haben würde, war vorab schwer auszumachen. Die Ausgeglichenheit zwischen den beiden Mannschaften zeigte sich letztlich im Endergebnis. Im Hinspiel hatte SC Pernegg FC Ausseerland mit einem beeindruckenden 5:0 vom Feld gefegt.

Die Pernegger starten gut ins Match und setzen den Gegner unter Druck. Treffer gelingt allerdings keiner. Die größte Möglichkeit dann ohnehin Ausseerland, doch Daniel Buchner ist einen Schritt zu langsam. Ausgerechnet zum psychologisch ungünstigen Zeitpunkt vor der Halbzeit traf Andreas Stelzer per abgerissener Flanke für SC "1960" Team Styria RB Pernegg zur Führung (44.). Einen Torerfolg in Halbzeit eins verbuchten lediglich die Gäste, womit man eine knappe Führung mit in die Kabinen nahm.

In einem generell chancenarmen Spiel dominiert Ausseerland die zweite Halbzeit. Der Ausgleich erfolgt dann jedoch durch einen fragwürdigen Strafstoß. In der 64. Minute brachte Armin Schupfer also den Ball im Netz von SC Pernegg unter. Mit dem Abpfiff des Referees Martin Plank trennten sich Ausseerland und SC "1960" Team Styria RB Pernegg remis.

Wo bei FC VIVAMAYR Ausseerland der Schuh drückt, ist offensichtlich: Die 23 erzielten Treffer sind Ausdruck mangelnder Durchschlagskraft.

Mit diesem Unentschieden verpasste FC Ausseerland die Chance, an einem direkten Konkurrenten vorbeizuziehen. In der Tabelle steht die Heimmannschaft damit auch unverändert auf Rang zwölf. Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher fünf Siege ein.

Am kommenden Samstag trifft Ausseerland auf SV Emanuels Fotodesign Stanz, SC Pernegg spielt tags zuvor gegen FC Mayr-Melnhof Gaishorn.

Mathias Kahr (Sportlicher Leiter Pernegg): "Durch 4 kurzfristig, krankheitsbedingter Ausfälle und 3 weiteren Verletzten traten wir nur zu Zwölft die Reise nach Aussee an. Die Spieler zeigten Moral und erkämpften gegen den direkten Tabellennachbarn einen wichtigen Punkt!"

Jürgen Hofer (Funktionär Ausseerland): "Eine sehr überschaubare Leistung in einem schwachen Spiel von beiden Seiten. Wir haben uns sehr viel vorgenommen, aber sehr wenig davon umgesetzt."

Unterliga Nord A: FC VIVAMAYR Ausseerland – SC "1960" Team Styria RB Pernegg, 1:1 (0:1)

64 Armin Schupfer 1:1

44 Andreas Stelzer 0:1

