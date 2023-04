Wieder sieben Tore: Rapid Kapfenberg braust über WSV Liezen hinweg

Details Sonntag, 02. April 2023 13:28

ASC Rapid Kapfenberg kannte mit seinem hoffnungslos unterlegenen Gegner keine Gnade und trug einen 7:0-Erfolg davon. Rapid Kapfenberg scheint den Ennstalern nicht zu liegen - auch schon im Hinspiel mussten sie sage und schreibe sieben Gegentreffer einsteicken. Die beiden Teams trennt in der Tabelle jetzt übrigens nur noch ein Punkt.

Nico Mikulic brachte Rapid Kapfenberg in der 21. Minute in Front. Keine 30 Minuten waren gespielt, da musste Sebastian Komaier von WSV Liezen den Rasen verlassen: Der Referee zeigte ihm die Rote Karte. Lukas Maier erhöhte den Vorsprung von Rapid Kapfenberg nach 34 Minuten auf 2:0. Mit dem 3:0 schien die Partie bereits in der 36. Minute mit ASC Rapid Kapfenberg einen sicheren Sieger zu haben. Zur Halbzeit blickte Rapid Kapfenberg auf einen klaren Vorsprung gegen einen Gegner, den man deutlich beherrschte. Für den nächsten Erfolgsmoment von Kapfenberg sorgte Ermin Abazi (51.), ehe Jovan Vlacic das 5:0 markierte (67.). David Steinwidder gelang ein Doppelpack (76./82.), mit dem er das Ergebnis auf 7:0 hochschraubte. Der Referee pfiff schließlich das Spiel ab, in dem ASC Rapid Kapfenberg bereits in Durchgang eins deutlich gezeigt hatte, dass es nach 90 Minuten nur einen Sieger geben würde.

WSV Liezen muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Trotz der Niederlage belegen die Gastgeber weiterhin den fünften Tabellenplatz. WSV Liezen verbuchte insgesamt acht Siege, ein Remis und sieben Niederlagen. Die Lage von WSV Liezen bleibt angespannt. Gegen Rapid Kapfenberg musste man zum zweiten Mal in Folge die Punkte abgeben.

Bei Kapfenberg präsentierte sich die Abwehr angesichts 37 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (49). Nach diesem Erfolg steht ASC Rapid Kapfenberg auf dem sechsten Platz der Unterliga Nord A. Sieben Siege, drei Remis und sechs Niederlagen hat Rapid Kapfenberg momentan auf dem Konto. Fünf Spiele währt bereits die Serie, in der Kapfenberg ungeschlagen ist.

Während WSV Liezen am kommenden Samstag SV Central Dancing Hinterberg empfängt, bekommt es ASC Rapid Kapfenberg am selben Tag mit SC Parschlug zu tun.

Unterliga Nord A: WSV Liezen – ASC Rapid Kapfenberg, 0:7 (0:3)

82 David Steinwidder 0:7

76 David Steinwidder 0:6

67 Jovan Vlacic 0:5

51 Ermin Abazi 0:4

36 Stefan Wuenscher 0:3

34 Lukas Maier 0:2

21 Nico Mikulic 0:1

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei