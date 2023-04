Sechs-Punkte-Spiel im Abstiegskampf: Pernegg erteilt Pruggern Lehrstunde

Details Sonntag, 30. April 2023 11:52

SC "1960" Team Styria RB Pernegg fertigte SV Union Steiner-Haustechnik Pruggern am Freitag nach allen Regeln der Kunst mit 6:0 ab. Auf dem Papier ging SC Pernegg als Favorit ins Spiel gegen SV Pruggern – der Verlauf der 90 Minuten zeigte, weshalb dem so war. Das Hinspiel war ein spannender Fight gewesen, in dem SC "1960" Team Styria RB Pernegg gegen Pruggern mit einem knappen 3:2 triumphiert hatte. Pernegg holt damit wichtige Punkte im Abstiegskampf.

Pernegg dominiert von Beginn an das Spiel. Bereits nach wenigen Minuten die erste Torchance durch Messner. Die Gäste übten offensiv zu wenig Druck aus und Pernegg ist an diesem Tag vor dem Tor eiskalt. Nach einem Eckball in der siebenten Minute steht Kapitän Christian Steko-Katic goldrichtig und knallt den Ball unter die Latte. Nach einem schön herausgespielten Tor durch Dominik Kalb, zeigt Benjamin Hadzic seine Klasse und zirkelt den Ball ins Kreuzeck. Danach noch weitere Chancen, jedoch geht es mit dem 3:0 in die Pause.

In der zweiten Halbzeit versuchte Pruggern noch einmal alles, jedoch nützt Pernegg die Räume perfekt und kontert die Ennstaler eiskalt aus. Jakob Schneller setzt sich nach Zuspiel von Tormann Schmied durch und erzielte das 4:0. Danach war es noch Lukas Enzinger nach schöner Vorarbeit von Messner über die Seite und erneut Jakob Schneller, die für den 6:0-Endstand sorgten.

Nachdem SC Pernegg die Hinserie auf Platz elf abgeschlossen hatte, legte man im Verlauf eine Schippe drauf. In der Rückrundentabelle besetzt SC "1960" Team Styria RB Pernegg aktuell den sechsten Rang. SC Pernegg bleibt mit diesem Erfolg weiterhin auf dem elften Platz. SC "1960" Team Styria RB Pernegg bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt sieben Siege, drei Unentschieden und neun Pleiten. In den letzten fünf Partien rief SC Pernegg konsequent Leistung ab und holte zehn Punkte.

SV Pruggern muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. In der Defensivabteilung des Gasts knirscht es gewaltig, weshalb man weiter im Schlamassel steckt. Im Sturm von Pruggern stimmt es ganz und gar nicht: 30 Treffer konnte er in dieser Saison erst erzielen. Nun musste sich SV Union Steiner-Haustechnik Pruggern schon zwölfmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die drei Siege und fünf Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. Aus den vergangenen fünf Partien verbuchte SV Pruggern nur vier Zähler.

Nächster Prüfstein für SC "1960" Team Styria RB Pernegg ist am Mittwoch, den 03.05.2023 (19:30 Uhr) auf gegnerischer Anlage SV Central Dancing Hinterberg. Drei Tage später (17:00 Uhr) misst sich Pruggern mit SV Emanuels Fotodesign Stanz.

Mathias Kahr (Sportlicher Leiter Pernegg): "Nach der Niederlage in der Stanz galt es wieder in die Spur zu finden. Außerdem gingen wir mit den gesperrten Benjamin Himsl und Trainer Martin Prosser geschwächt in die Partie. Was die Mannschaft jedoch dann in so einem wichtigen Sechs-Punkte-Spiel abgeliefert hat, war sensationell.“

Unterliga Nord A: SC "1960" Team Styria RB Pernegg – SV Union Steiner-Haustechnik Pruggern, 6:0 (3:0)

80 Jakob Schneller 6:0

70 Lukas Enzinger 5:0

62 Jakob Schneller 4:0

23 Benjamin Hadzic 3:0

19 Dominik Kalb 2:0

7 Christian Steko Katic 1:0

