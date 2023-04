Biljesko-Dreierpack bei Admonter Sieg in Gaishorn

Details Sonntag, 30. April 2023 20:13

Tus Admont kam gegen FC Gaishorn zu einem klaren 4:1-Erfolg. Das Hinspiel war eine knappe Angelegenheit gewesen, Gaishorn hatte sie letztendlich mit 1:0 für sich entschieden. Die Admonter feiern damit den dritten Sieg en suite. Mann des Spiels war Dario Biljesko - er erzielte drei Tore.

In der ersten Halbzeit dauert es ein wenig, bis die beiden Mannschaften ins Spiel kommen. Weder die Gaishorner noch die Admonter kommen wirklich ins Spiel. Auch Gaishorn tut sich schwer. Noch bevor es in die Halbzeit ging, ist es aber so weit. Dario Biljesko ist mit dem 1:0 für Admont zur Stelle (41.). Zur Pause waren die Gäste im Fahrwasser und verbuchten eine knappe Führung.

Die zweite Halbzeit beginnt mit einer kalten Dusche für die Gaishorner. Das 2:0 für TUS "Ennstaltrapez" Admont stellte Biljesko sicher - er versenkt einen Freistoß wunderschön. In der 49. Minute traf er zum zweiten Mal während der Partie. Die Gaishorner geben aber noch nicht auf. Wenig später behauptete sich FC Mayr-Melnhof Gaishorn gegen die Hintermannschaft von Tus Admont und Jan Schupfer trifft. Neuer Spielstand: 1:2 (57.). Damit ist wieder Spannung drin. Das 1:2 hält aber nicht lange. Mit dem Tor zum 3:1 steuerte Biljesko bereits seinen dritten Treffer an diesem Tag bei (75.). Dann machen es sich die Gaishorner selbst schwer. In der 76. Minute erhielt Anes Imamovic die Gelb-Rote Karte, sodass FC Gaishorn fortan in Unterzahl agieren musste. Patrick Lep stellte schließlich in der 88. Minute den 4:1-Sieg für Admont sicher. Ein starker Auftritt ermöglichte TUS "Ennstaltrapez" Admont am Samstag einen ungefährdeten Erfolg gegen FC Mayr-Melnhof Gaishorn.

Trotz der Niederlage fiel FC Gaishorn in der Tabelle nicht zurück und bleibt damit auf Platz drei. Elf Siege, drei Remis und sechs Niederlagen haben die Gastgeber momentan auf dem Konto. Den Maximalertrag von 15 Punkten aus den vergangenen fünf Spielen verfehlte FC Mayr-Melnhof Gaishorn deutlich. Insgesamt nur vier Zähler weist Gaishorn in diesem Ranking auf.

Die Trendkurve von Tus Admont geht insgesamt nach oben. Nach der ersten Hälfte des Fußballjahres stand man noch auf Rang neun, mittlerweile hat man Platz fünf der Rückrundentabelle inne. Im Tableau hatte der Sieg von Admont keine Auswirkungen, es bleibt bei Platz neun. Sieben Siege, sechs Remis und sieben Niederlagen hat TUS "Ennstaltrapez" Admont derzeit auf dem Konto. Durch den klaren Erfolg über FC Gaishorn ist Tus Admont weiter im Aufwind.

Gaishorn tritt am kommenden Samstag bei SV Seerestaurant Lassing an, Admont empfängt am selben Tag SC "1960" Team Styria RB Pernegg.

Slaven Biljesko (Trainer Admont): "Über 90 Minuten gesehen denke ich geht der für uns sehr wichtige Derbysieg so auch in Ordnung. In der ersten Halbzeit hatten wir nicht so richtig ins Spiel gefunden. Die zweite Halbzeit war dann deutlich besser - dementsprechend dann auch das Endresultat. Wir freuen uns nun über 9 Punkte aus den letzten 3 Spielen - kann ruhig so weitergehen (grinst)."

Unterliga Nord A: FC Mayr-Melnhof Gaishorn – TUS "Ennstaltrapez" Admont, 1:4 (0:1)

88 Patrick Lep 1:4

75 Dario Biljesko 1:3

57 Bjoern Schupfer 1:2

49 Dario Biljesko 0:2

41 Dario Biljesko 0:1

