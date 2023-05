Rapid Kapfenberg dreht Spiel gegen Ausseerland nach 0:2-Rückstand

Details Sonntag, 07. Mai 2023 08:45

Im Spiel von ASC Rapid Kapfenberg gegen FC VIVAMAYR Ausseerland gab es Tore am laufenden Band. Am Ende stand es 3:2 zugunsten von Rapid Kapfenberg. Die Ausgangslage sprach für Kapfenberg, was sich mit einem knappen Sieg auch bestätigte. Bitter für Ausseerland: Man führte bereits mit 2:0. Im Hinspiel hatte FC Ausseerland die Heimmannschaft in die Schranken gewiesen und mit 4:1 gesiegt.

Die Gäste finden gut ins Spiel. Auch das erste Tor lässt nicht lange auf sich warten. Das 1:0 in der 16. Minute brachte Ausseerland vermeintlich auf die Siegerstraße. Mit dem 1:0 im Rücken wollen die Ausseer nachlegen, was aber trotz Top-Chancen zunächst nicht gelingt. Dann beinahe der Ausgleich: Die Kapfenberger treffen die Stange mit einem Schuss aus 18 Metern. Zum psychologisch günstigen Zeitpunkt vor der Halbzeit schossen die Gäste schließlich einen weiteren Treffer (44.) - schöner Schlenzer. Allerdings schlagen die Kapfenberger noch vor der Pause zurück. Lukas Thonhofer beförderte das Leder zum 1:2 von ASC Rapid Kapfenberg in die Maschen (46.) - zuvor hatten die Kapfenberger noch einmal die Stange und die Latte getroffen. FC VIVAMAYR Ausseerland hatte zur Pause eine knappe Führung auf dem Zettel stehen.

Im zweiten Durchgang übernehmen die Kapfenberger das Kommando und setzen Ausseerland unter Druck. Vorerst bleibt es aber beim 2:1 für Ausseerland. Die Heimischen warten auf den entscheidenden Konter. Dann wird es richtig bitter für Ausseerland: In der 79. Minute erzielte Antonio Popic das 2:2 für Rapid Kapfenberg. Alexander Pomberger erzielte die Führung, nur traf er ins falsche Tor und schenkte Kapfenberg durch einen Selbsttreffer das 3:2 (84.). FC Ausseerland hatte alle Trümpfe in der Hand, verspielte im Verlauf jedoch eine komfortable Führung und büßte letztlich eine bittere Niederlage ein.

Trotz des Sieges bleibt ASC Rapid Kapfenberg auf Platz fünf. Offensiv konnte Rapid Kapfenberg in der Unterliga Nord A kaum jemand das Wasser reichen, was die 57 geschossenen Treffer nachhaltig dokumentieren. Ra. Kapfenberg verbuchte insgesamt neun Siege, fünf Remis und sieben Niederlagen. Zuletzt lief es erfreulich für ASC Rapid Kapfenberg, was acht Punkte aus den letzten fünf Spielen belegen.

Ausseerland hat auch nach der Pleite die zwölfte Tabellenposition inne. FC VIVAMAYR Ausseerland kassiert weiterhin fleißig Niederlagen, deren Zahl sich mittlerweile auf 13 summiert. Ansonsten stehen noch fünf Siege und drei Unentschieden in der Bilanz. FC Ausseerland bleibt das Pech treu, was die dritte Pleite in Serie nachhaltig unter Beweis stellt.

Nächster Prüfstein für Rapid Kapfenberg ist auf gegnerischer Anlage FC Mayr-Melnhof Gaishorn (Samstag, 17:00 Uhr). Tags zuvor misst sich Ausseerland mit WSV Liezen.

Jürgen Hofer (Funktionär Ausseerland): "Wir haben uns wieder nach einer souveränen 2:0-Führung durch einen völlig unnötigen Gegentreffer aus dem Konzept bringen lassen. Nach dieser Unserie ist das Selbstvertrauen auch im Keller und der Siegtreffer fällt aus einem Eigentor, wo wir den eigenen Spieler anschießen. Jetzt ist es wirklich 5 Minuten vor 12, es muss jeder kapieren, dass wir im Abstiegskampf stecken und wir müssen einfach zusammenstehen, kämpfen, kratzen, zwicken und den Erfolg wieder erzwingen."

Unterliga Nord A: ASC Rapid Kapfenberg – FC VIVAMAYR Ausseerland, 3:2 (1:2)

84 Eigentor durch Alexander Pomberger 3:2

79 Antonio Popic 2:2

46 Lukas Thonhofer 1:2

44 Christian Gamsjaeger 0:2

16 Christian Gamsjaeger 0:1

Aufstellungen: Rapid Kapfenberg: Kai Rohatsch, Lukas Maier, Jakob Mutvar, Lukas Thonhofer (K), Stefan Wünscher, Gabriel Simunovic, Fabio Kräutler, Maximilian Baumann, Nico Mikulic, Marco Pranjkovic, Semir Vrbic

FC Ausseerland: Daniel Stöckl, Michael Machherndl, Michael Kraft, Kilian Posch, Markus Syen, Christian Gamsjäger, Tamas Lazok, Armin Schupfer (K), Jonas Kogler, Alexander Pomberger, Nikolaus Ede

