Lassing kommt gegen Gaishorn nicht über Punkt hinaus

Details Montag, 08. Mai 2023 11:31

In der Begegnung SV Seerestaurant Lassing gegen FC Gaishorn trennten sich die beiden Kontrahenten mit einem 1:1-Unentschieden. Der Gast erwies sich gegen SV Lassing als harte Nuss: Mehr als ein Unentschieden sprang für den Favoriten nicht heraus. Das Hinspiel hatte SV Seerestaurant Lassing deutlich mit 3:0 für sich entschieden.

Flotte Partie

Die Hausherren übernahmen von Beginn an den Part des Spielmachers und setzten die Gäste unter Druck. Bereits in Minute 6 verfehlte Jörg Stenitzer einen Hörmann-Stanglpass ganz knapp und in Minute 12 fischte Tormann Schaffer einen Pachler-Freistoß aus dem Kreuzeck. In Minute 20 hatte Gaishorn abermals Glück, ein Pachler-Kopfball landete via Innenstange statt im Tor in den Händen des Gaishorner Goalies. In der 31. Minute fiel gegen den Spielverlauf das 1:0 für die Gäste, bei einem der wenigen Konterangriffe konnte Christian Simbürger die Führung für seine Mannschaft erzielen. Lassing blieb trotzdem am Drücker, lief sich aber einige Male in Gaishorns Hintermannschaft fest. In Minute 39 hatte die Lugsteiner-Elf wieder das Glück gepachtet, aus einem Gestocher heraus konnte ein Abwehrspieler den Ball noch von der Linie kratzen. Das war es dann in Hälfte eins, Zwischenstand 1:0 für Gaishorn.

Rassiges Derby

Durchgang zwei: Die Gaishorner kamen nun besser aus der Kabine und konnten das Spiel offener gestalten. So entwickelte sich ein derbymäßiger Zweikampf, bei dem die vielen Fans ein gutes Unterligaspiel präsentiert bekamen. Lassing hatte bei zwei guten Aktionen durch Simon Hörmann in Minute 60 und 83 Pech, er fand aber in Tormann Schaffer seinen Meister. Ein Schweiger-Kopfball in Minute 73 streifte noch knapp über das Kreuzeck, ehe es Julian Pachler besser machte und in Minute 78 den viel umjubelten und verdienten Ausgleich per Kopf zum 1:1 erzielte. Aber auch Gaishorn hatte noch zwei gute Möglichkeiten, wobei jedoch eine aus einem klaren Abseits entstand. Endstand somit 1:1.

SV Seerestaurant Lassing belegt mit 41 Punkten den zweiten Tabellenplatz. Mit beeindruckenden 68 Treffern stellt das Heimteam den besten Angriff der Unterliga Nord A, jedoch kam dieser gegen FC Mayr-Melnhof Gaishorn nicht voll zum Zug. SV Lassing verbuchte insgesamt 13 Siege, zwei Remis und sechs Niederlagen. SV Seerestaurant Lassing blieb auch im vierten Spiel hintereinander ungeschlagen, baute jedoch die Serie von drei Siegen nicht aus.

Nach 21 absolvierten Begegnungen nimmt FC Gaishorn den vierten Platz in der Tabelle ein. Elf Siege, vier Remis und sechs Niederlagen hat Gaishorn momentan auf dem Konto. Der Ertrag der vergangenen fünf Spiele ist überschaubar bei FC Mayr-Melnhof Gaishorn. Von 15 möglichen Zählern holte man nur vier.

Am kommenden Freitag trifft SV Lassing auf SC "1960" Team Styria RB Pernegg, FC Gaishorn spielt tags darauf gegen ASC Rapid Kapfenberg.

Stimme zum Spiel:

Franz Stocker (Sportlicher Leiter Lassing): "Das war ein gutes Unterligaspiel, bei dem wir bereits in der ersten Hälfte das Match für uns entscheiden hätten können/müssen."

Unterliga Nord A: SV Seerestaurant Lassing – FC Mayr-Melnhof Gaishorn, 1:1 (0:1)

78 Julian Pachler 1:1

31 Christian Simbuerger 0:1

Aufstellungen

Lassing: Lukas Streit - Christoph Pichlmaier (K), Marc Zeiser, Thomas Lemmerer, Gerald Stenitzer - Julian Pachler, Andre Grill, Simon Hörmann, Udo Sven Landl - Marlon Grill, Ing. Jörg Stenitzer

Gaishorn: Lukas Schaffer, Armin Singer, Thomas Rainer, Bernd Oppliger (K), Christian Simbürger, Raphael Wöhrer, Klaus Oppliger, Björn Schupfer, Andre Kreiner, Björn Rieberer, Steven Thalhammer

