Admont schießt Pernegg mit sechs Toren aus dem Stadion

Details Montag, 08. Mai 2023 16:28

Tus Admont erteilte SC "1960" Team Styria RB Pernegg eine Lehrstunde: 6:0 hieß es am Ende für Admont. Auf dem Papier ging TUS "Ennstaltrapez" Admont als Favorit ins Spiel gegen SC Pernegg – der Verlauf der 90 Minuten zeigte, weshalb dem so war. Im Hinspiel hatten sich beide Mannschaften auf Augenhöhe duelliert, ehe mit Tus Admont ein 2:1-Sieger feststand.

Die Admonter starten blitzartig ins Spiel. Für den Führungstreffer des Heimteams zeichnete David Biljesko verantwortlich (11.) - er versenkt das Leder nach wunderschönem Steilpass im Tor. Kurz darauf muss SC "1960" Team Styria RB Pernegg den Treffer von Patrick Lep zum 2:0 hinnehmen (33.) - Flanke aus dem Halbfeld, der Goalie lässt den Ball fallen und Lep staubt ab. Damit ist für klare Fronten gesorgt. Mit der Führung für Admont ging es in die Kabine.

Paul Pranzl baute den Vorsprung von TUS "Ennstaltrapez" Admont in der 54. Minute aus - schöne Aktion über mehrere Stationen - Pranzl versenkt das Leder nach schönem Steilpass im kurzen Eck. Biljesko gelang dann auch noch ein Doppelpack (69./78.), mit dem er das Ergebnis auf 5:0 hochschraubte. Zum einen schlenzt er den Ball ins lange Eck, dann versenkt er einen Elfmeter stark, den Christian Steko Katic mit einem Torraub verursachte. Tobias Gerfried Nachbagauer gelang in den Schlussminuten noch ein weiterer Treffer für Tus Admont (88.) nach einer schönen Einzelaktion. Am Ende kam Admont gegen SC "1960" Team Styria RB Pernegg zu einem verdienten Sieg.

Acht Siege, sechs Remis und sieben Niederlagen hat TUS "Ennstaltrapez" Admont momentan auf dem Konto. Durch den klaren Erfolg über SC Pernegg ist Tus Admont weiter im Aufwind.

SC "1960" Team Styria RB Pernegg muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Nun musste sich der Gast schon elfmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die sieben Siege und drei Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind.

Admont setzte sich mit diesem Sieg von SC Pernegg ab und belegt nun mit 30 Punkten den siebten Rang, während SC "1960" Team Styria RB Pernegg weiterhin 24 Zähler auf dem Konto hat und den elften Tabellenplatz einnimmt.

Am kommenden Samstag trifft TUS "Ennstaltrapez" Admont auf SV Emanuels Fotodesign Stanz, SC Pernegg spielt tags zuvor gegen SV Seerestaurant Lassing.

Stimme zum Spiel:

Slaven Biljesko (Trainer Admont): "Die Teamleistung war einfach überragend - der komplette Kader wurde eingesetzt und leistete einen wichtigen Beitrag für diesen tollen 6:0 Heimerfolg, der absolut verdient war."

Unterliga Nord A: TUS "Ennstaltrapez" Admont – SC "1960" Team Styria RB Pernegg, 6:0 (2:0)

88 Tobias Gerfried Nachbagauer 6:0

78 David Biljesko 5:0

69 David Biljesko 4:0

54 Paul Pranzl 3:0

33 Patrick Lep 2:0

11 David Biljesko 1:0

