Drei Punkte für WSV Liezen: Majdancic erledigt Ausseerland

Details Freitag, 12. Mai 2023 23:45

WSV Liezen kam am Freitag zu einem 4:2-Erfolg gegen FC Ausseerland. WSV Liezen war als klarer Favorit ins Spiel gegangen und enttäuschte die eigenen Anhänger nicht. Das Hinspiel hatte der Gast erfolgreich gestalten und mit 1:0 gewinnen können. Gewinnt Pruggern nun gegen Hinteberg am Samstag, liegen die Ausseer plötzlich auf einem Abstiegsplatz.

Dabei beginnt die Partie mit gleich mit einer Top-Chance für die Ausseer. Lazok vergibt alleine vor dem Goalie. Der WSV Liezen macht es kurz darauf besser. Rijad Majdancic markierte vor 180 Zuschauern die Führung für WSV Liezen (19.). Am Zwischenstand änderte sich weiter nichts, sodass dieser auch gleichzeitig der Pausenstand war.

Die zweite Halbzeit beginnt mit einer kalten Dusche für die Ausseer: Hannes Roth erhöhte den Vorsprung von WSV Liezen nach 49 Minuten auf 2:0. JUnd es sollte noch dicker kommen. WSV Liezen baute die Führung aus, indem Majdancic zwei Treffer nachlegte (57./60.). Den Ausseern gelingen die Anschlusstreffer letztlich zu spät. David Otter beförderte das Leder zum 1:4 von Ausseerland in die Maschen (86.). In der 88. Minute brachte die Heimmannschaft das Netz zum Zappeln. In der 89. Minute erhielt Kilian Posch die Gelb-Rote Karte, sodass FC VIVAMAYR Ausseerland fortan in Unterzahl agieren musste. Mit dem Schlusspfiff durch den Schiedsrichter gewann WSV Liezen gegen FC Ausseerland.

Ausseerland muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. In der Endphase des Fußballjahres rangierte FC VIVAMAYR Ausseerland im unteren Mittelfeld. FC Ausseerland musste sich nun schon 14-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da Ausseerland insgesamt auch nur fünf Siege und drei Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Der Negativtrend hält an, mittlerweile kassierte FC VIVAMAYR Ausseerland die vierte Pleite am Stück.

Das Resultat wirkte sich positiv auf die Tabellenposition von WSV Liezen aus und brachte eine Verbesserung auf Platz fünf ein. WSV Liezen sammelt weiterhin fleißig Erfolge, deren Zahl sich mittlerweile auf elf summiert. In der Bilanz kommen noch ein Unentschieden und neun Niederlagen dazu. Die letzten Resultate von WSV Liezen konnten sich sehen lassen – neun Punkte aus fünf Partien.

FC Ausseerland tritt kommenden Sonntag, um 17:00 Uhr, bei SC Parschlug an. Bereits drei Tage vorher reist WSV Liezen zu Parschlug.

Stimme zum Spiel:

Jürgen Hofer (Funktionär Ausseerland): "Es läuft einfach alles gegen uns. Dani Buchner hat am Dienstag einen Kreuzbandriss erlitten. Markus Syen Meniskusschaden letzte Woche im Match. Was will man dazu noch sagen. Da wird es dann gegen Liezen klarerweise schwer."

Unterliga Nord A: FC VIVAMAYR Ausseerland – WSV Liezen, 2:4 (0:1)

88 Christian Gamsjaeger 2:4

86 David Otter 1:4

60 Rijad Majdancic 0:4

57 Rijad Majdancic 0:3

49 Hannes Roth 0:2

19 Rijad Majdancic 0:1

