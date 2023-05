Zeiser legt mit Doppelpack Grundstein für Lassinger Sieg in Pernegg

Details Samstag, 13. Mai 2023 22:29

SV Lassing errang am Freitag einen 3:1-Sieg über SC Pernegg. SV Seerestaurant Lassing hatte schon im Vorfeld Rückenwind. Da war es nur ein Leichtes, das Ding sicher nach Hause zu bringen. Das Hinspiel war 5:2 zugunsten der Gäste ausgegangen.

Starke Lassinger

Und Lassing begann im wahrsten Sinne des Wortes wie aus der Pistole geschossen: erster Angriff – in der Folge ein Eckball, diesen zirkelte Simon Hörmann perfekt zu Marc Zeiser und Lassings Abwehrrecke versenkte das Spielgerät per Seitfallzieher spektakulär in den Pernegger Maschen. Spielstand 0:1 nach zwei Minuten. In Minute vier hatte Marlon Grill bei einem Stangenknaller Pech, es folgten weitere rollende Angriffe Richtung Tor der Heimischen. In Minute zehn eine Wiederholung vom ersten Treffer: wieder ein Hörmann-Eckball, der Ball wurde kurz abgewehrt aber Marc Zeiser war wieder zur Stelle und stellte mit einem satten Schuss auf 2:0 für Lassing. Die Prommer-Mannschaft schnürte die Gegner phasenweise in ihrer Hälfte ein, erst nach rund einer halben Stunde ließ der Druck etwas nach. Von Pernegg war bis auf wenige Ausnahmen nicht viel in Hälfte eins zu sehen und Lassing gelang trotz Überlegenheit keine weiteren Tore.

Pernegg bemüht

In der zweiten Hälfte zeigte sich Pernegg von einer besseren Seite, es wurde früher attackiert und so wurde das Spiel offener gestaltet. Eigentlich war rund 30 Minuten nicht viel los, außer fünf gelben Karten (drei Pernegg, zwei Lassing) tat sich nicht viel. Pachler, Grill & Co. verwalteten routiniert den Vorsprung und bei den Pernegger Angriffen war rund 20 Meter vor dem Lassinger Tor Endstation. Ab Minute 75 wurde wieder mehr Fußball gespielt, aber Jörg Stenitzer und der eingewechselte Jakob Leitner hatten bei guten Möglichkeiten Pech, auch Julian Pachler konnte mit seinen gefürchteten Weitschüssen nicht ins Schwarze treffen. Schließlich gelang Pernegg in Minute 85 der Anschlusstreffer zum 1:2, Andreas Stelzer war der erfolgreiche Torschütze. Aber der Jubel der Pernegger Fans war noch nicht verstummt, schon stellte Marlon Grill mit einem tollen Schuss von der Strafraumgrenze genau ins Kreuzeck den alten zwei Tore Vorsprung wieder her (Minute 87). Das wars, Endstand 3:1 für den SV Lassing.

SC Pernegg muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Die Heimmannschaft befindet sich wenige Spieltage vor Ende der Saison in der zweiten Tabellenhälfte. Nun musste sich SC "1960" Team Styria RB Pernegg schon zwölfmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die sieben Siege und drei Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. Der Negativtrend hält an, mittlerweile kassierte SC Pernegg die dritte Pleite am Stück.

SV Seerestaurant Lassing hat nach dem souveränen Erfolg über SC "1960" Team Styria RB Pernegg weiter die zweite Tabellenposition inne. Mit beeindruckenden 71 Treffern stellt SV Lassing den besten Angriff der Unterliga Nord A. SV Seerestaurant Lassing sammelt weiterhin fleißig Erfolge, deren Zahl sich mittlerweile auf 14 summiert. In der Bilanz kommen noch zwei Unentschieden und sechs Niederlagen dazu. Den bitteren Geschmack einer Niederlage erlebte SV Lassing seit einiger Zeit nicht mehr. Exakt fünf Spiele ist es her.

Am kommenden Sonntag tritt SC Pernegg bei ASC Rapid Kapfenberg an, während SV Seerestaurant Lassing einen Tag zuvor SV Emanuels Fotodesign Stanz empfängt.

Stimme zum Spiel:

Franz Stocker (Sportlicher Leiter Lassing): "Das war ein verdienter Sieg unserer Manschaft, die besonders in den ersten 30 Minuten tollen Fußball zeigte. Pernegg war sichtlich bemüht, aber es war einfach nicht mehr drinnen bzw. unser Team war einfach zu abgebrüht."

Unterliga Nord A: SC "1960" Team Styria RB Pernegg – SV Seerestaurant Lassing, 1:3 (0:2)

88 Marlon Grill 1:3

86 Andreas Stelzer 1:2

10 Marc Zeiser 0:2

2 Marc Zeiser 0:1

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei