Drei Pruggerer Tore reichen in Admont nicht für Zählbares

Details Samstag, 20. Mai 2023 21:38

Gegen Tus Admont holte sich SV Pruggern eine 3:5-Schlappe ab. Auf dem Papier ging Admont als Favorit ins Spiel gegen Pruggern – der Verlauf der 90 Minuten zeigte, weshalb dem so war. Keiner der Torhüter beider Mannschaften hatte im Hinspiel hinter sich greifen müssen: Die Partie war 0:0 geendet.

Admonter Blitzstart

TUS "Ennstaltrapez" Admont erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Daniel Biljesko traf in der dritten Minute zur frühen Führung - er schlenzt den Ball nach einem Solo wunderschön ins lange Eck. Patrick Lep erhöhte für die Heimmannschaft auf 2:0 (18.) - schöner Ableger von Biljesko mit der Ferse und Lep zieht ab. Alexander Trinker witterte seine Chance und schoss den Ball zum 1:2 für SV Union Steiner-Haustechnik Pruggern ein (37.) - er ist per Abstauber zur Stelle. Tus Admont nahm die knappe Führung mit in die Kabine.

Torspektakel

Gleich nach Wiederbeginn haben die Pruggerer das Spiel plötzlich gedreht. Eine starke Leistung zeigte Trinker, der sich mit einem Doppelpack für SV Pruggern beim Trainer empfahl (53./61.). Tobias Gerfried Nachbagauer versenkte den Ball in der 73. Minute im Netz des Gasts - schöner Schuss. Sechs Minuten später ging Admont durch den zweiten Treffer von Tobias Gerfried Nachbagauer in Führung. Mit dem 5:3 sicherte Lep TUS "Ennstaltrapez" Admont nicht nur den Sieg, sondern erzielte auch seinen zweiten Tagestreffer (90.). Am Ende verbuchte Tus Admont gegen Pruggern einen Sieg.

Fünf Siege, sechs Remis und sieben Niederlagen hat Admont momentan auf dem Konto.

SV Union Steiner-Haustechnik Pruggern kassiert weiterhin fleißig Niederlagen, deren Zahl sich mittlerweile auf elf summiert. Ansonsten stehen noch zwei Siege und fünf Unentschieden in der Bilanz.

Am kommenden Freitag trifft TUS "Ennstaltrapez" Admont auf SV Central Dancing Hinterberg, SV Pruggern spielt tags darauf gegen SV Seerestaurant Lassing.

Stimme zum Spiel:

Slawen Biljesko (Trainer Admont) "Es war heute ein verrücktes, unkontrolliertes Spiel mit Happy End zum Schluss."

Unterliga Nord A: TUS "Ennstaltrapez" Admont – SV Union Steiner-Haustechnik Pruggern, 5:3 (2:1)

90 Patrick Lep 5:3

79 Tobias Gerfried Nachbagauer 4:3

73 Tobias Gerfried Nachbagauer 3:3

61 Alexander Trinker 2:3

53 Alexander Trinker 2:2

37 Alexander Trinker 2:1

18 Patrick Lep 2:0

3 Daniel Biljesko 1:0

