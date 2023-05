Rapid Kapfenberg überrollt Stanz in Spiel auf schiefer Ebene

Details Sonntag, 28. Mai 2023 13:43

ASC Rapid Kapfenberg kannte mit seinem hoffnungslos unterlegenen Gegner keine Gnade und trug einen 8:0-Erfolg davon. Die Gäste ließen keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierten gegen SV Emanuels Fotodesign Stanz einen klaren Erfolg. Das Hinspiel hatte SV Stanz mit 3:1 für sich entschieden.

Nico Mikulic erzielte vor 150 Zuschauern das 1:0. Nach 22 Minuten beförderte Rapid Kapfenberg das Leder zum 2:0 ins gegnerische Netz. Noch vor dem Pausenpfiff erhöhte ASC Rapid Kapfenberg auf 3:0 (35.). Mit dem 4:0 schien die Partie bereits in der 38. Minute mit Rapid Kapfenberg einen sicheren Sieger zu haben. Der tonangebende Stil von Ra. Kapfenberg spiegelte sich in einer klaren Pausenführung wider. Marco Pranjkovic schraubte das Ergebnis in der 57. Minute mit dem 5:0 für ASC Rapid Kapfenberg in die Höhe. Rapid Kapfenberg ließ den Vorsprung in der 65. Minute anwachsen. Ra. Kapfenberg gelang in der 79. Spielminute der achten Tagestreffer. Am Ende fuhr Rapid Kapfenberg einen deutlichen Sieg ein. Dabei demonstrierte ASC Rapid Kapfenberg bereits in Hälfte eins großes Leistungsvermögen, als man SV Emanuels Fotodesign Stanz in Grund und Boden spielte.

Die Anfälligkeit der eigenen Defensive ist das Hauptmanko bei SV Stanz. Die mittlerweile 67 Gegentreffer sind der negative Bestwert in der Liga. Der Gastgeber befindet sich am 24. Spieltag – also kurz vor Ende der Saison – in der zweiten Tabellenhälfte. Der Fünf-Spiele-Trend kommt bei SV Emanuels Fotodesign Stanz etwas bescheiden daher. Lediglich vier Punkte ergatterte SV Stanz.

Ra. Kapfenberg belegt mit 39 Punkten den fünften Tabellenplatz. Die Angriffsreihe von ASC Rapid Kapfenberg lehrte ihre Gegner in aller Regelmäßigkeit das Fürchten, was die 70 geschossenen Tore eindrucksvoll unter Beweis stellen. Sechs Spiele ist es her, dass Rapid Kapfenberg zuletzt eine Niederlage kassierte.

SV Emanuels Fotodesign Stanz tritt am kommenden Sonntag bei WSV Liezen an, Ra. Kapfenberg empfängt am selben Tag SV Union Steiner-Haustechnik Pruggern.

Unterliga Nord A: SV Emanuels Fotodesign Stanz – ASC Rapid Kapfenberg, 0:8 (0:4)

79 Stefan Wuenscher 0:8

72 Fabio Kraeutler 0:7

65 Oscar Weiss 0:6

57 Marco Pranjkovic 0:5

38 Fabio Kraeutler 0:4

35 Fabio Kraeutler 0:3

22 Fabio Kraeutler 0:2

17 Nico Mikulic 0:1

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei