Historisch: Lassing schlägt Pruggern deutlich

Details Sonntag, 28. Mai 2023 13:45

SV Lassing kannte mit seinem hoffnungslos unterlegenen Gegner keine Gnade und trug einen 6:0-Erfolg davon. Ausgangslage? Vorab klar zugunsten von SV Seerestaurant Lassing. Und nach den 90 Minuten? Hat sich die Sichtweise bekräftigt. Im Hinspiel hatte der Gast einen 2:0-Sieg gefeiert.

Klare Sache

Lassing startete wie die Feuerwehr ins Spiel und setzte von der ersten Sekunde an den Gegner unter Druck. In der 10. Spielminute konnte Pruggern nach einer Ecke den Ball noch von der Linie kratzen, ehe in Minute 16 Julian Pachler ein Zuspiel von Jörg Stenitzer mit einem flachen Schuss ins lange Eck zum 1:0 für Lassing verwertete. In Minute 24 war es David Schweiger, der eine wunderschöne Kombination zum 2:0 abschließen konnte. Der Torjubel war noch nicht verstummt, diesmal war Gerald Stenitzer an der Reihe und er traf zum 3:0 - eine tolle Vorarbeit von Thomas Lemmerer ging diesem Treffer voraus. Lassing ließ Ball und Gegner laufen und war in allen Belangen das stärkere Team. Pruggern war zwar bemüht, ließ aber bis auf wenige Ausnahmen den letzten Einsatz vermissen. Eine tolle Einzelaktion von Simon Hörmann in Minute 45 ist noch erwähnenswert, aber seinen Schuss ins lange Kreuzeck

konnte Pruggern-Goalie Sebastian Schrempf über die Latte drehen.

Eiskalte Lassinger

Lassing knüpfte in der zweiten Halbzeit dort an, wo vor der Pause aufgehört wurde – mit Tempofußball "par excellance“ und somit ging der Torreigen weiter: Thomas Lemmerer erzielte in Minute 53 das 0:4 und in Minute 67 folgte das 0:5 durch Simon Hörmann, welchem wieder eine traumhafte Kombination vorausgegangen war. In der Folge kam Pruggern etwas besser ins Spiel, kam auch zu zweit Möglichkeiten, die aber in Tormann Alex Grassecker ihren Meister fanden. Lassing verwaltete nach wie vor das Geschehen am Spielfeld, Kreiter scheiterte in seinem letzten Spiel (Karriereende) in Minute 77 mit einem Elfmeter an Tormann Schrempf, ehe David Schweiger nach einer guten Einzelaktion den Schlusspunkt setzte und zum 0:6 für Lassing einnetzte.

Trotz des Sieges bleibt SV Seerestaurant Lassing auf Platz zwei. Erfolgsgarant von SV Lassing ist die funktionierende Offensivabteilung, die mit 79 Treffern den Liga-Bestwert aufzeigt. Seit sieben Partien ist es keiner Mannschaft mehr gelungen, SV Seerestaurant Lassing zu besiegen.

Nächster Prüfstein für SV Pruggern ist ASC Rapid Kapfenberg (Sonntag, 17:00 Uhr). SV Lassing misst sich am selben Tag mit TUS "Ennstaltrapez" Admont (14:30 Uhr).

Stimme zum Spiel:

Franz Stocker (Sportlicher Leiter Lassing): "Unser Team bot eine starke Leistung und siegte glasklar. Von Pruggern kam bis auf wenige Ausnahmen viel zu wenig, Tormann Schrempf war noch deren bester Mann. Unsere Mannschaft ist nun Vizemeister und hat somit das beste Ergebnis in der

56jährigen Geschichte des SV Lassing erreicht."

Unterliga Nord A: SV Union Steiner-Haustechnik Pruggern – SV Seerestaurant Lassing, 0:6 (0:3)

85 David Schweiger 0:6

67 Simon Hoermann 0:5

53 Thomas Lemmerer 0:4

27 Gerald Stenitzer 0:3

24 David Schweiger 0:2

18 Julian Pachler 0:1

