Last-Minute-Remis nach 0:3-Rückstand: Pachler wird zum Held von Lassing gegen Admont

TUS "Ennstaltrapez" Admont hatte den Sieg scheinbar schon so gut wie sicher, am Ende verblieb jedoch nur ein einziger Punkt auf der Habenseite: 3:3 lautete das Resultat. Der vermeintlich leichte Gegner war Tus Admont mitnichten. Der Gast kam gegen SV Seerestaurant Lassing zu einem achtbaren Remis. Durch das 2:2 im Hinspiel war es keinem der beiden Teams gelungen, einen Sieg für sich zu verbuchen.

Die Gäste gingen durch eine schweren Abwehrfehler bereits in Minute 20 in Führung (Tobias Nachbagauer) und konnten diese durch einen wunderschönen Weitschuss in Minute 30 (David Biljesko) auf 2:0 ausbauen. In Hälfte eins war das Spiel doch eine klare Angelegenheit für die Gäste aus Admont, Lassing hatte zwei Sitzer zu verzeichnen, aber das wars dann auch schon.

Als durch einen unglücklichen Treffer aus Lassinger Sicht die Gäste (Sadet Mehic) in Minute 63 mit 3:0 den Vorsprung ausbauen konnten, schien die Partie zu Gunsten des TUS Admont gelaufen zu sein. Aber wie schon so oft in dieser Saison kam Lassing unglaublich plötzlich und stark zurück, übernahm innerhalb kürzester Zeit das Geschehen am Spielfeld und schnürte die Gäste in der eigenen Hälfte ein. Jörg Stenitzer erzielte den Anschlusstreffer zum 1:3 (Minute 69), ehe nach einer sensationellen Kombination zw. Simon Hörmann und Andrè Grill, dieser mit einem Fersler auf 2:3 verkürzen konnte (Minute 82). In der Nachspielzeit wurde David Schweiger im Strafraum regelwidrig von den Beinen geholt und den dafür verhängten Strafstoß versenkte Julian Pachler unhaltbar zum 3:3-Unentschieden.

Kurz vor Saisonende besetzt SV Seerestaurant Lassing mit 49 Punkten den zweiten Tabellenplatz. Erfolgsgarant des Heimteams ist die funktionierende Offensivabteilung, die mit 82 Treffern den Liga-Bestwert aufzeigt. Acht Spiele ist es her, dass SV Lassing zuletzt eine Niederlage kassierte.

Tus Admont befindet sich mit 37 Zählern kurz vor dem Abschluss der Saison im Niemandsland der Tabelle. Admont ist seit drei Spielen unbezwungen.

Während SV Seerestaurant Lassing am Donnerstag, den 08.06.2023 (15:30 Uhr) bei SV Central Dancing Hinterberg gastiert, steht für TUS "Ennstaltrapez" Admont zwei Tage später (17:00 Uhr) vor heimischer Kulisse ein Schlagabtausch mit ASC Rapid Kapfenberg auf der Agenda.

Stimme zum Spiel:

Franz Stocker (Sportlicher Leiter Lassing): "Ein Spiel, welches unterschiedlicher nicht sein hätte können, mit starken Admontern in Hälfte eins und einem unglaublichen Comeback von uns im zweiten Durchgang. Alles in allem ein gerechtes Unentschieden."

Unterliga Nord A: SV Seerestaurant Lassing – TUS "Ennstaltrapez" Admont, 3:3 (0:2)

93 Julian Pachler 3:3

82 Andre Grill 2:3

69 Andre Grill 1:3

63 Sadet Mehic 0:3

30 David Biljesko 0:2

20 Tobias Gerfried Nachbagauer 0:1

