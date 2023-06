Umstrittenes Ergebnis: Pruggern schießt WSV Liezen mit 9:1 ab

Details Sonntag, 11. Juni 2023 19:03

Dem vermeintlichen Underdog, SV Union Steiner-Haustechnik Pruggern, wusste WSV Liezen nichts entgegenzusetzen und kassierte ein herbes 1:9. Mit breiter Brust war WSV Liezen zum Duell mit SV Pruggern angetreten – der Spielverlauf ließ bei WSV Liezen jedoch Ernüchterung zurück. Im Hinspiel hatte WSV Liezen als 2:0-Sieger Profit aus dem Heimvorteil gezogen. Pruggern sichert sich damit den Klassenerhalt - für Kritik sorgte dennoch das sehr klare Ergebnis. Vor allem auf Facebook ließen Fans die eine oder andere sehr deutliche Bemerkung fallen.

Frühe Pruggerer Führung

Vor den Augen der 250 Zuschauer stellte Christoph Trinker das 1:0 für Pruggern sicher (7.). Bereits in der zwölften Minute erhöhte Hannes Kurt Sailer den Vorsprung der Heimmannschaft. Nail Kablic verkürzte für WSV Liezen später in der 25. Minute auf 1:2. Die Vorentscheidung führten Sebastian Schrempf (34.) und Alexander Trinker (37.) mit zwei Toren innerhalb weniger Minuten herbei. Nach dem souveränen Auftreten von SV Union Steiner-Haustechnik Pruggern überraschte es kaum einen Zuschauer, dass zur Pause eine deutliche Führung stand. Alexander Trinker gelang ein Doppelpack (46./62.), mit dem er das Ergebnis auf 6:1 hochschraubte. Pruggern überwand den gegnerischen Schlussmann zum 7:1 (70.). Alexander Trinker vollendete zum neunten Tagestreffer in der 74. Spielminute. Am Ende kam SV Union Steiner-Haustechnik Pruggern gegen WSV Liezen zu einem verdienten Sieg.

Pruggern bleibt oben

Dieses Mal entkam Pruggern nur knapp dem Abstieg. Nach 26 Spielen steht SV Pruggern auf Platz zwölf. Das Hauptmanko von SV Union Steiner-Haustechnik Pruggern lag in dieser Saison in der Defensive, die insgesamt 62 Gegentreffer hinnehmen musste. Deutlich ausbaufähig: Zu dieser Schlussfolgerung gelangen die Fans von SV Pruggern. Pruggern sammelte im Saisonverlauf gerade einmal fünf Siege, sieben Remis und 14 Niederlagen.

Mit Rang acht hat WSV Liezen am Ende der Spielzeit eine Position im unteren Mittelfeld inne. Die Abwehr der Gäste war in dieser Saison mitunter ein Torso, was die insgesamt 69 Gegentreffer untermauern. Was für WSV Liezen bleibt, ist eine durchwachsene Saisonbilanz. Zwölf Siege und zwei Remis stehen zwölf Pleiten gegenüber. WSV Liezen überließ den Gegnern in den letzten fünf Spielen jede Menge Punkte und sicherte sich nur einen Sieg.

Unterliga Nord A: SV Union Steiner-Haustechnik Pruggern – WSV Liezen, 9:1 (4:1)

90 Marcel Gruber 9:1

74 Alexander Trinker 8:1

70 Mario Koell 7:1

62 Alexander Trinker 6:1

46 Alexander Trinker 5:1

37 Alexander Trinker 4:1

34 Sebastian Schrempf 3:1

25 Nail Kablic 2:1

12 Hannes Kurt Sailer 2:0

7 Christoph Trinker 1:0

