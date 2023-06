Lassing entführt drei Punkte aus Hinterberg

Details Sonntag, 11. Juni 2023 19:09

Die Gäste gaben auch im letzten Saisonspiel eine gute Figur ab und siegten mit 3:1 gegen SV Hinterberg. Auf dem Papier ging SV Lassing als Favorit ins Spiel gegen Hinterberg – der Verlauf der 90 Minuten zeigte, weshalb dem so war. Im Hinspiel hatte SV Central Dancing Hinterberg keinen Zweifel an der eigenen Klasse aufkommen lassen und das Duell mit 4:0 gewonnen.

Munterer Start

Das Spiel beginnt munter. Jakob Leitner wird an der rechten Seite angespielt, lässt Mann und Maus stehen und seine Maßflanke verwertet Simon Hörmann per Kopf ins kurze Tormanneck – 0:1, das Spiel war gerade einmal eine Minute alt. Lassing spielte also munter drauf los, Hinterberg hatte phasenweise mehr Spielanteile, konnte aber daraus überhaupt kein Kapital schlagen. Zwei halbherzige Möglichkeiten in den Minuten 20 und 22 wurden vergeben, auf der anderen Seite scheitert Marlon Grill um Zentimeter mit einem Weitschuss. Nach rund 30 Minuten gab es eine Eckballstafette von Lassing und beim dritten Versuch knallte Marlon Grill den Ball volley ins Kreuzeck – 0:2. In Minute 39 und 41 kam Hinterberg zu zwei guten Chancen, aber Lassings Tormann Alex Grassecker erwischte einen Glanztag und machte alle Möglichkeiten zunichte. Dann wurde in Minute 45 David Schweiger im Strafraum unsanft von den Beinen geholt und den von Christoph Pichlmaier (sein letzte Spiel – Karriereende) geschossene Elfmeter wurde von Tormann Florian Aigner gehalten. Halbzeitstand somit 0:2 für Lassing.

Alles im Griff

Lassing hatte alles im Griff, Hinterberg war zwar bemüht, aber mehr oder weniger war 20 Meter vor dem Lassinger Tor Endstation oder die Schüsse wurde eine sichere Beute für Tormann Grassecker. In Minute 69 fiel dann die Vorentscheidung in diesem Spiel, Simon Hörmann setzt Jakob Leitner in Szene, dieser überspielte alles was sich ihm in den Wege stellte und seinen Stanglpass verwertete David Schweiger souverän – 0:3! Ein Spielzug wie er schöner nicht sein hätte können. Hinterberg gelang noch eine Ergebniskorrektur in Minute 86, ein Flankenschuss von Philipp Möstl stellte den Endstand zum 1:3 dar.

SV Central Dancing Hinterberg schloss das Fußballjahr mit einem anständigen vierten Tabellenplatz ab, was Hoffnungen auf eine verheißungsvolle nächste Saison weckt. Die Abwehr des Heimteams stand im Saisonverlauf ligaweit für gehobene Qualität. Die lediglich 46 Gegentreffer sind ein sehr guter Wert. SV Hinterberg beendet die Saison mit einer Bilanz von zwölf Siegen, fünf Unentschieden und neun Niederlagen.

SV Seerestaurant Lassing rief diese Saison immer wieder gute Leistungen ab und belohnte sich am Ende mit dem zweiten Tabellenplatz. Damit dürfte SV Lassing in der nächsten Spielzeit oben ein Wort mitreden wollen. SV Seerestaurant Lassing bestach in dieser Spielzeit mit der treffsichersten Offensive der Unterliga Nord A und verbuchte insgesamt 85 Treffer. Auch im letzten Saisonspiel hielt SV Lassing die Konzentration hoch und markierte noch einmal drei Treffer. Zum Saisonende hat SV Seerestaurant Lassing 16 Siege, sechs Niederlagen und vier Unentschieden auf dem Konto stehen. SV Lassing zeigte bis zum Saisonabschluss eine solide Leistung und holte elf Punkte aus den letzten fünf Spielen.

Stimme zum Spiel:

Franz Stocker (Sportlicher Leiter Lassing): "Das war ein echt souveräner Auftritt unseres Teams, das von Beginn an das Spiel kontrollierte, und die gebotenen Chancen perfekt nutzte. Hinterberg war sichtlich bemüht, konnte aber spielerisch und auch beim Abschluss nicht mithalten."

Unterliga Nord A: SV Central Dancing Hinterberg – SV Seerestaurant Lassing, 1:3 (0:2)

87 Philipp Moestl 1:3

69 David Schweiger 0:3

34 Marlon Grill 0:2

2 Simon Hoermann 0:1

