Relegation 22/23: Pruggern zieht Kopf aus Abstiegsschlinge - Sieg über Landl in Verlängerung

Details Samstag, 17. Juni 2023 21:49

Im Rahmen der Relegation 2022/23 kam es am Samstag zum Duell zwischen dem SV Pruggern und dem FC Landl. Die Landler konnten das Hinspiel mit 1:0 für sich entscheiden und schafften sich eine gute Ausgangslage für das Rückspiel und den Aufstieg. Daraus wurde aber nichts, denn der Tabellenzwölfte aus der Unterliga Nord A konnte das Rückspiel gegen den Zweiten aus der Gebietsliga Enns mit 3:1 gewinnen. Damit ziehen die Pruggerer den Kopf aus der Abstiegsschlinge, denn man lag mit 0:1 zurück, konnte sich letztlich aber mit einem Sieg den Klassenerhalt sichern.

Landl geht in Führung

Die Landler finden gut ins Spiel. Nach einem Fehler von Schwab kommen Rodlauer und Stadhofer alleine zum Tormann. Sie sind sich nicht einig, wer den Ball nimmt und so verzieht Stadlhofer weit übers Tor. In der zwölften Minute zappelt das Leder dann doch im Pruggerer Tor. Nach einer Ecke von Lindner kommt der Ball zu Rodlauer, der bringt den Ball nicht unter Kontrolle, doch nach einem Gestocher im 16er kommt Gregor Baumann, der schon im Hinspiel das Tor entscheidende Tor erzielte, zum Ball und haut ihn über die Linie. Pruggern ist jetzt völlig von der Rolle. Man tut sich schwer. Erst kurz vor der Pause kommen die Gastgeber besser ins Spiel und können schließlich auch ausgleichen. Alexander Trinker trifft zum 1:1. Nur Augenblicke später kommt es noch dicker für die Landler. Wieder ist es Trinker, der jubeln darf. Damit haben die Gastgeber das Spiel gedreht - innerhalb von wenigen Minuten. Dann geht es in die Kabinen.

Keine Tore

Im zweiten Durchgang dauert es eine Weile, bis die beiden Mannschaften ins Spiel kommen. Im Moment schaut es nach Verlängerung aus. In der 66. Minute dann die Pruggerer: Nicola Haas kommt alleine vor das Tor, hat Zeit, sich den Ball zu herzurichten, doch er scheitert aus sehr guter Position - auch weil Landl-Goalie Auer stark pariert. In der 70. Minute dann die Landler: Hollinger wird kurz vor dem Strafraum gefoult. Der Freistoß von Lindner kommt perfekt in Richtung Kreuzeck, doch Tormann Schrempf ist noch dran und verlängert über die Querlatte zur Ecke. Das Spiel ist jetzt auf Messers Schneide. Es bleibt aber dabei - nach 90 Minuten steht es 2:1 für die Pruggerer, wodurch es in die Verlängerung geht.

Pruggern baut Führung aus

Gleich nach Wiederbeginn plötzlich die Pruggerer Führung durch Alexander Trinker, der damit seinen Hattrick perfekt macht. Jetzt ist Landl gefordert - man braucht unbedingt einen Treffer und wirft alles nach vorne. Man versucht es mit hohen Bällen, diese bringen aber nichts ein - auch im zweiten Durchgang der Verlängerung nicht. Kurz vor der Abpfiff stellt der Schiri dann einen Pruggerer mit Gelb-Rot vom Platz, am Endergebnis ändert das aber nichts mehr. Nach etwas mehr als 120 Minuten pfeift der Unparteiische ab und Pruggern jubelt über den Klassenerhalt.

SV Steiner Haustechnik Pruggern: Sebastian Schrempf - Hannes Walcher, Moritz Schwab, Constantin Schiefer, Hannes Kurt Sailer - Jonathan Danklmaier, Marvin Joel Gruber, Christoph Trinker, Mario Köll, Nicola Wolfgang Haas - Alexander Trinker (K)



Ersatzspieler: Tobias Perhab, Alexander Zefferer, Florian Rauch, Marcel Mayer, Marcel Gruber



Trainer: Wolfgang Feiel



FC Autohaus Berger Landl: Markus Auer - Roland Gottsbacher, Fabian Auer, Moritz Rodlauer - Jakob Hollinger, Patrick Arrer, Raphael Schuller, Gregor Baumann, Niklas Stadlhofer - Lukas Lindner (K), Jonas Rodlauer



Ersatzspieler: Michael Graf, Oliver Pretschuh, Adrian Edlinger, Robert Pernegger



Trainer: Lukas Lindner

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei