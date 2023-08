Adelwöhrer-Festspiele: Rapid Kapfenberg lässt sich überrumpeln

Details Sonntag, 06. August 2023 12:14

ATV Mercando Irdning fertigte ASC Rapid Kapfenberg am Samstag nach allen Regeln der Kunst mit 7:0 ab. Mann des Tages war Daniel Adelwöhrer, der im ersten Spielabschnitt fünf Treffer besorgte.

Die Irdninger Torschützen: Daniel Adelwöhrer, Andreas Wieser und Leon Kröll (v. l.)

Daniel Adelwöhrer traf in Hälfte eins fünfmal

Der Gastgeber ATV Irdning erwischte einen Blitzstart ins Spiel und traf in der vierten Minute zur frühen Führung. Daniel Adelwöhrer eröffnete den Torreigen - er sorgte aber bei dieser Begegnung noch weiter für Furore und sicherte sich einen Eintrag in der Vereinschronik des ATV Irdning. Mit seinen Treffern in Minute 15 und 17 erhöhte er auf 3:0 und fixierte einen lupenreinen Hattrick. Der 32jährige Stürmer hatte aber noch nicht genug und steuerte bis zum Halbzeitpfiff noch zwei Tore bei. Irdning dominierte Rapid Kapfenberg in der ersten Hälfte nach Belieben und schenkte dem Gast gleich einen katastrophalen 0:5 Rückstand ein.

Adelwöhrer schießt die Liga klein! RhoadesToGlory, Ticker-Reporter

Mit einem Dreifachwechsel wollte Kapfenberg-Coach Dzibo Masovic in der zweiten Spielhälfte Schadensbegrenzung betreiben, der Plan ging aber nur teilweise auf. Die blutjunge Elf aus Kapfenberg hatte gegen Irdning nichts zu bestellen und musste auch im zweiten Spielabschnitt noch zwei Treffer hinnehmen. Andreas Wieser (82.) und Leon Kröll (91.) zeichneten für diese Verantwortlich und stellten das Endresultat von 7:0 her. Am Ende fuhr ATV Mercando Irdning einen deutlichen Sieg ein. Dabei demonstrierte Irdning bereits in Hälfte eins großes Leistungsvermögen, als man ASC Rapid Kapfenberg in Grund und Boden spielte.

Irdning tritt kommenden Samstag, um 18:00 Uhr, bei SV Emanuels Fotodesign Stanz an. Einen Tag später empfängt Rapid Kapfenberg SC "1960" Team Styria RB Pernegg.

Stimme zum Spiel:

Michael Aigner, Trainer Irdning:

"Rapid Kapfenberg ist eine sehr junge Mannschaft, die man aber trotzdem bespielen muss. In der ersten zwanzig Minuten haben die Jungs die Sache sehr gut gemacht und drei Tore gemacht. Wir hatten dann für etwa 15 Minuten einen Hänger, haben dann aber wieder ins Spiel gefunden und zwei Tore gemacht. Danach war die Partie eigentlich schon entschieden. Das war ein Saisonauftakt nach Wunsch, an diese Leistung wollen wir anschließen."

Aufstellungen:

ATV MERCANDO Irdning: Jakob Franz Bischof - Christoph Rindler (85. Radlingmaier), Christoph Daum, Alexander Hofer (62. Eder) - Philipp Schweiger (K), Phillip Vinojcic (62. F. Schweiger), Andreas Wieser, Sebastian Paric, Daniel Mayrhofer, Leon Köll - Daniel Adelwöhrer (62. Daum)

Kapfenberg Rapid Asc: Aleksandar Maksic - Elias Mauz (K), Lukas Maier, Andreas Stiglitz, Clemens Taberhofer - Jakob Aigner (HZ Brtan), Michael Binder (HZ Shala), Lukas Valentin Laure, Leandro Thomas Balazs (HZ Ibrimisovic), Jonas Paul Gruber (73. Salamun) - Jovan Vlacic

by René Dretnik

Foto: ATV Irdning/Facebook

