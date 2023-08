Grill-Doppelpack sichert Lassing drei Punkte gegen WSV Liezen

Details Sonntag, 20. August 2023 23:20

Am Samstag begrüßte SV Lassing im Derby den WSV Liezen. Die Begegnung ging mit 2:1 zugunsten von SV Seerestaurant Lassing aus. Mann des Spiels war André Grill - er erzielte zwei Tore für die Lassinger.





Kampftbetont trotz Hitze

Den rund 150 Zusehern wurde von Anfang an - trotz der Temperaturen von knapp 30 Grad, ein interessantes und kampfbetontes Spiel geboten. Lassing hatte mehr Spielanteile, kam auch zu Halbchancen, die Liezener blieb bei ihren Konterangriffen stets gefährlich. Nach rund einer halben Stunde wurden das Spiel intensiver, Grill scheiterte mit einem guten Schuss an Liezen Tormann Kemal Selek (Minute 32), ebenso auch Jörg Stenitzer (Minute 35). Im Gegenzug konnte Udo Landl eine gute Möglichkeit von Riad Majdancic zur Ecke klären, die folgend nichts einbrachte. Schließlich erzielte in Minute 41 nach einem schnellen Angriff Andrè Grill das 1:0 für Lassing, er konnte den Ball über die Linie drücken. Nur Minuten später wieder ein toller Schuss von Jörg Stenitzer, welcher abermals sensationell von Tormann Selek gehalten wurde. Schließlich war wieder Andrè Grill am Zug, er verwertete in Minute 45 einen Eckball zum 2:0, das auch der Pausenstand war.

Liezen verkürzt

Gleich zu Beginn zwei gute Möglichkeiten für Lassing durch Simon Hörmann und Marco Felsner, beide scheiterten knapp. In Minute 55 passierte Udo Landl ein fataler Rückpass, welchen Riad Majdancic erkämpfen konnte und sein Zuspiel verwertete David Vrhovac zum 2:1 Anschlusstreffer. Dann war die Luft für etwa 15 Minuten aus dem Spiel, ehe in Minute 73 Nail Kablic einen sehr gut geschossenen Freistoß an die Stange setzte. Lassing kam noch zu zwei Möglichkeiten und hatte nach einem Eckball Pech, wo der Ball noch von der Linie gekratzt wurde. Das war`s dann, der SVL konnte das 17. Derby mit 2:1 für sich entscheiden.

Franz Stocker (Sportlicher Leiter Lassing): "In einem kampfbetonten Spiel hatten wir mehr Spielanteile, die Chancen wurden besser genutzt, somit verdienter Heimsieg unserer Mannschaft."

Die Bilanz von WSV Liezen ist mit einem Sieg und einer Niederlage ausgeglichen. Das setzt sich auch beim Torverhältnis (4:4) konsequent fort. Folgerichtig finden sich die Gäste im Tabellenmittelfeld wieder.

Mit diesem Sieg zog SV Lassing an WSV Liezen vorbei auf Platz drei. WSV Liezen fiel auf die sechste Tabellenposition.

Am kommenden Freitag trifft SV Seerestaurant Lassing auf ASC Rapid Kapfenberg, WSV Liezen spielt tags darauf gegen TUS „Pörl Sport“ Admont.

Unterliga Nord A: SV Seerestaurant Lassing – WSV Liezen, 2:1 (2:0)

55 David Vrhovac 2:1

46 Andre Grill 2:0

41 Andre Grill 1:0

