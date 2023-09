Prosser wird zum Sieggarant: Pernegg holt drei Punkte gegen Pruggern

Details Montag, 11. September 2023 10:24

Mit einem knappen 2:1 endete das Match zwischen SC Pernegg und SV Pruggern an diesem sechsten Spieltag. Hundertprozentig überzeugen konnte SC "1960" Team Styria RB Pernegg dabei jedoch nicht. In der Tabelle bleibt man zwar weiter auf Platz 5, jedoch setzt man sich bereits früh von den hinteren Plätzen etwas ab.

Pruggerer Nadelstiche

Wie schon in den letzten Jahren sind die Spiele der beiden Mannschaften gegeneinander immer von besonderer Bedeutung. Auch diesmal war es ein richtungsweisendes Spiel. Die Gäste aus Pruggern waren sehr defensiv eingestellt und konnten mit ihren Top-Stürmer Alexander Trinker immer wieder Nadelstiche setzten. Pernegg war bemüht das Spiel zu machen, fand aber gegen die aggressive Hintermannschaft im letzten Drittel keine Mittel um durchzukommen. Einzig Tobias Stadler mit einem Schuss und Gramos Bahtiri alleine vor dem Tormann hatten gute Einschussmöglichkeiten in der ersten Hälfte. Und so war es Pruggern, die in der 30. Minute mit 1:0 in Führung gingen, nachdem Pernegg den Ball nicht klären konnte.

Pernegg kommt zurück

Ein Blick auf den Spielbericht zeigt, was in der zweiten Häfte dann das Blatt nochmal wenden ließ. Pernegg musste reagieren und brachte insgesamt 5 neue Spieler, Pruggern hingegen wechselte kein einziges mal. Und so schaffte es Pernegg mit Fortdauer des Spieles, den Gegner immer mehr einzuschnüren. Jedoch hatte man auch etwas Glück, dass eben Alexander Trinker nicht seinen besten Tag hatte und alleine vor dem Tormann das 2:0 nicht erzielte. Der Pernegg-Kapitän Christian Steko-Katic erzielte dann auf der Gegenseite per Freistoß durch die Mauer den Ausgleich. Da ging nochmals ein Ruck durch die Mannschaft des SC Pernegg, die nochmal alle Kräfte mobilisierten und den Sieg wollten. Schlussendlich war es erneut Mathias Prosser, der wie schon gegen den SV Trieben in der letzten Spielminuten den Siegestreffer erzielte. Nach einem Stanglpass stand er goldrichtig und brachte im zweiten Versuch den Ball doch noch ins Tor. Pernegg konnte nun endlich die bereits gezeigten Leistungen bestätigen und in Punkte umwandeln.

Trotz des Sieges fiel SC Pernegg in der Tabelle auf Platz sechs. SC "1960" Team Styria RB Pernegg verbuchte insgesamt drei Siege, ein Remis und zwei Niederlagen.

Pruggern hat auch nach der Pleite die 13. Tabellenposition inne. In dieser Saison sammelte SV Union Steiner-Haustechnik Pruggern bisher einen Sieg und kassierte fünf Niederlagen. SV Pruggern klebt das Pech weiter an den Füßen. Die Niederlage gegen SC Pernegg war bereits die dritte am Stück in der Liga.

SC "1960" Team Styria RB Pernegg tritt am kommenden Samstag bei SV Seerestaurant Lassing an, Pruggern empfängt am selben Tag SV Trieben.

Stimme zum Spiel:

Mathias Kahr (Sportlicher Leiter Pernegg): "Phasenweise zeigt die Mannschaft bereits, was sie drauf hat. Nun gilt es jedoch eine Konstanz an den Tag zu legen! Auch gegen tief stehende Mannschaft muss man weiter geduldig auftreten!"

Aufstellungen:

SC "1960" Team Styria RB Pernegg: Marcel Schmied - David Hörzer, Benjamin Himsl, Christian Steko Katic (K), David Bosnjak, Patrick Slomo - Tobias Stadler, Gramos Bahtiri, Maximilian Lechner, Manuel Messner, Vukasin Petrovic -



Ersatzspieler: Julian Miess, Alessandro Mitkovski, Andreas Stelzer, Gabriel Danilet, Jan Schmied, Matthias Prosser



Trainer: Martin Prosser





SV Steiner Haustechnik Pruggern: Robin Stocker - Moritz Schwab, Hannes Kurt Sailer, Alexander Zefferer, Christoph Trinker - Thomas Herwig Eder, Marvin Joel Gruber, Christoph Schwarz, Nicola Wolfgang Haas - Alexander Trinker (K), Aleksander Stoch



Ersatzspieler: Jonathan Danklmaier, Tobias Perhab, Erwin Spieler



Trainer: Wolfgang Feiel

Unterliga Nord A: SC "1960" Team Styria RB Pernegg – SV Union Steiner-Haustechnik Pruggern, 2:1 (0:1)

87 Matthias Prosser 2:1

67 Christian Steko Katic 1:1

30 Aleksander Stoch 0:1

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.