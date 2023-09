7:0-Kantersieg von SV Stainach-Grimming: Altmeister Blazevic zerlegt SV Stanz im Alleingang

Details Sonntag, 17. September 2023 13:24

Ein einseitiges Torfestival lieferten sich SV Stainach-Grimming und SV Emanuels Fotodesign Stanz mit dem Endstand von 7:0. Eine Begegnung auf Augenhöhe? Mitnichten! Im Duell zweier vermeintlich ebenbürtiger Teams holte Stainach-Grimming den maximalen Ertrag. Mann des Spiels war Routinier und Torjäger Marijan Blazevic - er erzielte vier Tore.

Hohe Intensität

Das Spiel startete mit einer hohen Intensität, wobei beide Mannschaften versuchten, die Kontrolle zu übernehmen. In der 23. Minute ging SV Stainach-Grimming in Führung. Thalhammer lieferte eine großartige Vorlage und Marijan Blazevic erzielte das 1:0. Torjäger Blazevic erhöhte in der 28. Minute auf 2:0 für SV Stainach-Grimming. Ein toller Freistoß von Stanz in der 29. Minute verfehlte knapp das Ziel - kurz darauf hat Stanz Glück Glück, denn in der 32. Minute kam es beinahe zu einem Eigentor zugunsten von SV Stainach-Grimming. Kurz vor Ende der ersten Halbzeit, in der 43. Minute, noch ein starker Schuss der Stainacher, ehe es in die Kabinen ging.

Stainach furios

Die zweite Halbzeit beginnt wieder mit stärkeren Stainachern. In der 57. Minute verfehlte ein toller Schuss knapp das Ziel. In der 64. Minute erzielte Martin Neuper schließlich das 3:0 für SV Stainach-Grimming - nach einer Traumvorlage von Blazevic. Die Gastgeber hatten aber noch immer nicht genug. denn Georgian Bolovan, Neuper und Blazevic legten weitere Treffer nach. Die 90. Minute brachte den Höhepunkt des Spiels. SV Stainach-Grimming erzielte das 7:0 durch einen Elfmeter, den Blazevic sicher verwandelte - sein vierter Treffer an diesem Nachmittag.

Bei Stainach-Gr. präsentierte sich die Abwehr angesichts 19 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (19). SV Stainach-Grimming ist seit drei Spielen unbezwungen.

SV Emanuels Fotodesign Stanz muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als drei Gegentreffer pro Spiel. Die Gäste holten auswärts bisher nur drei Zähler. In der Verteidigung von SV Stanz stimmt es ganz und gar nicht: 22 Gegentreffer musste sie in dieser Saison bereits hinnehmen.

Mit diesem Sieg zog Stainach-Grimming an SV Emanuels Fotodesign Stanz vorbei auf Platz sechs. SV Stanz fiel auf die achte Tabellenposition. Stainach-Gr. verbuchte insgesamt drei Siege, ein Remis und drei Niederlagen.

Nächster Prüfstein für SV Stainach-Grimming ist am Freitag, den 22.09.2023 (19:00 Uhr) auf gegnerischer Anlage ATV MERCANDO Irdning. Zwei Tage später (16:00 Uhr) misst sich SV Stanz mit SV Union Haus/E.

Aufstellungen:

SV Autohaus Schnitzer Stainach-Grimming: Simon Schweiger - Mile Micic, Mirko Blazevic, Georgian Bolovan - Marco Thalhamer, Martin Neuper, Johannes Knapp, Antonio Blazevic - Daniel Buchner, Marijan Blazevic (K), Balazs Bojtok



Ersatzspieler: Ing. Marco Rüscher, Marton Zalan Szabo, Alessandro Blazevic, Yannick Schwarz, Lovro Blazevic, Dominik Bindlechner



Trainer: Richard Canek





SV Emanuels Fotodesign Stanz : Florian Dissauer - Jonas Paller, Horst Stumpf, David Sattler - Elias Schwaiger, Timo Hafenscherer, Michael Gösslbauer (K), Markus Bader - Manuel Ebner, Christian Gurdet, Manuel Puchner



Ersatzspieler: Paul Baumgartner, Andreas Dengg, Manuel Medl, Michael Ellmaier, Florian Ebner, Alexander Ebner



Trainer: Dietmar Schöggl

Unterliga Nord A: SV Stainach-Grimming – SV Emanuels Fotodesign Stanz, 7:0 (2:0)

93 Marijan Blazevic 7:0

90 Marijan Blazevic 6:0

85 Martin Neuper 5:0

83 Georgian Bolovan 4:0

65 Martin Neuper 3:0

26 Marijan Blazevic 2:0

9 Marijan Blazevic 1:0

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.