5:0-Kantersieg! SV Lassing macht mit SC Pernegg kurzen Prozess

Details Montag, 18. September 2023 09:40

Bei SV Lassing holte sich SC "1960" Team Styria RB Pernegg eine 0:5-Schlappe ab. Im Vorfeld war man sich einig, dass der Sieger nur SV Seerestaurant Lassing heißen konnte. Der Verlauf der 90 Minuten bestätigte schließlich diesen Eindruck.

Pausenführung für Lassing

In der ersten Hälfte war im Großen und Ganzen nicht viel los. Lassing kam nicht recht in die Gänge, die Gäste waren aktiver und versuchten das Spiel zu gestalten. Ein guter Freistoß von Vukasin Petrovic in Minute 13 wurde eine sichere Beute von Goalie Streit, in Minute 22 scheiterte Manuel Messner ebenfalls am Lassing-Tormann. Eigentlich wurde dem Publikum eine schmale Fußballkost vorgesetzt, wobei Lassing nach 35 Minuten besser ins Spiel kam. Schließlich nahm sich in Minute 42 Julian Pachler ein Herz und er traf mit einem guten Weitschuss zum 1:0 für Lassing, was auch den Pausenstand bedeutete.

Glasklare Sache

Lassing im zweiten Durchgang nicht wiederzuerkennen, die Prommer-Elf gab von Beginn an ordentlich Gas und drückte den Gegner in die eigene Hälfte. In Minute 51 erzielte David Schweiger mit einem guten Schuss nach einer starken Einzelleistung das 2:0 für Lassing, nur zehn Minuten später traf Udo Landl nach einer tollen Vorarbeit von Julian Pachler und Simon Hörmann zum 3:0, was wohl die Vorentscheidung in diesem Spiel war. Der Torjubel war kaum verstummt, schon fiel der nächste Treffer für Lassing: in Minute 64 verwertete Julian Pachler eine Polach- Flanke souverän zum 4:0. Julian Pachler blieb der Hauptdarsteller in diesem Spiel, denn nach einer Attacke an ihm im Strafraum zeigte Schiri Hofer auf den Elfmeterpunkt. Aber der Lassinger zeigte Größe und erklärte dem Schiri, dass er nicht gefoult wurde und dass die erwähnte Situation kein Strafstoß sein konnte. Der Schiri nahm darauf seine Entscheidung zurück – Julian Pachler, ein fairer Sportsmann! Lassing spielte weiterhin die Hauptrolle in diesem Spiel, Pernegg hatte außer einigen wenigen Konterangriffen nicht mehr viel zu bieten. Den Schlusspunkt in diesem Spiel setzte Thomas Lemmerer, er erzielte mit einem guten Schuss das 5:0 (Minute 89), was auch den Endstand bedeutete.

Erfolgsgarant für das gute Abschneiden von SV Seerestaurant Lassing ist die funktionierende Defensive, die erst fünf Gegentreffer hinnehmen musste. Die Saison von SV Lassing verläuft weiterhin vielversprechend. Insgesamt hat SV Seerestaurant Lassing nun schon fünf Siege und ein Remis auf dem Konto, während es erst eine Niederlage setzte.

Der Angriff ist bei SC "1960" Team Styria RB Pernegg die Problemzone. Nur acht Treffer erzielten die Gäste bislang. Mit drei Siegen und drei Niederlagen weist SC Pernegg eine ausgeglichene Bilanz vor. Folgerichtig steht SC "1960" Team Styria RB Pernegg im Mittelfeld der Tabelle. SC Pernegg baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

Nach dem klaren Erfolg über SC "1960" Team Styria RB Pernegg festigt SV Lassing den dritten Tabellenplatz.

SV Seerestaurant Lassing tritt am kommenden Samstag bei SV Union Steiner-Haustechnik Pruggern an, SC Pernegg empfängt am selben Tag TUS „Pörl Sport“ Admont.

Stimme zum Spiel:

Franz Stocker (Sportlicher Leiter Lassing): "in der ersten Hälfte ging nicht viel, da war Pernegg mehr oder weniger spielbestimmend. Der zweite Durchgang war jedoch von uns umso besser, die Gäste blieben da eigentlich chancenlos. Verdienter Sieg, der auch noch höher ausfallen hätte können."

Unterliga Nord A: SV Seerestaurant Lassing – SC "1960" Team Styria RB Pernegg, 5:0 (1:0)

89 Thomas Lemmerer 5:0

64 Julian Pachler 4:0

61 Udo Sven Landl 3:0

51 David Schweiger 2:0

42 Julian Pachler 1:0

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.