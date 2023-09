SV Lassing überrennt SV Pruggern vor eigenem Publikum

Details Montag, 25. September 2023 10:10

SV Lassing führte SV Pruggern nach allen Regeln der Kunst mit 6:1 vor. Damit wurde SV Seerestaurant Lassing der Favoritenrolle vollends gerecht. DIe Pruggerer hatten nicht den Hauch einer Chance. Andre Grill erzielte zwei Treffer.

Bärenstarke Lassinger

Von Beginn an wurde Lassing seiner Favoritenrolle gerecht, rollende Angriffe Richtung Pruggern-Tor führten gleich zu guten Chancen, welche aber in Minute fünf und sechs noch vernebelt wurden. In Minute neun wars dann aber soweit, Andrè Grill traf nach einem Eckball zum 0:1 für den SVL. Die Heimischen konnten dann in der Folge das Spiel offener gestalten, aber nach rund 25 Minuten begann das Lassinger Werkl wieder auf Hochtouren zu laufen. Das druckvolle Spiel führte zu weiteren Eckbällen und in Min. 30 verwertete abermals Andrè Grill einen ebensolchen per Kopf zum 0:2 für die Gäste. Dann stand einmal mehr Simon Hörmann im Mittelpunkt des Geschehens, nach eine Traumkombination mit Julian Pachler erzielte er in Minute 35 das 0:3 und erhöhte in Minute 40 auf 4:0 für Lassing. Pruggern war eigentlich chancenlos, die wenigen weiten Bälle Richtung Lassing-Strafraum wurden von Lassings Abwehr routiniert und souverän verteidigt.

Pruggern chancenlos

Lassing gelang im zweiten Durchgang wieder ein Auftakt nach Maß, denn David Schweiger erhöhte bereits in Minute 47 sehenswert auf 0:5. Die Prommer-Jungs agierten weiterhin sehr angriffslustig, aber der sensationell spielende Robin Stocker im Pruggern-Tor verhinderte in dieser Phase des Spieles mit tollen Paraden weitere Verlusttreffer für sein Team. Schließlich gelang in Minute 79 Marc Meitz das 0:6, ehe nach dem einzigen Fehler bei Lassings Abwehr in Minute 83 Alex Trinker der Ehrentreffer für den SV Pruggern gelang. Endstand somit 1:6 für Lassing.

In der Tabelle liegt SV Pruggern nach der Pleite weiter auf dem 13. Rang. Mit nun schon sechs Niederlagen, aber nur einem Sieg und einem Unentschieden sind die Aussichten des Gastgebers alles andere als positiv.

Durch den nie gefährdeten Sieg gegen Pruggern festigte SV Lassing den dritten Tabellenplatz. Wer SV Seerestaurant Lassing besiegen will, muss vor allem ein Rezept finden, die Hintermannschaft in Bedrängnis zu bringen. Erst sechs Gegentreffer kassierte SV Lassing. Die bisherige Spielzeit von SV Seerestaurant Lassing ist weiter von Erfolg gekrönt. SV Lassing verbuchte insgesamt sechs Siege und ein Remis und musste erst eine Niederlage hinnehmen.

Mit 19 Punkten auf der Habenseite herrscht bei SV Seerestaurant Lassing eitel Sonnenschein. Hingegen ist bei SV Union Steiner-Haustechnik Pruggern nach fünf Spielen ohne Sieg der Wurm drin.

Am kommenden Samstag tritt SV Pruggern bei TUS "Pörl Sport" Admont an, während SV Lassing einen Tag zuvor SV Trieben empfängt.

Stimme zum Spiel:

Franz Stocker (Sportlicher Leiter Lassing): "Glasklarer und verdienter Sieg unserer Mannschaft, Pruggerns Goalie Stocker verhinderte eine höhere Niederlage seiner Mannschaft."

Aufstellungen:

SV Steiner Haustechnik Pruggern: Robin Stocker - Hannes Walcher, Hannes Kurt Sailer, Florian Rauch, Christoph Trinker (K) - Thomas Herwig Eder, Marvin Joel Gruber, Erwin Spieler, Florin Șuma, Nicola Wolfgang Haas - Aleksander Stoch



Ersatzspieler: Bojan Ignjatic, David Heinz, Moritz Schwab, Michael Gruber, Tobias Perhab, Alexander Trinker



Trainer: Wolfgang Feiel





SV Seerestaurant Lassing: Lukas Streit - Marc Zeiser, Marlon Grill (K), Thomas Lemmerer, Udo Sven Landl - Julian Pachler, Andre Grill, Simon Hörmann, Marco Felsner - David Schweiger, Ing. Jörg Stenitzer



Ersatzspieler: Alexander Grassecker, Martin Michalka, Nico Polach, Gerald Stenitzer, Samuel Hörmann, Marc Meitz



Trainer: Matthias Prommer

Unterliga Nord A: SV Union Steiner-Haustechnik Pruggern – SV Seerestaurant Lassing, 1:6 (0:4)

83 Alexander Trinker 1:6

79 Marc Meitz 0:6

47 David Schweiger 0:5

41 Simon Hoermann 0:4

35 Simon Hoermann 0:3

30 Andre Grill 0:2

10 Andre Grill 0:1

