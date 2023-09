Tus Admont siegt bei SC Pernegg

Details Montag, 25. September 2023 22:43

Drei Punkte gingen am Samstag aufs Konto von Tus Admont. Die Gäste setzten sich mit einem 3:1 gegen SC "1960" Team Styria RB Pernegg durch. Was viele voraussagten, trat letztlich auch ein: Admont wurde der Favoritenrolle gerecht.

Obwohl Pernegg in den ersten 30 Minuten gut spielte und Torchancen schuf, führten zwei entscheidende Ereignisse zu dieser Niederlage. In der 35. Minute verursachte ein unnötiges Foul an der Strafraumgrenze einen Freistoß, der durch eine abgefälschte Flugbahn das 0:1 brachte. Nur zwei Minuten später erhielt David Bosnjak eine rote Karte wegen eines verbalen Aussetzers.

Trotz der Unterzahl kämpfte Pernegg weiter und erzielte in der 65. Minute durch Jakob Schneller den Ausgleich. Sie waren dem Siegestreffer sogar näher, aber das Glück war an diesem Tag nicht auf ihrer Seite. In der Schlussphase kassierten sie zwei Gegentreffer, darunter einen Elfmeter, der aus einem Foul resultierte. Obwohl sie alles nach vorne warfen, endete das Spiel mit einem 1:3.

Für SC "1960" Team Styria RB Pernegg gibt es einiges zu tun. Denn die Bilanz von sieben Punkten aus fünf Heimspielen lässt doch Luft nach oben. Insbesondere an vorderster Front liegt beim Gastgeber das Problem. Erst neun Treffer markierte SC Pernegg – kein Team der Unterliga Nord A ist schlechter. Die bisherige Saisonbilanz von SC "1960" Team Styria RB Pernegg bleibt mit drei Siegen, einem Unentschieden und vier Pleiten schwach. Die Situation bei SC Pernegg bleibt angespannt. Gegen Admont kassierte man bereits die zweite Niederlage in Serie.

Admont befindet sich auf Kurs und holte in den vergangenen fünf Spielen neun Punkte.

TUS "Pörl Sport" Admont setzte sich mit diesem Sieg von SC "1960" Team Styria RB Pernegg ab und belegt nun mit 15 Punkten den fünften Rang, während SC Pernegg weiterhin zehn Zähler auf dem Konto hat und den siebten Tabellenplatz einnimmt.

Am nächsten Samstag reist SC "1960" Team Styria RB Pernegg zu SV Stainach-Grimming, zeitgleich empfängt Tus Admont SV Union Steiner-Haustechnik Pruggern.

Unterliga Nord A: SC "1960" Team Styria RB Pernegg – TUS "Pörl Sport" Admont, 1:3 (0:1)

92 David Biljesko 1:3

90 Patrick Lep 1:2

65 Jakob Schneller 1:1

35 Christopher Egner 0:1

