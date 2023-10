Spitzenspiel wird zu Krimi: ATV Irdning bezwingt TUS Krieglach

Details Freitag, 13. Oktober 2023 23:33

Im Spitzenspiel der Unterliga Nord A hat der ATV Mercando Irdning einen Auswärtssieg gegen den Zweitplatzierten TUS Krieglach errungen. Beide Mannschaften gingen ungeschlagen in dieses Duell, mit jeweils neun Siegen und einem Unentschieden an der Tabellenspitze. Etwa 350 Zuschauer verfolgten gespannt das Aufeinandertreffen im Krieglacher Stadion.

Offene Partie

Bereits in der ersten Spielminute versuchte die Heimmannschaft mit einem Distanzschuss, aber Salvator Treiber hielt sicher. Das Spiel blieb anschließend ausgeglichen, und beide Teams zeigten eine solide Defensivleistung.

Krieglach hatte in der ersten Halbzeit mehr Ballbesitz und einige Gelegenheiten, das Tor zu treffen. In der 23. Minute wurde der Torhüter der Gastgeber erstmals von Leon Köll geprüft. Der Schuss des Stürmers zwang den Torhüter zu einer spektakulären Parade über die Querlatte. Kurz bevor die Halbzeitpause anstand, erzielte Nico Jance in der 44. Minute mit einem präzisen Schuss ins lange Eck die 1:0-Führung für Krieglach.

Schweiger mit sehenswertem Tor

Die zweite Halbzeit begann mit einem schnellen Ausgleichstreffer der Gäste, als Michael Schweiger in der 54. Minute einen sehenswerten Schuss aus dem Strafraum ins lange Eck setzte. In der 55. Minute erhöhte Andreas Wieser auf 2:1 für den ATV Mercando Irdning. Die Heimmannschaft versuchte verzweifelt, den Ausgleich zu erzielen, und in der Nachspielzeit, in der 95. Minute, zeigte Salvador Treiber seine Klasse, indem er zwei Schüsse aus kurzer Distanz parierte.

Stimme zum Spiel:

Gerhard Posch (stv. Sportlicher Leiter ATV Irdning): “ Wir landeten heute einen glücklichen Sieg gegen einen starken Gegner. Mit einer guten Chancenauswertung und einem überragenden Tormann Salvador Treiber konnten wir einen wichtigen Auswärtssieg in Krieglach nach Hause bringen.

Aufstellungen:

EKRO Tus Krieglach: Michael Budl - Marco Gfrerer (K), Andreas Hofbauer, Manuel Rust, Lukas Heribert Hirschler, Daniel Aschaber - Thomas Schwaiger, Laurenz Täubl, Matthias Huterer, Nico Jance - Manuel Putz



Ersatzspieler: Philip Sommer, Manuel Holzer, Daniel Ellmeier, Lucas Hofbauer, Philip Schneller, Nico Manuel Sterlinger



Trainer: Thomas Leonhardsberger

ATV MERCANDO Irdning: Salvador-Miguel Treiber - Philipp Schweiger (K), Hannes Wallner, Michael Gruber, Christoph Daum - Andreas Wieser, Sebastian Paric, Daniel Mayrhofer, Leon Köll, Manuel Eder - Michael Schwaiger



Ersatzspieler: Jakob Franz Bischof, Phillip Vinojcic, Noel Fessler, Fabian Schweiger, Julian Bleiwerk, Daniel Adelwöhrer



Trainer: Michael Aigner

