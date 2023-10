Tus Admont feiert Kantersieg gegen SV Trieben

Details Montag, 16. Oktober 2023 20:19

Tus Admont erteilte Trieben eine Lehrstunde: 6:1 hieß es am Ende für Admont. TUS "Pörl Sport" Admont setzte sich standesgemäß gegen SV Trieben durch. Die Admonter ließen dem Aufsteiger nicht den Funken einer Chance.

Führung für Admont

TUS Admont startete das Spiel aggressiv und erzielte in der 4. Minute das erste Tor. Marin Maric nutzte eine Unachtsamkeit in der Abwehr nach einer Ecke und erzielte das Führungstor. Es war der Anfang eines torreichen Spiels. In der 10. Minute rettete Dario Biljesko am eigenen Fünfer in letzter Sekunde gegen Blatt von SV Trieben. In der 12. Minute erhöhte Admont die Führung auf 2:0. Tobias Nachbagauer erzielte das Tor mit einem Kracher von der Sechzehnerlinie, nachdem ein Fehler in der Abwehr vorangegangen war.

Die 22. Minute zeigte stürmisches Wetter mit starkem Wind und Regen in Admont. In der 26. Minute erhielt Thomas Buchner Admont eine Gelbe Karte. In der 28. Minute gab es eine Verwechslung bei der Gelben Karte, als M. Hämmerle eigentlich der Schuldige war. In der 32. Minute erzielte Daniel Biljesko das dritte Tor für TUS Admont, und in der 34. Minute erhöhte Patrick Lep die Führung auf 4:0. In der 41. Minute erzielte David Biljesko das fünfte Tor für Admont, und das Spiel ging mit einem Pausenstand von 5:0 in die Halbzeit.

Klare Sache

Die zweite Halbzeit begann in der 46. Minute, und es gab zahlreiche Wechsel auf beiden Seiten. In der 50. Minute scheiterte Nachbagauer erneut am Torwart. In der 55. Minute vergab er erneut eine Chance, nachdem ein ausgelassener Ball von Koller nicht genutzt werden konnte. Ivan Cosic erzielte in der 67. Minute das Ehrentor für SV Trieben, aber in der 70. Minute schoss Nachbagauer sein zweites Tor und erhöhte auf 6:1. Das Spiel endete schließlich mit diesem klaren Ergebnis.

Während Admont am kommenden Samstag SV Stainach-Grimming empfängt, bekommt es Trieben am selben Tag mit ASC Rapid Kapfenberg zu tun.

Aufstellungen:

TuS "Pörl Sport" Admont: Jakob Brunbauer - Maximilian Hämmerle, Marin Maric, Paul Pranzl, Thomas Buchner - Ahmedin Hujdur, Daniel Biljesko (K), David Biljesko - Tobias Gerfried Nachbagauer, Patrick Lep, Dario Biljesko



Ersatzspieler: Fabian David Gierer, Jakob Danklmaier, Daniel Durchschlag, Christopher Egner, Matthias Roll



Trainer: Slaven Biljesko-Köck

Trieben: Manuel Koller, Jan Kreuzbichler, Raffael Horn, Uwe Schaupensteiner (K), Ivan Cosic, Christoph Peer, Sebastian Blatt, Steven Spernbauer, Marc Andre Riemelmoser, Florian Günter Haberl, Jan Puschnik



Ersatzspieler: Kevin Kriechbaum, Jonas Klarmann



Trainer: Marco Pichler

Unterliga Nord A: TUS "Pörl Sport" Admont – SV Trieben, 6:1 (5:0)

70 Tobias Gerfried Nachbagauer 6:1

68 Ivan Cosic 5:1

42 David Biljesko 5:0

35 Patrick Lep 4:0

33 Daniel Biljesko 3:0

13 Tobias Gerfried Nachbagauer 2:0

5 Marin Maric 1:0

