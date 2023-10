SC Perneggs Schneller spielt SC St. Barbara schwindelig

Details Sonntag, 29. Oktober 2023 21:05

Am Samstag trafen SC St. Barbara und SC "1960" Team Styria RB Pernegg aufeinander. Das Match entschieden die Gäste mit 3:1 für sich. Im Vorfeld war man sich einig, dass der Sieger nur SC "1960" Team Styria RB Pernegg heißen konnte. Der Verlauf der 90 Minuten bestätigte schließlich diesen Eindruck.

St. Barbara führt

Die Anfangsphase dieses Duells war geprägt von einem ausgeglichenen Kräfteverhältnis. Die Mürztaler Mannschaft verfügte mit Unger, Dissauer und Fraiss über einige starke Einzelspieler, die immer wieder gefährliche Nadelstiche setzten. Dies zeigte sich auch beim ersten Treffer des Spiels in der 21. Minute. Dissauer setzte sich auf der Außenbahn geschickt durch und spielte Unger im Rückraum an, der mit Ruhe und Überlegung das 1:0 erzielte. Dieser Treffer schien jedoch wie ein Weckruf für die Pernegger zu sein, die das Spiel danach in ihre Hand nahmen und der Heimmannschaft nur noch wenige Chancen ließen.

Schneller dreht auf

Nur drei Minuten später lieferte Himsl aus dem Halbfeld einen präzisen Ball in den Strafraum, den Schneller mit dem ersten Kontakt am Torwart vorbei ins Netz schob. Es folgten zahlreiche weitere vielversprechende Möglichkeiten für die Pernegger, doch es mangelte an der nötigen Durchschlagskraft. An diesem Tag konnte man sich jedoch wie so oft auf Torjäger Jakob Schneller verlassen. Er nutzte ein Missverständnis in der Abwehr, eroberte den Ball und erzielte noch vor der Halbzeit den Führungstreffer.

In der zweiten Halbzeit konnte Pernegg nicht mehr ganz an die Leistung der ersten Hälfte anknüpfen, doch St. Barbara war an diesem Tag nicht stark genug, um die Pernegger in Bedrängnis zu bringen. Obwohl sie nach Standardsituationen immer wieder gefährlich wurden, konnten sie keine zwingenden Chancen kreieren. Schließlich war es erneut Jakob Schneller, der nach einem Abwehrfehler den Ball vor die Füße bekam, alleine auf das Tor zulief und mit Können das 3:1 erzielte – ein lupenreiner Hattrick für ihn.

Den Kampf um die Klasse geht SC St. Barbara in der Rückrunde von der zehnten Position an. Die Heimmannschaft kassiert weiterhin fleißig Niederlagen, deren Zahl sich mittlerweile auf sieben summiert. Ansonsten stehen noch drei Siege und drei Unentschieden in der Bilanz. SC St. Barbara überließ den Gegnern in den letzten fünf Spielen jede Menge Punkte und sicherte sich nur einen Sieg.

Im letzten Hinrundenspiel errang SC Pernegg drei Zähler und weist als Tabellensiebter nun insgesamt 20 Punkte auf. SC "1960" Team Styria RB Pernegg verbuchte insgesamt sechs Siege, zwei Remis und fünf Niederlagen. Zuletzt lief es erfreulich für SC Pernegg, was zehn Punkte aus den letzten fünf Spielen belegen.

Am kommenden Samstag trifft SC St. Barbara auf SV Union Steiner-Haustechnik Pruggern (16:00 Uhr), SC "1960" Team Styria RB Pernegg reist zu WSV Liezen (14:00 Uhr).

Stimme zum Spiel:

Mathias Kahr (Sportlicher Leiter Pernegg): "Schlussendlich waren wir in allen Belangen besser. Spielerisch, in den Zweikämpfen und auch personell. Somit für uns der dritte Sieg in Folge. Noch dazu blieben wir den gesamten Oktober ungeschlagen. So können wir uns endgültig von den Abstiegsrängen entfernen und uns in Richtung Top-5 orientieren. Die nächste und letzte Chance in diesem Jahr gibt es am kommenden Wochenende auswärts gegen Liezen.

Aufstellungen:

SC St.Barbara: Louis Apl - Daniel Benak, Christian Baumann, Ing. Lukas Vivot - Lukas Nickmann, Philipp Unger, Stefan Dissauer (K), Benjamin Angnelius, Mathias Fraiss - Michael Hödl, Muhammet Asan



Ersatzspieler: Lukas Taufner, Jakob Edelsbacher, Elias Scheikl, Florian Zuschnig, Tobias Dorn, Dominik Zeilbauer



Trainer: Uwe Herbert Märzendorfer-Leskovsek

SC "1960" Team Styria RB Pernegg: Marcel Schmied - David Hörzer, Benjamin Himsl, Christian Steko Katic (K), Patrick Slomo - Gramos Bahtiri, Maximilian Lechner, Manuel Messner, Vukasin Petrovic - Alessandro Mitkovski, Jakob Schneller



Ersatzspieler: Julian Miess, Christoph Appel, Tobias Stadler, Andreas Stelzer, Jan Schmied, Matthias Prosser



Trainer: Martin Prosser

Unterliga Nord A: SC St. Barbara – SC "1960" Team Styria RB Pernegg, 1:3 (1:2)

92 Jakob Schneller 1:3

45 Jakob Schneller 1:2

24 Jakob Schneller 1:1

21 Philipp Unger 1:0

