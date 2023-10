Ausgeglichen und abwechslungsreich: Kein Sieger bei FC Gaishorn gegen SV Lassing

Details Sonntag, 29. Oktober 2023 22:45

FC Gaishorn spuckte SV Lassing in die Suppe und knöpfte dem favorisierten Team ein 2:2-Remis ab. Gaishorn stellte sich einer schweren Aufgabe und konnte schließlich erhobenen Hauptes vom Feld gehen.

Gaishorn dreht Spiel

Nach einem genialen 1:0 durch Lassings David Schweiger (Traumpass von Julian Pachler) in Minute 7, drehte der FC Gaishorn binnen zwei Minuten (12 und 14) das Spiel und ging mit 2:1 durch einen Doppelpack von Raphael Wöhrer in Führung. Zwei Abwehrfehler der sonst stets kompakten Abwehr von Lassing waren den Toren vorausgegangen. Zehn Minuten später erzielte Julian Jamnig verdienterweise den Ausgleich zum 2:2, er verwertete einen Stanglpass von David Schweiger.

Ausgleich durch Lassing

In der zweiten Hälfte war bis zur 60. Minute am Leopold Sturm-Platz von Gaishorn nicht viel los. Lassing kam gefühlt zu 100 Eckbällen und traf nach einem ebensolchen nur die Stange (Minute 64). In Minute 74 vernebelte Gaishorn eine sogenannte 100%ige, auf er anderen Seite hatte Gaishorn bei einem Kopfball nach einer Ecke Glück. In Minute 88 setzte Simon Hörmann

einen tollen Schuss nur knapp über die Latte, ehe der in Minute 90 eingewechselte Lukas Staudacher einen Freistoß aus aussichtsreicher Position vernebelte.

Ein Punkt reichte FC Gaishorn, um in der Tabelle aufzusteigen. Mit nun zwölf Punkten steht Gaishorn auf Platz neun. Drei Siege, drei Remis und sieben Niederlagen hat FC Mayr-Melnhof Gaishorn momentan auf dem Konto. Zuletzt war bei FC Gaishorn der Wurm drin. In den letzten vier Spielen wurde nicht ein Sieg eingetütet.

Sicherlich ist das Ergebnis für SV Seerestaurant Lassing nicht zufriedenstellend. Aber zumindest verteidigte man den dritten Rang. Offensiv konnte dem Gast in der Unterliga Nord A kaum jemand das Wasser reichen, was die 40 geschossenen Treffer nachhaltig dokumentieren. SV Lassing weist in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von acht Erfolgen, drei Punkteteilungen und zwei Niederlagen vor. SV Seerestaurant Lassing ist seit drei Spielen unbezwungen.

Während Gaishorn am kommenden Samstag TUS "Pörl Sport" Admont empfängt, bekommt es SV Lassing am selben Tag mit EKRO Tus Krieglach-Fußball zu tun.

Stimme zum Spiel:

Franz Stocker (Sportlicher Leiter Lassing): "Wir hatten wieder viele Spielanteile, Gaishorn mit guten Konterangriffen. Alles in allem ein gerechtes Unentschieden."

Aufstellungen:

FC Mayr-Melnhof Gaishorn: Matthias Prucker, Armin Singer, Bernd Oppliger (K), Georg Gsöllpointner, Raphael Wöhrer, Klaus Oppliger, Manuel Eberhard, Dorian Zehentmayr, Raffael Thalhammer, Andre Kreiner, Christoph Forstner



Ersatzspieler: Thomas Rainer, Christian Simbürger, Lukas Staudacher, Nico Karner, Lukas Schaffer



Trainer: Gernot Dormann

SV Seerestaurant Lassing: Lukas Streit - Marc Zeiser, Thomas Lemmerer, Gerald Stenitzer, Udo Sven Landl - Marlon Grill (K), Simon Hörmann, Marco Felsner - Julian Pachler, Julian Jamnig, David Schweiger



Ersatzspieler: Alexander Grassecker, Martin Michalka, Nico Polach, Samuel Hörmann, Marc Meitz



Trainer: Matthias Prommer

Unterliga Nord A: FC Mayr-Melnhof Gaishorn – SV Seerestaurant Lassing, 2:2 (2:2)

22 Julian Jamnig 2:2

14 Raphael Woehrer 2:1

12 Raphael Woehrer 1:1

8 David Schweiger 0:1

