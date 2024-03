Bärenstarker SV Lassing überrollt SC St. Barbara

Details Sonntag, 24. März 2024 20:26

SV Seerestaurant Lassing fertigte SC St. Barbara am Samstag nach allen Regeln der Kunst mit 5:0 ab. An der Favoritenstellung ließ SV Lassing keine Zweifel aufkommen und trug gegen SC St. Barbara einen Sieg davon. Das Hinspiel hatte SV Seerestaurant Lassing für sich entschieden und einen 3:0-Sieg verbucht.

Klare Sache

In den ersten Minuten sahen die rund 100 Zuseher bei noch feuchtem Wetter ein Abtasten, der Ball zirkulierte auf beiden Seiten im Mittelfeld. Die erste Chance hatten die Gäste in Minute 11, aber Lassing-Goalie Lukas Streit war auf seinem Posten. Diese Aktion war wohl der Aufwecker, den von nun an begann das Lassinger Werkl wieder zu laufen. In Minute 17 eröffnete Anes Imamovic den Torreigen, nach einer Ecke brachten die Gäste den Ball nicht weg und Lassings Neuzugang traf zum 1:0. Zehn Minuten später traf Marc Meitz zum 2:0, er vollendete eine wunderschöne Kombination über die rechte Seite zur doch, auf Grund der überlegenen Spielanteile, klaren Halbzeitführung.

Gäste ohne Chance

Blitzstart von Lassing, nur fünf Minuten nach Spielbeginn zirkelte Julian Pachler einen Freistoß in den Fünfmeterraum und Andrè Grill setzte den Abpraller zum 3:0 in die gegnerischen Maschen. Nur vier Minuten später war nach einem genialen Spielzug wieder Marc Meitz am Zug, er traf zum 4:0 für Lassing, was wohl die Vorentscheidung in diesem Spiel brachte. Dann schaltete die Prommer-Mannschaft etwas zurück, aber die Gäste konnten daraus kein Kapital schlagen. Den Schlusspunkt bei immer schlechter werdendem Wetter und eisiger Kälte setzte Jörg Stenitzer - er verwertete einen Hörmann-Stanglpass zum verdienten 5:0-Erfolg für Lassing. Lassing kam noch zu einigen Chancen, doch ein Körper, ein Bein oder die Latte verwehrten ein höheres Ergebnis.

SV Lassing liegt im Klassement nun auf Rang drei. Der Defensivverbund von SV Seerestaurant Lassing steht nahezu felsenfest. Erst 13-mal gab es ein Durchkommen für den Gegner. SV Lassing weist in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von neun Erfolgen, vier Punkteteilungen und zwei Niederlagen vor. Seit fünf Begegnungen hat SV Seerestaurant Lassing das Feld nicht mehr als geschlagene Mannschaft verlassen.

In der Defensivabteilung von SC St. Barbara knirscht es gewaltig, weshalb der Gast weiter im Schlamassel steckt. Nun musste sich SC St. Barbara schon achtmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die vier Siege und drei Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. Die letzten Auftritte waren mager, sodass SC St. Barbara nur eines der letzten fünf Spiele gewann.

Am kommenden Samstag trifft SV Lassing auf WSV Liezen, SC St. Barbara spielt tags zuvor gegen TUS "Pörl Sport" Admont.

Stimme zum Spiel:

Franz Stocker (Sportlicher Leiter Lassing): "Das war ein völlig verdienter Sieg unserer Mannschaft, der gut und gerne auch noch höher ausfallen hätte können! Dementsprechend zufrieden sind wir mit dem Start ins Frühjahr. So darf es gerne weitergehen."

Aufstellungen:

SV Seerestaurant Lassing: Lukas Streit - Thomas Lemmerer, Gerald Stenitzer, Anes Imamovic, Udo Sven Landl - Andre Grill (K), Simon Hörmann - Julian Pachler, David Schweiger, Jörg Stenitzer, Marc Meitz



Ersatzspieler: Alexander Grassecker, Martin Michalka, Marc Zeiser, Julian Jamnig, Nico Polach, Marco Felsner



Trainer: Matthias Prommer

SC St.Barbara: Dominik Rami - Daniel Benak, Florian Zuschnig, Christian Baumann, Tobias Dorn, Bernhard Winkelmayer - Lukas Nickmann, Philipp Unger, Stefan Dissauer (K) - Michael Hödl, Dominik Zeilbauer



Ersatzspieler: Louis Apl, Jakob Edelsbacher, Muhammet Asan, Elias Scheikl, Daniel Schrittwieser



Trainer: Uwe Herbert Märzendorfer-Leskovsek

Unterliga Nord A: SV Seerestaurant Lassing – SC St. Barbara, 5:0 (2:0)

76 Joerg Stenitzer 5:0

54 Marc Meitz 4:0

50 Andre Grill 3:0

27 Marc Meitz 2:0

18 Anes Imamovic 1:0

