SV Trieben schlägt SV Union Haus vor eigenem Publikum

Details Montag, 25. März 2024 18:30

Trieben gewann das Samstagsspiel gegen Haus/E. mit 2:0. Hängende Köpfe bei den Platzherren von SV Union Haus/E, die gegen den Underdog überraschend den Kürzeren zogen. Enger ging es kaum: SV Trieben hatte sich im Hinspiel knapp mit 2:1 behauptet.

Im ersten Durchgang dauert es eine Weile, bis die beiden Teams ins Spiel kommen. Haus ist optisch überlegen, kann aus dem Übergewicht aber nichts machen - vor allem Goalie Bachner ist der Spielverderber. Er ist mehrmals mit tollen Paraden zur Stelle. Torlos ging es nach dem Halbzeitpfiff in die Kabinen.

Im zweiten Durchgang ist Haus zunächst wieder stärker, doch das Spiel wird auf den Kopf gestellt. Trieben ging durch Ivan Cosic per Foulelfmeter in der 52. Minute in Führung. Der Gast erzielte in der 58. Minute das 2:0 - Florian Günter Haberl zieht aus 25 Metern ab und das Leder passt punktgenau. Damit ist der Doppelschlag perfekt und Haus muss jetzt schnellstmöglich den Anschlusstreffer erzielen. Daraus wird aber nichts. Am Ende punktete SV Trieben dreifach bei Haus/E.

SV Union Haus/E. führt mit 21 Punkten die zweite Tabellenhälfte an. Die Heimmannschaft verbuchte insgesamt sechs Siege, drei Remis und sechs Niederlagen. Haus/E. ließ in den letzten fünf Spielen einiges vermissen und sicherte sich nur einmal die Maximalausbeute.

Trieben muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als drei Gegentreffer pro Spiel. Durch den Erfolg rückte SV Trieben auf die elfte Position der Unterliga Nord A vor. Trieben bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt drei Siege, vier Unentschieden und acht Pleiten. Die Fans warteten eine gefühlte Ewigkeit auf einen Erfolg von SV Trieben, der nach nunmehr zwölf sieglosen Spielen endlich gefeiert werden konnte. Damit ist Trieben zumindest ein kleiner Befreiungsschlag gelungen.

SV Union Haus/E. tritt am kommenden Samstag bei FC Mayr-Melnhof Gaishorn an, SV Trieben empfängt am selben Tag ATV MERCANDO Irdning.

Stimme zum Spiel:

Hannes Danklmaier (Sportlicher Leiter Trieben): "Absolut verdienter Sieg meiner Mannschaft, Torhüter Bachner Gert hielt uns mit tollen Paraden im Spiel, dadurch gingen wir mit einem 0:0 in die Halbzeit. Haus hatte schon die eine oder andere Chance. Haus hatte nie aufgegeben und spielte teils auch sehr gut nach vorne, aber unsere Abwehr plus Tormann hielten sehr stark dagegen. Wie gesagt, ein verdienter Erfolg für uns, der ganzen Mannschaft ein großes Pauschallob."

Aufstellungen:

SV Union Haus/E.: Tobias Kulmhofer (K), Lukas Fuchs, Philipp Krall, Florian Rohregger, Hans Hutegger, Thomas Fuchs, Maximilian Hartweger, Jakob Kübler, Tobias Marx, Frederik Stocker, Ferdinand Trinker



Ersatzspieler: Kevin Fuchs, Tim Mühlbauer, Roman Lackner, Florian Danklmayer



Trainer: Arnold Schrempf

SV Trieben: Gert Bachner, Jan Kreuzbichler, Raffael Horn, Uwe Schaupensteiner (K), Benjamin Zeiselberger, Sandro Schweiger, Ivan Cosic, Sebastian Blatt, Florian Günter Haberl, Mario Dancevic, Stefan Werner Hintsteiner



Ersatzspieler: Julian Schöttl, Christoph Peer, Steven Spernbauer, Sebastian Kleemaier, Ermin Zekan, Jan Puschnik



Trainer: Alfred Wieser

Unterliga Nord A: SV Union Haus/E. – SV Trieben, 0:2 (0:0)

58 Florian Guenter Haberl 0:2

52 Ivan Cosic 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.