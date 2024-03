ATV Irdning lässt SV Trieben keine Chance

Details Sonntag, 31. März 2024 21:24

Der ATV Mercando Irdning setzte seine Siegesserie im Bezirksderby auswärts gegen den Tabellennachzügler SV Trieben fort. Die blau-weißen Kicker von Trainer Karl Duswald siegten auch im 16. Spiel und sind in der bisherigen Meisterschaft weiterhin ungeschlagen. Mit einer Tordifferenz von 57:6 führen sie die Tabelle in der Unterliga Nord A überlegen mit einem Vorsprung von 8 Punkten vor Verfolger Krieglach an.

Führung für Irdning

Nur beschauliche 100 Zuseher hatten sich in der Coffeesky Arena in Trieben eingefunden. Der SV Trieben stand von Spielbeginn an tief und 10 Kicker von Trainer Marco Pichler verließen beinahe über die gesamte Spielzeit die eigene Hälfte nicht. Der ATV Mercando Irdning bemühte sich schönen Fußball zu spielen, aber der starke Wind und die defensive Gastmannschaft ließen somit an diesem Tag keinen fußballerischen Leckerbissen zu. Nach rollenden Angriffen auf das Tor der Heimmannschaft dauerte es bis zur 14. Minute bis der ATV Irdning in Führung ging. Nach einem Foul an Michael Schwaiger an der Strafraumgrenze, legte sich der Routiner die Kugel selbst auf und stellte mit einem flachen Schuss auf 1:0 für den Tabellenführer. Nur 4 Minuten später erhöht Daniel Mayrhofer mit einem Traumtor auf 2:0. Nach einem sehenswerten Volleyschuss donnert er das Leder unhaltbar für Tormann Sebastian Kleemaier unter die Querlatte. In der Folge blieben die beherzt spielenden Gäste immer im Abwehrriegel des SV Trieben hängen und es dauerte bis zur 42. Minute bis es wieder Tor Alarm gab. Nach einer schönen Aktion von Jonas Schweiger erzielt Alex Hofer einen weiteren Treffer für den ATV Irdning, dieser wird jedoch wegen einer Abseitsstellung aberkannt.

Klare Sache

In Hälfte zwei erhöhte der ATV Irdning in der 47. Minute durch Manuel Eder mit einem platzierten Schuss auf 3:0 für seine Mannschaft. In der 61. Minute war es dann für Leon Köll nach seiner schweren Schulterverletzung soweit. Nach einer Pause von 5 Monaten gab Physiotherapeut Markus Kahr grünes Licht für ein Comeback und Trainer Karl Duswald schickte ihn für Torjäger Daniel Adelwöhrer auf das Feld. Der schnelle Flügelflitzer zeigte von Beginn an seine gewohnte Stärke und stellte nur 3 Minuten später nach einem Pass von Daniel Mayrhofer auf 4:0 für den ATV Irdning. Der umsichtige Schiedsrichter Gerhard Kressl erlöste die Zuseher in der 90. Minute mit dem Schlusspfiff in diesem Bezirksderby mit dem Endstand von 4:0 für die Gäste aus Irdning.

Wann finden die Gastgeber die Lösung für die eigene Abwehrmisere? Im Spiel gegen ATV Irdning setzte es eine neuerliche Pleite, womit SV Trieben im Klassement weiter abrutschte. Der Angriff ist bei Trieben die Problemzone. Nur 24 Treffer erzielte SV Trieben bislang. Nun musste sich Trieben schon neunmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die drei Siege und vier Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. Die letzten Auftritte von SV Trieben waren nicht von Erfolg gekrönt, sodass auch nur eines der letzten fünf Spiele gewonnen wurde.

Irdning konnte sich gegen Trieben auf eine sattelfeste Defensive verlassen und mischt in der Tabelle weiter um die besten Plätze mit. Mit nur sechs Gegentoren hat ATV MERCANDO Irdning die beste Defensive der Unterliga Nord A. ATV Irdning ist in dieser Saison immer noch ungeschlagen. Die Bilanz lautet 14 Siege und zwei Unentschieden. Irdning erfüllte zuletzt die Erwartungen und verbuchte aus den jüngsten fünf Partien 13 Zähler.

Kommenden Samstag (16:00 Uhr) tritt SV Trieben bei FC Mayr-Melnhof Gaishorn an, schon einen Tag vorher muss ATV MERCANDO Irdning seine Hausaufgaben bei SC "1960" Team Styria RB Pernegg erledigen.

Stimme zum Spiel:

Gerhard Posch (stv. Sportlicher Leiter ATV Irdning): "Einen Gegner, der so tief stand und in 90 Minuten nicht Fußball spielen wollte, muss man unter diesen Umständen auch besiegen. Gratulation an unsere Mannschaft und besonders unserem Torschützen Leon Köll zu seinem sensationellen Comeback."

Aufstellungen:

SV Trieben: Sebastian Kleemaier, Raffael Horn, Uwe Schaupensteiner (K), Julian Schöttl, Benjamin Zeiselberger, Sandro Schweiger, Ivan Cosic, Sebastian Blatt, Steven Spernbauer, Florian Günter Haberl, Stefan Werner Hintsteiner



Ersatzspieler: Gert Bachner, Fabian Poglitsch, Ermin Zekan, Jan Puschnik



Trainer: Marco Pichler

ATV MERCANDO Irdning: Jakob Franz Bischof - Philipp Schweiger (K), Christoph Daum, Manuel Ladreiter, Alexander Hofer - Daniel Mayrhofer, Florian Daum, Manuel Eder, Jonas Schweiger - Michael Schwaiger, Daniel Adelwöhrer



Ersatzspieler: Salvador-Miguel Treiber, Noel Fessler, Luca Puchwein, Lukas Pirosko, Leon Köll, Fabian Schweiger



Trainer: Karl Dusvald

Unterliga Nord A: SV Trieben – ATV MERCANDO Irdning, 0:4 (0:2)

64 Leon Koell 0:4

46 Manuel Eder 0:3

18 Daniel Mayrhofer 0:2

15 Michael Schwaiger 0:1

