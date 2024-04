SC Pernegg feiert Kantersieg beim SV Stanz

Details Montag, 01. April 2024 19:31

SV Emanuels Fotodesign Stanz kam gegen SC "1960" Team Styria RB Pernegg mit 1:6 unter die Räder. SC Pernegg hatte vorab die besseren Karten. Ausgespielt hatte der Gast alle davon und die Partie erfolgreich beendet. Der knappe 2:1-Erfolg im Hinspiel hatte seinerzeit SV Stanz Glücksgefühle beschert.

Führung für Pernegg

Das Spiel ist von Beginn an munter geführt, Pernegg ist das bessere Team. SC "1960" Team Styria RB Pernegg ging durch Andreas Stelzer in der 30. Minute in Führung - nach einem abgefälschten Freistoß geht der Ball hoch in die Luft, Murml lässt den Ball fallen und Stelzer trifft zum 1:0. Mit der Führung im Rücken wollen die Gäste nachlegen, doch plötzlich jubeln die Stanzer, der Treffer wird aber wegen Abseits aberkannt. SV Emanuels Fotodesign Stanz brauchte den Ausgleich, aber die Führung von SC Pernegg hatte bis zur Pause Bestand.

Glasklare Angelegenheit

Für das 2:0 von SC "1960" Team Styria RB Pernegg zeichnete Jakob Schneller verantwortlich (54.). Mit dem 3:0 durch Matthias Prosser - der Goalie war zu weit aus seinem Tor gekommen - schien die Partie bereits in der 59. Minute mit SC Pernegg einen sicheren Sieger zu haben. Für das 4:0 von SC "1960" Team Styria RB Pernegg sorgte Vukasin Petrovic per starkem Weitschuss, der in Minute 62 zur Stelle war. In der 66. Minute brachte SV Stanz das Netz zum Zappeln. Zwei schnelle Treffer von Schneller (85.) und Gramos Bahtiri (88.) sorgten für die Vorentscheidung zugunsten von SC Pernegg. SC "1960" Team Styria RB Pernegg überrannte SV Emanuels Fotodesign Stanz förmlich mit sechs Toren und fährt so mit einem verdienten Sieg in der Tasche nach Hause.

SV Stanz bleibt die defensivschwächste Mannschaft der Unterliga Nord A. Die Heimmannschaft bekommt das Defensivmanko nicht in den Griff und steckt weiter im Keller fest. Mit erschreckenden 58 Gegentoren stellt SV Emanuels Fotodesign Stanz die schlechteste Abwehr der Liga. SV Stanz kassiert weiterhin fleißig Niederlagen, deren Zahl sich mittlerweile auf elf summiert. Ansonsten stehen noch drei Siege und zwei Unentschieden in der Bilanz. SV Emanuels Fotodesign Stanz entschied kein einziges der letzten zehn Spiele für sich.

Der Sieg hatte Auswirkungen auf die Tabelle, wo SC Pernegg nun auf dem fünften Platz steht. SC "1960" Team Styria RB Pernegg verbuchte insgesamt acht Siege, zwei Remis und sechs Niederlagen. Durch den klaren Erfolg über SV Stanz ist SC Pernegg weiter im Aufwind.

Am kommenden Samstag trifft SV Emanuels Fotodesign Stanz auf SV Union Steiner-Haustechnik Pruggern, SC "1960" Team Styria RB Pernegg spielt tags zuvor gegen ATV MERCANDO Irdning.

Stimme zum Spiel:

Mathias Kahr (Sportlicher Leiter Pernegg): "Natürlich muss man mit einem so klaren Sieg - und noch dazu auswärts - sehr zufrieden sein. Die Mannschaft hat bis zum Schluss konzentriert gespielt und nicht nachgelassen. Anders gelingt es nicht, einen so deutlichen Sieg zu feiern."

Aufstellungen:

SV Emanuels Fotodesign Stanz : Christopher Mandl - Marcel Fischer, Benjamin Purger (K) - Elias Schwaiger, Musa Kebbeh Sillah, Michael Ellmaier, Michael Gösslbauer, Alexander Ebner, David Pichler - Manuel Ebner, Manuel Maierhofer



Ersatzspieler: Florian Dissauer, Jonas Paller, Manuel Medl, Thomas Russ, Horst Stumpf, Manuel Puchner



Trainer: Dietmar Schöggl

SC "1960" Team Styria RB Pernegg: Christoph Appel - David Hörzer, Christian Steko Katic (K), Andreas Stelzer - Tobias Stadler, Gramos Bahtiri, Maximilian Lechner, Manuel Messner, Vukasin Petrovic - Jakob Schneller, Matthias Prosser



Ersatzspieler: Julian Miess, Andreas Katic, Teofil Mocanu, Alessandro Mitkovski, Jan Schmied



Trainer: Martin Prosser

Unterliga Nord A: SV Emanuels Fotodesign Stanz – SC "1960" Team Styria RB Pernegg, 1:6 (0:1)

88 Gramos Bahtiri 1:6

85 Jakob Schneller 1:5

66 Michael Goesslbauer 1:4

62 Vukasin Petrovic 0:4

59 Matthias Prosser 0:3

54 Jakob Schneller 0:2

30 Andreas Stelzer 0:1

