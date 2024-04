SV Lassing schießt WSV Liezen aus eigenem Stadion

Details Montag, 01. April 2024 20:17

SV Lassing erreichte einen 5:1-Erfolg bei WSV Liezen. SV Seerestaurant Lassing ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen WSV Liezen einen klaren Erfolg. Das Hinspiel wurde von den beiden Kontrahenten gleichwertig geführt, hatte aber mit SV Lassing beim 2:1 einen knappen Sieger gefunden.

Lassing mit Schwung

Der SV Lassing setzte die Hausherren von der ersten Minute an unter Druck und hatte somit das Heft fest in der Hand. Es wurde munter drauf los kombiniert, der Ball lief unaufhaltsam Richtung WSV Gehäuse. In der 21. Minute einer von etlichen Eckbällen, der WSV Liezen brachte den Ball aus der Gefahrenzone, dieser landet aber direkt bei Julian Pachler und dessen weite Flanke versenkte Andrè Grill per Kopf zur Führung für Lassing. Rund zehn Minuten später gelingt den Hausherren mit ihrem ersten Angriff der Ausgleich zum 1:1, Rijad Majdancic verwertet per Kopf eine gute Vrhovac-Flanke zum überraschenden Ausgleich. Lassing ließ sich aber nicht von ihrem dominanten Spiel aus dem Konzept bringen und bereits drei Minuten später erzielte die Prommer-Mannschaft das 1:2 – die WSV-Hintermannschaft kann einen Pachler-Freistoß nicht klären und Thomas Lemmerer bugsierte den Ball hinter die Linie. Das runde Spielgerät rollte weiterhin unaufhaltsam Richtung Heimtor, es gab auch noch gute Chancen für Lassing, aber vorerst wollte kein weiterer Treffer gelingen.

Klare Sache

Die zweite Hälfte begann, wie die erste endete: mit rollenden Angriffen von Lassing. In Minute 54 sahen die rund 130 Zuseher ein wahres Traumtor: Simon Hörmann erreichte an der Mittellinie einen weiten Abschlag von Julian Pachler, überspielte alles was sich ihm in den Weg stellte und erzielte das 3:1. Zehn Minuten später war wieder Andrè Grill an der Reihe, ein scharfer, flacher Weitschuss aus rund 25 Metern landete ub der rechten unteren Torecke zum neuen Spielstand von 1:4. Dann hat der WSV eine gute Aktion, aber der scharfe Schuss von Nail Kablic ging knapp über das Tor (Minute 77). Die Liezener konnten eigentlich nur wenige Nadelstiche setzten, aber die Lassinger Hintermannschaft ließ so gut wie keine weiteren Chancen zu. Den Schlusspunkt setzte einmal mehr Julian Pachler, er krönte seine starke Leistung mit einem tollen Schuss zum 5:1 für den SV Lassing, was auch den Endstand bedeutete.

WSV Liezen führt mit 22 Punkten die zweite Tabellenhälfte an. Sechs Siege, vier Remis und sechs Niederlagen hat der Gastgeber momentan auf dem Konto. WSV Liezen baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

SV Seerestaurant Lassing stabilisiert nach dem Erfolg über WSV Liezen die eigene Position im Klassement. Die Defensive von SV Lassing (14 Gegentreffer) gehört zum Besten, was die Unterliga Nord A zu bieten hat. SV Seerestaurant Lassing weist in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von zehn Erfolgen, vier Punkteteilungen und zwei Niederlagen vor. Sechs Spiele ist es her, dass SV Lassing zuletzt eine Niederlage kassierte.

Nächster Prüfstein für WSV Liezen ist TUS "Pörl Sport" Admont (Samstag, 16:00 Uhr). SV Seerestaurant Lassing misst sich am selben Tag mit ASC Rapid Kapfenberg (15:00 Uhr).

Stimme zum Spiel:

Franz Stocker (Sportlicher Leiter Lassing): "Ein starker Auftritt unserer Mannschaft war das. Wir haben das Spiel eindeutig beherrscht. Man kann nur ein Pauschallob aussprechen."

Aufstellungen:

WSV Kelag Energie & Wärme Liezen: Kemal Selek - David Sara, Armin Doppelreiter, Mile Ignjatic - Nail Kablic, Manuel Eingang (K), Hannes Roth, David Vrhovac, Bernhard Schweiger - Rijad Majdancic, Aleksandar Petrov



Ersatzspieler: Andreas Trollnögg, Fabian Draxler



Trainer: Kristijan Maleta

SV Seerestaurant Lassing: Lukas Streit - Thomas Lemmerer, Marco Felsner, Anes Imamovic, Udo Sven Landl - Julian Pachler, Andre Grill (K), Simon Hörmann - David Schweiger, Jörg Stenitzer, Marc Meitz



Ersatzspieler: Alexander Grassecker, Martin Michalka, Julian Jamnig, Nico Polach, Samuel Hörmann



Trainer: Matthias Prommer

Unterliga Nord A: WSV Liezen – SV Seerestaurant Lassing, 1:5 (1:2)

94 Julian Pachler 1:5

66 Andre Grill 1:4

55 Simon Hoermann 1:3

36 Thomas Lemmerer 1:2

33 Rijad Majdancic 1:1

21 Andre Grill 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.