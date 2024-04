ATV Irdning prescht weiter Richtung Titel - 4:0-Sieg beim SC Pernegg

Details Samstag, 06. April 2024 21:37

Mit SC "1960" Team Styria RB Pernegg und ATV MERCANDO Irdning trafen sich am Freitag zwei Topteams. Für SC Pernegg schien ATV Irdning aber eine Nummer zu groß, sodass am Ende eine 0:3-Niederlage stand. An der Favoritenstellung ließ Irdning keine Zweifel aufkommen und trug gegen SC "1960" Team Styria RB Pernegg einen Sieg davon. Das Hinspiel war mit einer herben 0:4-Abreibung aus Sicht von SC Pernegg zu Ende gegangen.

Klare Sache

Die rund 150 Zuschauer sahen von Beginn an schöne Kombinationen und rollende Angriffe auf das Gehäuse der Heimmannschaft. Leon Köll, der nach seiner schweren Verletzung erstmals wieder in der Startelf steht, lässt in der 10. Minute mit einem kurzen Haken seinen Gegenspieler stehen und zieht an der Strafraumgrenze ab. Mit seinem platzierten Schuss bringt er den ATV Irdning verdient mit 0 zu 1 in Führung. Die beherzt kämpfenden Pernegger stecken aber nicht auf und nur 4 Minuten später wird ein Tor von Vukasin Petrovic wegen Abseitsstellung aberkannt. In der 21. Minute stellt Torjäger Daniel Adelwöhrer auf das vermeintliche 2:0 für seine Mannschaft, aber auch dieses Tor wird von Schiedsrichter Sojan Vukota wegen Abseitsstellung nicht gegeben. Nach einer schönen Aktion stellt in der 31. Minute Leon Köll mit seinem zweiter Treffer an diesem Abend auf 2:0 für den ATV Irdning. Kurz vor der Pause krönt Neuzugang Manuel Ladreiter seine ausgezeichnete Leistung nach einem Eckball und stellt mit einem unhaltbaren Kopfball für Tormann Christoph Appel auf 3:0 für seine Mannschaft. Mit diesem Spielstand geht es auch in die Halbzeitpause.

Entscheidung gefallen

In der 2. Halbzeit verzeichnet die Gästemannschaft in der 58. Minute nach einem schönen Pass von Jonas Schweiger auf Daniel Mayrhofer noch einen Stangenschuss für den ATV Mercando Irdning. Letztlich brachte der Tabellenführer die Führung souverän über die restliche Spieldistanz.

Trotz der Niederlage belegt SC Pernegg weiterhin den fünften Tabellenplatz. Acht Siege, zwei Remis und sieben Niederlagen hat die Heimmannschaft momentan auf dem Konto. SC "1960" Team Styria RB Pernegg baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

Wer soll Irdning noch stoppen? ATV MERCANDO Irdning verbuchte gegen SC Pernegg die nächsten drei Punkte und führt das Feld der Unterliga Nord A weiter an. Mit nur sechs Gegentoren stellt ATV Irdning die sicherste Abwehr der Liga. Irdning ist in dieser Saison immer noch ungeschlagen. Die Bilanz lautet 15 Siege und zwei Unentschieden. Mit vier Siegen in Folge ist ATV MERCANDO Irdning so etwas wie die „Mannschaft der Stunde“.

Am kommenden Samstag tritt SC "1960" Team Styria RB Pernegg bei SV Trieben an, während ATV Irdning einen Tag zuvor SV Union Steiner-Haustechnik Pruggern empfängt.

Stimme zum Spiel:

Markus Kriechbaum (Sektionsobmann ATV Irdning): "Pernegg ist toll ins Frühjahr gestartet, nicht umsonst rangieren sie auf Platz 5 in der Tabelle. Dass es dort kein Honiglecken wird, war uns wohl bekannt."

Aufstellungen:

SC "1960" Team Styria RB Pernegg: Christoph Appel - David Hörzer, Benjamin Himsl, Christian Steko Katic (K), Patrick Slomo - Tobias Stadler, Gramos Bahtiri, Maximilian Lechner, Vukasin Petrovic - Jakob Schneller, Matthias Prosser



Ersatzspieler: Julian Miess, Andreas Katic, Damir Husic, Alessandro Mitkovski, Jan Schmied



Trainer: Martin Prosser

ATV MERCANDO Irdning: Salvador-Miguel Treiber - Philipp Schweiger (K), Christoph Daum, Manuel Ladreiter, Alexander Hofer - Daniel Mayrhofer, Leon Köll, Florian Daum, Manuel Eder, Jonas Schweiger - Daniel Adelwöhrer



Ersatzspieler: Jakob Franz Bischof, Luca Puchwein, Andreas Wieser, Sebastian Paric, Michael Schwaiger, Lukas Pirosko



Trainer: Karl Dusvald

Unterliga Nord A: SC "1960" Team Styria RB Pernegg – ATV MERCANDO Irdning, 0:3 (0:3)

42 Manuel Ladreiter 0:3

32 Leon Koell 0:2

10 Leon Koell 0:1

