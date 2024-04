Altmeister Schwaiger bringt ATV Irdning drei Punkte gegen Tus Admontte

Details Samstag, 27. April 2024 21:31

Nach der ersten Niederlage des Tabellenführers ATV Mercando Irdning auswärts gegen den Zweitplatzierten SV Lassing kam es zum nächsten Spitzenspiel in der ATV Riesneralm-Arena im Bezirksderby gegen die in der Frühjahrsmeisterschaft bisher ungeschlagene Mannschaft aus Admont. Am Ende stand es 3:2 zugunsten von ATV Irdning. Die Ausgangslage sprach für Irdning, was sich mit einem knappen Sieg auch bestätigte. Im Hinspiel hatte ATV MERCANDO Irdning bei Tus Admont einen 2:0-Sieg eingefahren.

Muntere Partie

Die ca 300 Zuseher sollten ihr Kommen nicht bereuen und sahen von Beginn an ein rassiges und spannendes Spiel der beiden Mannschaften. Die Heimmannschaft hatte bereits in der 11. Minute nach einer schönen Kombination die erste große Torchance durch Michael Schwaiger in Führung zu gehen. In der 13. Minute durften die Fans nach einer schönen Flanke von Manuel Eder jubeln, als Daniel Mayrhofer per Kopf das 1:0 für den ATV Mercando Irdning erzielte.

Admont schlägt zurück

Der TUS Admont zeigte sich von diesem Führungstreffer aber unbeeindruckt und spielte in der Folge munter nach vorne. In den folgenden Spielminuten fanden sie zwei riesige Torchancen vor und ATV-Torwart Jakob Bischof verhinderte mit einer Fußabwehr und nach einem herrlichen Weitschuss mit einer Glanzparade den Ausgleichstreffer der Gäste. In der 45. Minute zeigte sich der Tabellenführer kaltschnäuzig und stellte nach einem Freistoß von Mayrhofer auf Alexander Hofer per Kopfball zum 2:0 für den ATV Irdning.

Die Gäste aus Admont gaben sich in der 2. Halbzeit noch nicht geschlagen und erzielten in der 69. Minute per Kopf durch Jakob Rahbar den Anschlusstreffer. Die Heimmannschaft stand nun wieder unter großem Druck und bereits in der 72. Minute erzielte Christopher Egner wieder per Kopfball den verdienten Ausgleich für die stark spielenden Gäste aus Admont.

Im folgenden Spielverlauf ließen die Kräfte der Gastmannschaft etwas nach und der ATV Irdning belohnte die heimischen Zuseher mit dem Siegestreffer in der 94. Minute durch Michael Schwaiger.

Nach 20 Spieltagen und nur einer Niederlage stehen für Irdning 53 Zähler zu Buche. Die Angriffsreihe von ATV MERCANDO Irdning lehrte ihre Gegner in aller Regelmäßigkeit das Fürchten, was die 68 geschossenen Tore eindrucksvoll unter Beweis stellen. Zuletzt lief es erfreulich für ATV Irdning, was zwölf Punkte aus den letzten fünf Spielen belegen.

Tus Admont hat auch nach der Pleite die vierte Tabellenposition inne. Die gute Bilanz der Gäste hat einen Dämpfer bekommen. Insgesamt sammelte Admont bisher 13 Siege, zwei Remis und fünf Niederlagen.

Am kommenden Samstag trifft Irdning auf SV Stainach-Grimming, TUS "Pörl Sport" Admont spielt am selben Tag gegen SC "1960" Team Styria RB Pernegg.

Stimme zum Spiel:

Willi Danklmaier (Sportlicher Leiter ATV Irdning): "Die Gäste aus Admont zeigten eine sehr starke Leistung und haben uns heute alles abverlangt. Durch den wichtigen Treffer in der Nachspielzeit durch Michi Schwaiger konnten wir mit Glück die 3 Punkte holen."

Unterliga Nord A: ATV MERCANDO Irdning – TUS "Pörl Sport" Admont, 3:2 (2:0)

94 Michael Schwaiger 3:2

72 Christopher Egner 2:2

69 Jakob Rahbar 2:1

45 Alexander Hofer 2:0

13 Daniel Mayrhofer 1:0

