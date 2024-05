Bärenstarker Tus Krieglach schießt WSV Liezen ab

Details Freitag, 03. Mai 2024 23:32

Im Sportzentrum EKRO Tus Krieglach fand am Freitagabend ein Fußballfest der Extraklasse statt. Tus Krieglach, die Gastgeber, traten gegen WSV Liezen in einem Spiel an, das von Anfang bis Ende von Spannung und Dynamik geprägt war. Beide Teams gingen mit hohen Erwartungen in die Partie, doch am Ende war es Tus Krieglach, die mit einem eindrucksvollen 5:0 Sieg das Spielfeld verließen. Die Mannschaft zeigte eine überzeugende Leistung, die durch eine starke Offensive und eine feste Defensive gekennzeichnet war.

Erste Halbzeit: Krieglach setzt die Akzente

Das Spiel begann mit einem energischen Anpfiff, und Tus Krieglach machte schnell deutlich, dass sie das Heimrecht zu ihrem Vorteil nutzen wollten. Die ersten Minuten waren von einem Abtasten beider Teams geprägt, doch Tus Krieglach fand bald in ihren Rhythmus. In der 28. Minute brach Lucas Hofbauer den Bann und erzielte das erste Tor für Krieglach, was den Gastgebern einen deutlichen Schub gab - schöner Angriff über mehrere Stationen und Hofbauer war zur Stelle. Nur wenige Minuten später, in der 41. Minute, baute Nico Jance die Führung mit einem zweiten Tor weiter aus - wieder drei schnelle Pässe und das Leder zappelt im Tor. Die Krieglacher finden auch noch weitere gute Torchancen vor, bringen das Leder dann aber nicht im Tor unter. Die erste Halbzeit endete mit einem 2:0 Vorsprung für Tus Krieglach, was die Weichen für den weiteren Spielverlauf stellte.

Zweite Halbzeit: Krieglach lässt nicht nach

Nach der Pause kam Tus Krieglach mit unverminderter Energie zurück auf das Feld. Beide Mannschaften waren gestärkt, doch Krieglach behielt die Oberhand. In der 56. Minute erzielte Manuel Putz - nachdem man die Defensive mit schnellem Kurzpassspiel ausgehebelt hatte - das dritte Tor, womit er die Hoffnungen von WSV Liezen auf eine Wende weiter schmälerte. In der Schlussphase werfen die Liezener alles nach vorne und kassieren prompt Kontertore. Die letzten Minuten des Spiels gehörten ganz Thomas Schwaiger, der in der 88. und 90. Minute jeweils ein Tor schoss und damit den Endstand von 5:0 für Tus Krieglach festigte. Diese beiden Tore krönten eine herausragende Leistung und ließen die Fans jubeln.

Die Partie endete nach einer Nachspielzeit von fünf Minuten mit einem klaren Sieg für Tus Krieglach. Der 5:0 Endstand spiegelt die Dominanz der Heimmannschaft über WSV Liezen wider, die trotz ihrer Bemühungen nicht in der Lage waren, den Abwehrriegel von Krieglach zu durchbrechen. Mit diesem Sieg hat Tus Krieglach einmal mehr ihre Stärke und ihren Teamgeist unter Beweis gestellt, während WSV Liezen sich aus dieser Niederlage erholen und für die kommenden Spiele neu formieren muss.

Stimme zum Spiel:

Thomas Leonhardsberger (Trainer Krieglach): "Natürlich muss man mit so einem klaren Sieg zufrieden sein. Das sind wir auch. Die Burschen haben das heute sehr ordentlich gemacht. Ich denke, dass der Sieg auch in dieser Höhe verdient ist. Wir hätten am Ende sogar noch deutlich mehr Tore erzielen können oder müssen. Da fehlt uns im Moment aber noch die Kaltschnäuzigkeit. Dennoch haben wir heute gezeigt, dass wir bereit stehen, sollte Lassing noch umschmeißen."

Aufstellungen:

EKRO Tus Krieglach: Michael Budl - Marco Gfrerer (K), Manuel Holzer, Andreas Hofbauer, Daniel Aschaber - Laurenz Täubl, Daniel Ellmeier, Markus Karlon, Nico Jance - Manuel Putz, Lucas Hofbauer



Ersatzspieler: Philip Sommer, Thomas Schwaiger, Florian Machsteiner, Philip Schneller, Nico Fischer, Nico Manuel Sterlinger



Trainer: Thomas Leonhardsberger

WSV Kelag Energie & Wärme Liezen: Marco Resch - David Sara, Armin Doppelreiter, Mile Ignjatic, Vlado Barisic - Manuel Eingang (K), Hannes Roth, David Vrhovac, Fabian Draxler - Rijad Majdancic, Aleksandar Petrov



Ersatzspieler: Okan Ugar, Bernhard Schweiger



Trainer: Kristijan Maleta

Unterliga Nord A: Krieglach : WSV Liezen - 5:0 (2:0)

90 Thomas Schwaiger 5:0

88 Thomas Schwaiger 4:0

56 Manuel Putz 3:0

41 Nico Jance 2:0

28 Lucas Hofbauer 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.