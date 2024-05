Triumph für SC Pernegg: Dominanter 4:1-Sieg gegen Stainach-Grimming

Details Montag, 13. Mai 2024 22:01

In einer packenden Begegnung der 22. Runde der Unterliga Nord A (STMK) demonstrierte der SC Pernegg seine Stärke mit einem überzeugenden 4:1 Heimsieg gegen SV Stainach-Grimming. Die Gastgeber zeigten von Beginn an eine beeindruckende Leistung und setzten sich durch präzise Tore und kontrolliertes Spiel durch.

Starke erste Halbzeit sichert die Führung

Das Spiel begann ausgeglichen, doch SC Pernegg nutzte die ersten Chancen effektiv. Matthias Prosser eröffnete den Torreigen in der 24. Minute nach einer ausgezeichneten Kombination, die den gegnerischen Verteidigern kaum eine Chance ließ. Der Kommentar aus der 11. Minute, der ein ausgeglichenes Spiel erwähnte, wurde schnell durch die optische Überlegenheit von Pernegg widerlegt, wie ein weiterer Kommentar in der 24. Minute bestätigte. Kurz vor der Halbzeitpause verdoppelte Manuel Messner die Führung mit einem gekonnten Schuss in der 43. Minute, der die moralische Überlegenheit seines Teams unter Beweis stellte.

SC Pernegg baut Vorsprung aus

Die zweite Halbzeit begann mit einem weiteren Schlag für Stainach-Grimming, als Teofil Mocanu in der 49. Minute einen weiteren Treffer für SC Pernegg erzielte. Sein Tor zeigte die technische Raffinesse und das taktische Verständnis, das SC Pernegg an den Tag legte. Mocanu, der offensichtlich einen herausragenden Tag hatte, fand in der 69. Minute erneut das Netz und erhöhte auf 4:0, was die Überlegenheit seines Teams zementierte. Kommentare zur Leistung einzelner Spieler wie Lechner, der in der 61. Minute gelobt wurde, unterstreichen die Teamleistung von Pernegg in diesem entscheidenden Spiel.

Stainach-Grimming konnte erst in der 85. Minute durch Antonio Blazevic einen Ehrentreffer erzielen, was den Endstand auf 4:1 brachte. Dieser späte Treffer konnte jedoch die Dominanz von SC Pernegg nicht überschatten. Die nachfolgenden Wechsel, wie der in der 87. Minute bei Stainach-Grimming und der in der 90. Minute bei SC Pernegg, hatten keinen wesentlichen Einfluss auf das Ergebnis, betonten jedoch die strategischen Anpassungen beider Teams.

Als das Spiel in der 93. Minute abgepfiffen wurde, bestätigte das Endergebnis von 4:1 den verdienten Sieg für SC Pernegg. Dieses Spiel war ein klares Beispiel dafür, wie effektive Teamarbeit und individuelle Brillanz zum Erfolg führen können. Mit diesem Sieg stärkt SC Pernegg seine Position in der Liga und sendet ein starkes Signal an die Konkurrenz. Stainach-Grimming muss hingegen aus dieser Niederlage lernen und sich auf die kommenden Spiele vorbereiten.

Stimme zum Spiel:

Mathias Kahr (Sportlicher Leiter SC Pernegg): "Das war heute eine sehr solide Leistung der Mannschaft. Nun heißt es auswärts in Haus gegen den nächsten Tabellennachbarn, die Leistung zu bestätigen. Wobei die Vorzeichen leider nicht gutstehen. Aufgrund vieler Ausfälle wird man mit einem kleinen Kader die Reise antreten, jedoch wird auch in diesem Spiel wieder alles möglich sein."

Unterliga Nord A: SC Pernegg : Stainach-Gr. - 4:1 (2:0)

85 Antonio Blazevic 4:1

69 Teofil Mocanu 4:0

49 Teofil Mocanu 3:0

43 Manuel Messner 2:0

24 Matthias Prosser 1:0

