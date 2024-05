Spannender Heimsieg: WSV Liezen erkämpft sich drei Punkte gegen SV Trieben

Details Freitag, 17. Mai 2024 20:46

In einem hart umkämpften Match der 23. Runde sicherte sich WSV Liezen durch einen späten Treffer einen knappen 1:0-Sieg gegen SV Trieben. Die Begegnung, die mit viel Spannung und Kampfgeist beider Teams geführt wurde, entschied sich erst in den letzten Minuten und hielt die Fans bis zum Schluss in Atem.

Anfangsphase geprägt von Chancen und hoher Intensität

Das Spiel begann sofort mit hohem Tempo, als beide Teams versuchten, früh in der Partie ein Zeichen zu setzen. SV Trieben startete energisch und hatte bereits in der 3. Minute durch Mario Dancevic eine gute Möglichkeit, doch der Ball konnte nicht im Netz untergebracht werden. WSV Liezen antwortete schnell, und Rijad Majdancic verpasste in der 15. Minute knapp die Führung, nachdem er die Unsicherheiten in der Triebener Abwehr ausnutzte. Trotz weiterer Chancen auf beiden Seiten, darunter ein gefährlicher Freistoß von Majdancic und eine Abseitsposition, die SV Trieben zweimal alleine vor dem Tor sah, blieb das erste Tor aus. Die Spannung blieb erhalten, jedoch ohne dass es zur Halbzeit zu einem Torerfolg kam.

Die entscheidende Phase: Majdancic entscheidet das Spiel

Nach der Pause erhöhten beide Mannschaften den Druck, und das Spiel wurde zunehmend intensiver. Trieben's Haberl setzte in der 46. Minute einen traumhaften Lochpass auf Cosic, der jedoch die große Chance nicht verwerten konnte. Während SV Trieben weiter auf den Führungstreffer drängte, blieb WSV Liezen durch Konter gefährlich. In der 63. Minute dann der Aufschrei: Rijad Majdancic erzielte nach einem Getümmel im Strafraum das ersehnte 1:0 für Liezen. Die Gastgeber verteidigten anschließend mit Mann und Maus diesen knappen Vorsprung. Trotz einiger nervenaufreibender Momente, darunter eine Szene, in der Majdancic nur die Querlatte traf, gelang es SV Trieben nicht mehr, den Ausgleich zu erzielen.

Die Schlussphase des Spiels war geprägt von taktischen Wechseln und der hohen körperlichen Beanspruchung der Spieler, die bis zum Schlusspfiff um jeden Ball kämpften. Die Nachspielzeit, angezeigt mit sieben Minuten, gab dem Spiel eine zusätzliche Dramatik, aber der Ausgleichstreffer blieb aus. Mit dem Abpfiff bestätigte der Schiedsrichter den knappen Sieg für WSV Liezen, die sich damit wichtige Punkte im Kampf um die Tabellenspitze sicherten.

WSV Liezen bewies in diesem kritischen Heimspiel Charakter und konnte mit einer soliden Teamleistung und einem späten Tor den Sieg einfahren. SV Trieben, trotz einer starken Leistung, musste sich mit einer knappen Niederlage abfinden und wird auf eine Chance zur Revanche hoffen. Der Kampf um die Spitzenpositionen bleibt weiterhin spannend und offen.

Dieser Spielbericht wurde vom Live-Ticker-Reporter Anna Nass erstellt.

