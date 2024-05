Nach 0:4: Tus Krieglach wird für Aufholjagd gegen SV Stanz nicht belohnt

Details Montag, 20. Mai 2024 08:50

In einer atemberaubenden Partie der 23. Runde der Unterliga Nord A zeigte sich die Begegnung zwischen EKRO Tus Krieglach und SV Emanuels Fotodesign Stanz als wahrer Fußballkrimi. Vor heimischem Publikum musste sich Tus Krieglach in einem Spiel, das bis zur letzten Minute spannend blieb, mit einem knappen 4:5 geschlagen geben. Die Gäste aus Stanz, die mit einem starken Start in die erste Hälfte glänzten, konnten letztendlich den Sieg sichern, obwohl Krieglach eine beeindruckende Aufholjagd hinlegte.

Überwältigender Beginn für SV Stanz

Das Spiel begann energisch mit der Anstoßnahme durch SV Stanz. In der 31. Minute brach Alexander Ebner den Bann und schoss das erste Tor, wodurch Stanz mit 1:0 in Führung ging. Dieser Treffer gab den Gästen weiteren Auftrieb, und Manuel Maierhofer bewies seine Klasse, indem er in der 42. Minute das 2:0 erzielte. Kurz vor der Pause, in der 45. Minute, setzte Maierhofer noch einen drauf und erhöhte auf 3:0 für Stanz. Unmittelbar nach der Halbzeitpause demonstrierte Maierhofer erneut seine Torinstinkte und baute die Führung in der 48. Minute auf ein schockierendes 4:0 aus.

Krieglach's beeindruckendes Comeback

Die zweite Hälfte des Spiels gehörte größtenteils aber Tus Krieglach, die eine beeindruckende Aufholjagd starteten. In der 58. Minute erzielte Markus Karlon den ersten Treffer für Krieglach und machte den Rückstand etwas erträglicher. Der Kampfgeist der Heimmannschaft war deutlich spürbar und wurde in der 63. Minute weiter angefacht, als Daniel Ellmeier den Spielstand auf 2:4 verkürzte. Eine spannende Phase folgte, und nach einem Elfmeter in der 69. Minute, verwandelte Manuel Putz gekonnt zum 3:4.

Das Spiel näherte sich seinem Höhepunkt, als Michael Gösslbauer in der 90. Minute für SV Stanz das Tor zum 5:3 erzielte. Doch Tus Krieglach gab nicht auf und Thomas Schwaiger antwortete sofort mit einem weiteren Tor, wodurch der Spielstand auf 4:5 verkürzt wurde. Trotz einer intensiven Schlussoffensive von Tus Krieglach konnte der Ausgleichstreffer nicht mehr erzielt werden und das Spiel endete mit einem Sieg für SV Stanz.

Das Spiel wurde nach 96 Minuten mit einem Endstand von 4:5 abgepfiffen, wobei beide Teams eine bemerkenswerte Leistung zeigten, die die Zuschauer bis zur letzten Sekunde in Atem hielt. Dieses Spiel wird sicherlich als eines der aufregendsten der Saison in Erinnerung bleiben.

Stimme zum Spiel:

Thomas Leonhardsberger (Trainer Krieglach): "Leider haben wir wieder einmal zu Beginn einige Torchancen nicht verwertet. Nach den ersten drei Torschüssen des Gegners waren wir 3:0 im Rückstand. In der zweiten Halbzeit haben wir noch einmal alles versucht und wir wären fast dafür belohnt worden. Für die abgerufene Leistung nach der Pause wäre mindestens ein Punkt für Krieglach verdient gewesen. Die Spieler haben Moral und Charakter gezeigt."

Aufstellungen:

EKRO Tus Krieglach: Michael Budl - Marco Gfrerer (K), Manuel Holzer, Daniel Aschaber, Oliver Karlon - Laurenz Täubl, Daniel Ellmeier, Markus Karlon, Matthias Huterer, Nico Fischer - Manuel Putz



Ersatzspieler: Philip Sommer, Thomas Schwaiger, Florian Machsteiner, Lucas Hofbauer, Nico Manuel Sterlinger, Philip Schneller



Trainer: Thomas Leonhardsberger

SV Emanuels Fotodesign Stanz : Florian Dissauer - Andreas Dengg, Benjamin Purger (K), David Kaltenbrunner - Elias Schwaiger, Musa Kebbeh Sillah, Michael Gösslbauer, Alexander Ebner, David Pichler - Manuel Ebner, Manuel Maierhofer



Ersatzspieler: Stephan Nöst, Jonas Paller, Michael Ellmaier, Horst Stumpf, David Sattler, Manuel Puchner



Trainer: Dietmar Schöggl

Unterliga Nord A: Krieglach : SV Stanz - 4:5 (0:3)

95 Thomas Schwaiger 4:5

92 Michael Gösslbauer 3:5

71 Manuel Putz 3:4

63 Daniel Ellmeier 2:4

58 Markus Karlon 1:4

48 Manuel Maierhofer 0:4

46 Manuel Maierhofer 0:3

42 Manuel Maierhofer 0:2

31 Manuel Ebner 0:1

