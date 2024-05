SV Lassing bezwingt Tus Admont und feiert neunten Sieg en suite

Details Montag, 20. Mai 2024 08:54

In einer packenden Begegnung der 23. Runde der Unterliga Nord A setzte sich SV Lassing knapp mit 2:1 gegen Tus Admont durch. Die Partie war geprägt von intensiven Momenten und einem dramatischen Spielverlauf, der erst in den letzten Minuten entschieden wurde. Trotz einer frühen Führung durch Tus Admont konnte SV Lassing das Blatt wenden und sicherte sich drei wichtige Punkte.

Früher Vorsprung für Tus Admont

Der TUS legte einen Blitzstart hin und ging bereits in Minute zwei nach einem Eckball durch Jakob Rahbar mit 1:0 in Führung. Lassing versuchte den Anfangsschock so schnell wie möglich zu überwinden, kam aber nicht so richtig in die Gänge. Admont gewann die meisten Zweikämpfe, war um den berühmten Tick schneller am Ball und führte nicht unverdient. In

Minute 18 hatte Patrick Lep das 2:0 am Fuß, er scheiterte knapp an Lassing-Goalie Lukas Streit. Nach gut einer halben Stunde hatte sich Lassing erfangen und das Spiel wurde ausgeglichener. Tobias Nachbagauer kam noch zu einer Möglichkeit, sonst blieben echte Torchancen auf beiden Seiten Mangelware.

Wendung des Spiels in der zweiten Hälfte

Zweiter Durchgang: ein völlig verändertes Bild, Lassing nicht wieder zu erkennen, spielte vom Anpfiff weg druckvoll nach vorne und übernahm die Regie am Spielfeld. Trotzdem blieb es vorerst nur bei zwei Halbchancen für die Prommer-Mannschaft, ehe in Minute 64 Marco Felsner mit einem Direktcorner, den zu diesem Zeitpunkt verdienten Ausgleich, zum 1:1 erzielen konnte. Zwei Minuten später schwächte sich Admont selbst, Christoph Egner wurden wegen wiederholtem Foulspiels mittels gelb-roter Karte des Feldes verwiesen. Lassing blieb über die gesamten zweiten 45 Minuten am Drücker, konnte die hohe Intensität halten und nahm somit

dem TUS den Wind aus den Segeln. Schließlich gelang Marco Felsner in der Schlussminute das Kunststück, abermals einen Eckball direkt im Admont-Gehäuse zu versenken, was den 2:1-Erfolg für Lassing bedeutete.

Stimme zum Spiel:

Franz Stocker (Sportlicher Leiter Lassing): "Die erste Hälfte ging klar an den TUS Admont. In Hälfte zwei waren wir aber bärenstark, ließen Ball und Gegner laufen und zeigten Fußball mit einer unglaublich hohen Intensität. Ich muss unseren Jungs ganz herzlich gratulieren, das war der neunte (!) Sieg in Folge – sensationell!"

Aufstellungen:

TuS "Pörl Sport" Admont: Jakob Brunbauer - Jakob Danklmaier, Maximilian Hämmerle, Thomas Buchner - Daniel Biljesko (K), Christopher Egner, Jakob Rahbar, David Biljesko - Tobias Gerfried Nachbagauer, Patrick Lep, Dario Biljesko



Ersatzspieler: Fabian David Gierer, Daniel Durchschlag, Paul Pranzl, Elias Laurin Salamun, Gianluca Johannes Geert Ellen, Sadet Mehic



Trainer: Giovanni Bustamante SV Seerestaurant Lassing: Lukas Streit - Marc Zeiser, Thomas Lemmerer, Gerald Stenitzer, Udo Sven Landl - Julian Pachler, Andre Grill (K), Simon Hörmann, Marco Felsner - David Schweiger, Jörg Stenitzer



Ersatzspieler: Alexander Grassecker, Marlon Grill, Samuel Hörmann, Anes Imamovic, Marc Meitz



Trainer: Matthias Prommer

Unterliga Nord A: Admont : SV Lassing - 1:2 (1:0)

91 Marco Felsner 1:2

64 Marco Felsner 1:1

2 Jakob Rahbar 1:0

