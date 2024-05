Gegen SV Union Haus: Goalie Appel hält Elfer und drei Punkte für SC Pernegg fest

Details Montag, 20. Mai 2024 09:45

Ein dramatischer Abend im Stadion von SV Union Haus/E., bei dem SC Pernegg letztlich mit einem knappen 2:1-Sieg die Oberhand behielt. Die Gastgeber von SV Union Haus/E. zeigten Kampfgeist, konnten jedoch die frühzeitigen Tore von SC Pernegg nicht vollständig egalisieren. Die Partie war geprägt von intensiven Momenten und entscheidenden Aktionen, die vor allem in der zweiten Halbzeit für Aufregung sorgten.

Früher Vorsprung für SC Pernegg

Das Spiel begann unmittelbar mit hohem Tempo, als SC Pernegg bereits in der 14. Minute durch Matthias Prosser in Führung ging. Der Torschütze zeigte seine Klasse, indem er gekonnt den Ball im Netz der Heimmannschaft versenkte und somit das frühe 0:1 erzielte. Dieser frühe Treffer gab den Gästen von SC Pernegg sichtlich Selbstvertrauen und setzte die Hausherren von SV Union Haus/E. unter Druck, die sich bemühten, ins Spiel zurückzufinden.

Die erste Halbzeit verlief weitgehend im Zeichen der Pernegger, die ihre Führung behaupteten. Die Spannung stieg jedoch kurz vor der Halbzeitpause, als in der 45. Minute ein Elfmeter für SV Union Haus/E. verhängt wurde. Der Torwart der Gäste, Apel, wurde zum Helden des Moments, indem er den Elfmeter parierte und somit den Halbzeitstand von 0:1 aus Sicht der Gastgeber festhielt.

Heiß umkämpfte zweite Halbzeit

Zu Beginn der zweiten Halbzeit zeigte sich SV Union Haus/E. entschlossen, das Spiel zu drehen. Trotz ihrer Bemühungen kassierten sie jedoch in der 69. Minute das 0:2, erneut durch einen treffsicheren Lukas Fuchs, der damit seinen zweiten Treffer des Abends erzielte. Dieser Doppelpack des SC Pernegg-Stürmers schien das Spiel vorzeitig zu entscheiden.

Doch SV Union Haus/E. steckte nicht auf und fand schließlich in der 81. Minute durch Matthias Prosser den Anschlusstreffer zum 1:2. Prosser, der bereits in der Defensive eine solide Leistung zeigte, bewies seine Vielseitigkeit und brachte neue Hoffnung für die Hausherren. In den letzten Minuten des Spiels drängte SV Union Haus/E. vehement auf den Ausgleich, konnte jedoch die gut organisierte Defensive und allen voran den Pernegger Goalie nicht überwinden - dieser parierte in der 95. Minute auch noch einen Elfer.

Trotz einiger aufregender letzter Minuten und Druckphasen der Heimmannschaft blieb es beim 1:2. SC Pernegg verließ das Feld als Sieger und sicherte sich wichtige Punkte in der 23. Runde der Unterliga Nord A. SV Union Haus/E. hingegen muss sich nach dieser Niederlage neu orientieren, um in den kommenden Spielen zurück in die Erfolgsspur zu finden.

Stimme zum Spiel:

Mathias Kahr (Sportlicher Leiter Pernegg): "Nächster Sieg für unsere Jungs in einem schweren Auswärtsspiel, wodurch wir in der Tabelle den Vorsprung auf die Verfolger um den 5. Platz, auf 5 Punkte ausbauen konnten. In einem ebenbürtigen Spiel, machten schlussendlich zwei Spieler den Unterschied und agierten zu den Matchwinnern: Jedoch muss man die Mannschaftleistung dennoch hervorheben, dass man die zahlreichen Ausfälle so problemlos wegsteckte und als starkes Kollektiv agierte. Nun heißt es nicht lockerlassen und gegen den FC Gaishorn zuhause nochmal nachzulegen."

Aufstellungen:

SV Union Haus/E.: Tobias Kulmhofer (K), Lukas Fuchs, Florian Seggl, Julian Kolb, Philipp Krall, Simon Oberhamberger, Thomas Fuchs, Tobias Marx, Frederik Stocker, Ferdinand Trinker, Florian Danklmayer



Ersatzspieler: Kevin Fuchs, Florian Rohregger, Matthias Hofer, Jakob Kübler



Trainer: Arnold Schrempf

SC "1960" Team Styria RB Pernegg: Christoph Appel - David Hörzer (K), Benjamin Himsl, Patrick Slomo, Andreas Stelzer - Tobias Stadler, Gramos Bahtiri, Vukasin Petrovic - Jakob Schneller, Jan Schmied, Matthias Prosser



Ersatzspieler: Marcel Schmied, Thomas Fink, Mathias Kahr, Julian Miess



Trainer: Martin Prosser

Unterliga Nord A: Haus/E. : SC Pernegg - 1:2 (0:1)

81 Lukas Fuchs 1:2

69 Matthias Prosser 0:2

14 Matthias Prosser 0:1

Details

