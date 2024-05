SV Trieben atmet nach Sieg Tus Admont im Abstiegskampf durch

Details Sonntag, 26. Mai 2024 19:37

Im Rahmen der 24. Runde der Unterliga Nord A empfing der SV Trieben die Mannschaft des TUS "Pörl Sport" Admont zu einem spannenden Fußballduell. In einem ereignisreichen Match setzte sich das Heimteam mit 3:1 durch. Nach einem anfänglichen Rückstand drehte Trieben das Spiel dank beeindruckender Tore und sicherte sich verdient die drei Punkte.

Frühe Führung für die Gäste

Die Partie begann mit hohem Tempo, und bereits in der 38. Minute erzielte Sadet Mehic für Tus Admont das erste Tor des Spiels, was den Gästen einen frühen Vorteil verschaffte. Ein vermeidbares Foul der Triebener und die Gäste gingen in Führung. Aber nur eine Minute darauf der Ausgleich für Trieben - nach toller Vorarbeit von Ivan Cosic netzte Blatt zum Ausgleich. Mit diesem Stand ging es in die Halbzeit.

Trieben dreht das Spiel in der zweiten Halbzeit

In der zweiten Halbzeit spielte die Triebener Mannschaft nochmals mit frischen Elan. Es dauerte nicht lange bis zur nächsten Chance, aber Blatt schoss zu zentral - aber schon kurz darauf traf er zum viel umjubelten 2:1 für Trieben. Admont setzte immer wieder Nadelstiche, aber die Triebener hielten dagegen. Dann noch das 3:1 für Trieben: Nach einer starken Einzelleistung unserer Dancevic, der über das halbe Feld lief, dann noch das Auge für den Kapitän hat, aufspielt und dieser sensationell abschloß.

Stimme zum Spiel:

Hannes Danklmaier (Sportlicher Leiter Trieben): "Wir sind sehr diszipliniert in das Spiel gegangen, auch sehr ersatzgeschwächt. Aber meine Jungs haben gestern super gemacht. Ich glaube dass war der Unterliga-Verbleib. Sensationelle Leistung der gesamten Mannschaft. Gratulation Jungs, weiter so."

Aufstellungen:

SV Trieben: Gert Bachner, Jan Kreuzbichler, Raffael Horn, Julian Schöttl, Benjamin Zeiselberger, Sandro Schweiger, Ivan Cosic (K), Christoph Peer, Sebastian Blatt, Mario Dancevic, Ermin Zekan



Ersatzspieler: Fabian Poglitsch, Steven Spernbauer, Manuel Koller, Sebastian Kleemaier



Trainer: Marco Pichler

TuS "Pörl Sport" Admont: Jakob Brunbauer - Jakob Danklmaier, Daniel Durchschlag, Paul Pranzl, Thomas Buchner - Ahmedin Hujdur, Daniel Biljesko (K), Jakob Rahbar, David Biljesko - Dario Biljesko, Sadet Mehic



Ersatzspieler: Fabian David Gierer, Elias Laurin Salamun, Gianluca Johannes Geert Ellen, Patrick Lep



Trainer: Giovanni Bustamante

Unterliga Nord A: Trieben : Admont - 3:1 (1:1)

75 Ivan Cosic 3:1

54 Sebastian Blatt 2:1

39 Sebastian Blatt 1:1

38 Sadet Mehic 0:1



