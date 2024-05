Buchner und Pachler mit Hattricks: 3:3-Torfestival zwischen SV Lassing und SV Stainach-Grimming

Details Montag, 27. Mai 2024 22:11

Ein Fußballspektakel der Extraklasse lieferten sich der SV Seerestaurant Lassing und der SV Stainach-Grimming in der 24. Runde der Unterliga Nord A. Vor enthusiastischen Fans endete das spannungsgeladene Match mit einem 3:3-Unentschieden, wobei beide Teams bis zur letzten Minute um jeden Ball kämpften. Dieses Ergebnis kann man getrost als kurios betrachten, den die sechs Treffer wurden von nur zwei Spielern erzielt: Julian Pachler und Daniel Buchner erzielten je einen Hattrick – herzliche Gratulation!

Frühe Führung und spannende Wendungen

Lassing gelang ein Auftakt nach Maß, denn der Anpfiff von Schiri Schweiger war noch nicht verhallt, schon stellte Julian Pachler mit einem platzierten Schuss auf 1:0! Der Ball war zu diesem Zeitpunkt etwa 40 Sekunden im Spiel, Simon Hörmann lieferte dazu das ideale Zuspiel. In der 15. Minute wiederholte sich die Situation, diesmal war David Schweiger der Assistgeber, Julian Pachler versenkte den Ball zum 2:0 für Lassing. Es schien, dass die Prommer-Jungs an

die guten Leistungen im Frühjahr lückenlos anschließen konnten. Aber erstens kommt es anders und zweitens als man denkt, denn nach rund 25 Minuten kam etwas Sand ins Getriebe. Stainach wurde stärker, spielte mutig nach vorne und verzeichnete durch Daniel Buchner einen Stangenschuss (Minute 23). Schließlich war es abermals Daniel Buchner, der seine Duftmarke in Minute 36 abgab, als er alleine vor Tormann Streit auftauchte und den Anschlusstreffer zum 2:1 erzielte. Durch einsetzenden Starkregen wurde das Spiel gebremst, beide Mannschaften hatten noch je einen guten Weitschuss zu verzeichnen, sonst war bis zum Halbzeitpfiff nicht mehr viel los.

Ein Kampf bis zum letzten Pfiff

Stainach spielte munter mit Lassing mit, versteckte sich keinesfalls, jedoch erschwerte der starke Regen phasenweise den Spielaufbaubei beiden Mannschaften. Trotzdem wurde dem Publikum ein kampfbetontes, spannendes Spiel geboten, auch mit einigen weiteren Tormöglichkeiten. In Minute 69 kam der Ball irgendwie in den Strafraum von Lassing und Daniel Buchner erzielte mit einem wunderschönen Volleyschuss den Ausgleich zum 2:2. Auf der anderen Seite hatten David Schweiger, Marco Felsner und Andre Grill im Abschluss Pech oder wurden eine Beute von Tormann Rüscher. In Minute 80 drehte Daniel Buchner das Spiel zu

Stainachs Gunsten, er traf mit einem guten Schuss zum 2:3 für die Gäste. Aber Lassings Antwort dauerte aber nur zwei Minuten, denn Julian Pachler traf mit einem perfekten Freistoß aus gut 18 Metern unhaltbar zum verdienten 3:3 Ausgleich.

Stimme zum Spiel:

Franz Stocker (Sportlicher Leiter Lassing): "Viel Kampf und Krampf, im Großen und Ganzen konnten wir nicht ganz an die bisherigen starken Leistungen anschließen, bleiben aber weiterhin in dieser Saison ungeschlagen. Stainach zeigte ein starkes Spiel."

Aufstellungen:

SV Seerestaurant Lassing: Lukas Streit - Nico Polach, Gerald Stenitzer, Anes Imamovic, Udo Sven Landl - Julian Pachler, Andre Grill (K), Simon Hörmann, Marco Felsner - David Schweiger, Marc Meitz



Ersatzspieler: Alexander Grassecker, Martin Michalka, Marc Zeiser, Marlon Grill, Jörg Stenitzer, Samuel Hörmann



Trainer: Matthias Prommer SV Autohaus Schnitzer Stainach-Grimming: Marco Rüscher - Mirko Blazevic (K), Georgian Bolovan, Mario Micic, Dominik Bindlechner - Martin Neuper, Andreas Steiner, Antonio Blazevic, Johannes Knapp - Daniel Buchner, Yannick Schwarz



Ersatzspieler: Simon Schweiger, Francesco Paric, Lovro Blazevic, Ivan Blazevic, Balazs Bojtok



Trainer: Robert Riesenhuber

Unterliga Nord A: SV Lassing : Stainach-Gr. - 3:3 (2:1)

82 Julian Pachler 3:3

80 Daniel Buchner 2:3

68 Daniel Buchner 2:2

36 Daniel Buchner 2:1

15 Julian Pachler 2:0

1 Julian Pachler 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.