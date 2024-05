ATV Irdning vor Meistertitel: Kantersieg über Tus Krieglach

Details Montag, 27. Mai 2024 22:49

In einer beeindruckenden Vorstellung in der 24. Runde der Unterliga Nord A ließ ATV Irdning keinen Zweifel daran aufkommen, wer das Sagen auf dem Platz hat. Vor heimischem Publikum in der ATV-Riesneralm-Arena zelebrierte die Mannschaft von Karl Dusvald ein Fußballfest und bezwang Tus Krieglach mit einem klaren 6:0. Zwei Runden vor Schluss haben die Irdninger nun sechs Punkte Vorsprung auf Lassing - der Titel ist also zum Greifen nahe.





Ein furioser Start für ATV Irdning

Die Gastgeber starteten energisch ins Spiel und zeigten bereits in den ersten Minuten, dass sie die dominierende Mannschaft sein wollten. Der erste Treffer ließ nicht lange auf sich warten. Daniel Mayrhofer brachte die Heimmannschaft in der 9. Minute mit einem satten Schuss zur 1:0 Führung. Dieser frühe Treffer gab dem Team von Irdning zusätzlichen Schwung, und sie bauten ihren Vorsprung weiter aus. In der 21. Minute erhöhte Alexander Hofer auf 2:0, gefolgt von einem weiteren Tor durch Manuel Eder in der 23. Minute, der kurz zuvor für Leon Köll eingewechselt wurde.

Michael Schwaiger stellte seine Klasse unter Beweis und trug mit zwei Toren in der 36. und 44. Minute maßgeblich zum komfortablen 5:0 Halbzeitstand bei. Tus Krieglach hatte große Schwierigkeiten, ins Spiel zu finden und konnte kaum nennenswerte Offensivaktionen kreieren.

ATV Irdning verwaltet souverän den Vorsprung

Nach der Pause nahm das Heimteam etwas Tempo aus dem Spiel, kontrollierte jedoch weiterhin eindeutig das Geschehen auf dem Platz. Trotz mehrerer Wechsel auf beiden Seiten, blieb Irdning die stärkere Mannschaft. In der 77. Minute krönte Florian Daum, der in der 65. Minute für Daniel Mayrhofer eingewechselt wurde, seine Leistung mit dem Tor zum 6:0. Dieses Tor markierte den Schlusspunkt in einem einseitigen Spiel, in dem Tus Krieglach kaum eine Antwort auf die Überlegenheit von Irdning fand.

Als die Partie nach 91 Minuten endete, feierten die Spieler von ATV Irdning zusammen mit ihren Fans einen überzeugenden Sieg, während Tus Krieglach das Spiel schnell hinter sich lassen wollte. Mit diesem Sieg festigte ATV Irdning seine Spitzenposition in der Liga und zeigte, dass sie ein ernstzunehmender Titelkandidat sind.

Stimme zum Spiel:

Willi Danklmaier (Sportlicher Leiter ATV Irdning) :“Gratulation an unsere Mannschaft und dem Trainerteam zu dieser grandiosen Leistung. Nach der überraschenden Niederlage letzte Woche in Gaishornstanden wir heute gehörig unter Druck. Wir haben über die gesamte Spieldistanz dominiert und ließen die Gäste aus Krieglach nicht in das Spiel kommen. Durch das überraschende Unentschieden von Verfolger Lassinggegen den SV Stainach ist der Meistertitel zum Greifen nahe."

Aufstellungen:

ATV MERCANDO Irdning: Salvador-Miguel Treiber - Hannes Wallner (K), Michael Gruber, Christoph Daum, Alexander Hofer - Phillip Vinojcic, Sebastian Paric, Daniel Mayrhofer, Leon Köll - Michael Schwaiger, Daniel Adelwöhrer



Ersatzspieler: Jakob Franz Bischof, Philipp Schweiger, Andreas Wieser, Florian Daum, Manuel Eder, Jonas Schweiger



Trainer: Karl Dusvald

EKRO Tus Krieglach: Michael Budl - Marco Gfrerer (K), Manuel Holzer, Andreas Hofbauer, Daniel Aschaber - Laurenz Täubl, Markus Karlon, Florian Machsteiner, Matthias Huterer, Nico Fischer - Manuel Putz



Ersatzspieler: Philip Sommer, Marc-Andre Burger, Fabio Hofbauer, Nico Manuel Sterlinger, Julian Wimmer, Raphael-Valentin Paar



Trainer: Thomas Leonhardsberger

Unterliga Nord A: Irdning : Krieglach - 6:0 (5:0)

77 Florian Daum 6:0

44 Michael Schwaiger 5:0

36 Michael Schwaiger 4:0

23 Manuel Eder 3:0

21 Alexander Hofer 2:0

9 Daniel Mayrhofer 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.