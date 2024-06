SV Pruggern jubelt nach starker Aufholjagd gegen FC Gaishorn

Details Sonntag, 02. Juni 2024 17:37

Ein spannendes Fußballspiel boten sich der FC Gaishorn und der SV Pruggern in der Unterliga Nord A. Der FC Gaishorn ging früh in Führung und konnte die erste Halbzeit dominieren, doch der SV Pruggern zeigte eine beeindruckende zweite Hälfte und sicherte sich am Ende mit 2:3 den Sieg. Detail: Die Pruggerer sind damit seit 13 Spielen ungeschlagen gegen Gaishorn. Der Kampf um den Klassenerhalt bleibt damit weiter hochspannend. Pruggern und Rapid Kapfenberg liegt aktuell punktegleich am Tabellenende, wobei Pruggern aktuell die Nase vorne hat.

FC Gaishorn dominiert die erste Halbzeit

Das Spiel wurde um 17:00 Uhr am Leopold-Sturm-Platz angepfiffen und die Zuschauer erlebten von Beginn an einen spannenden Schlagabtausch. Bereits in der dritten Spielminute hatte der FC Gaishorn eine Großchance: Wöhrer setzte zu einem beeindruckenden Alleingang an, aber Simbürger konnte den Ball nicht im Tor unterbringen. Die Mannschaft ließ sich jedoch nicht entmutigen und setzte weiterhin auf Angriff.

In der 7. Minute zahlten sich die Bemühungen des FC Gaishorn aus, als Klaus Oppliger das erste Tor des Spiels erzielte. Der Führungstreffer verlieh dem Team zusätzlichen Schwung, während der SV Pruggern noch keinen gefährlichen Abschluss vorzuweisen hatte. Auch das beinahe winterliche Wetter in Gaishorn konnte den Spielfluss nicht bremsen.

In der 38. Minute konnte Bernd Oppliger die Führung für den FC Gaishorn weiter ausbauen. Mit einem präzisen Schuss brachte er sein Team mit 2:0 in Führung. Kurz zuvor hatte Gsöllpointner eine weitere Chance auf das 2:0 vergeben, doch diesmal ließ sich Bernd Oppliger die Gelegenheit nicht entgehen. Der FC Gaishorn ging somit mit einer komfortablen Führung in die Halbzeitpause.

Aufholjagd des SV Pruggern

Nach der Pause zeigte der SV Pruggern, dass sie das Spiel noch lange nicht aufgegeben hatten. Bereits in der 53. Minute verkürzte Alexander Trinker mit einem Schuss in die kurze Ecke auf 2:1. Die Mannschaft aus Pruggern wurde zunehmend offensiver und setzte den FC Gaishorn unter Druck.

Nur sechs Minuten später, in der 59. Minute, gelang Jonas Krakl der Ausgleichstreffer für den SV Pruggern. Mit einem gezielten Abschluss ließ er dem Torhüter des FC Gaishorn keine Chance. Der Ausgleich markierte den Beginn einer dramatischen Schlussphase, in der beide Mannschaften um den Sieg kämpften.

In der 63. Minute war es dann Mario Köll, der das entscheidende Tor zum 2:3 für den SV Pruggern erzielte. Trotz weiterer Bemühungen des FC Gaishorn gelang es ihnen nicht mehr, den Ausgleich zu erzielen. Das Spiel endete nach 95 spannenden Minuten mit einem Endstand von 2:3. Der SV Pruggern konnte dank einer beeindruckenden zweiten Halbzeit den Sieg für sich verbuchen und die Fans erlebten ein denkwürdiges Fußballspiel. Die Zusammenstöße und intensiven Zweikämpfe, wie der zwischen Hias und dem Spieler mit der Nummer 15 von Pruggern in der 69. Minute, trugen zur Dramatik der Partie bei.

Stimme zum Spiel:

Tobias Perhab (Obmann Pruggern): "Wir freuen uns natürlich über die drei Punkte. Zu erwähnen ist auch, dass wir seit 17 Spielen gegen Gaishorn ungeschlagen sind, also seit 2013. Ich denke, dass der Sieg auch verdient ist. Die Mannschaft hat sich toll zurückgekämpft."

Aufstellungen:

FC Mayr-Melnhof Gaishorn: Matthias Prucker - Armin Singer, Bernd Oppliger (K), Klaus Oppliger, Raffael Thalhammer, Nico Karner - Georg Gsöllpointner, Christian Simbürger, Raphael Wöhrer, Manuel Eberhard - Christoph Forstner

Ersatzspieler: Luka Smid, Thomas Rainer, Michael Forstner, Lukas Staudacher, Lukas Schaffer

Trainer: Alois Valtan

SV Steiner Haustechnik Pruggern: Robin Stocker - Hannes Walcher (K), Moritz Schwab, Florian Ringdorfer, Hannes Kurt Sailer - Thomas Herwig Eder, Marvin Joel Gruber, Erwin Spieler, Mario Köll - Alexander Trinker, Aleksander Stoch

Ersatzspieler: Moritz Opetnik, Tobias Perhab, Fabio Ebenschwaiger, Florian Rauch, Jonas Krakl

Trainer: Wolfgang Feiel

Unterliga Nord A: Gaishorn : Pruggern - 2:3 (2:0)

63 Mario Köll 2:3

59 Jonas Krakl 2:2

53 Alexander Trinker 2:1

38 Bernd Oppliger 2:0

7 Klaus Oppliger 1:0

