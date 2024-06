Biljesko-Doppelpack: Tus Admont bezwingt Stainach-Grimming

Details Sonntag, 02. Juni 2024 12:22

In einer spannenden Begegnung der 25. Runde der Unterliga Nord A (STMK) trafen der SV Stainach-Grimming und TUS "Pörl Sport" Admont aufeinander. Nach einem temporeichen Spiel musste sich die Heimmannschaft schließlich mit 1:3 geschlagen geben. Besonders Dario Biljesko und Jakob Rahbar von Admont glänzten mit ihren Toren und sorgten für eine komfortable Führung, die Stainach-Grimming trotz eines Treffers von Daniel Buchner nicht mehr aufholen konnte.

Admonts frühe Führung und Ausbau zur Halbzeit

Admont zeigte von Beginn an, dass man sich die drei Punkte holen will. In der 24. Minute konnte Dario Biljesko seine Mannschaft mit 1:0 in Führung bringen. Dieser Treffer setzte den SV Stainach-Grimming unter Zugzwang und die Gastgeber versuchten, schnell zu antworten.

Doch Admont blieb weiterhin gefährlich und nutzte jede Gelegenheit, um die Abwehr der Heimmannschaft zu durchbrechen. Kurz vor dem Halbzeitpfiff, in der 45. Minute, war es erneut Admont, das jubeln durfte. Jakob Rahbar erzielte das 0:2 und verschaffte seiner Mannschaft damit eine beruhigende Halbzeitführung. Die Gäste zeigten eine beeindruckende erste Halbzeit und ließen den Hausherren kaum Chancen.

Stainach-Grimming kämpft, Admont bleibt überlegen

Mit einem 0:2-Rückstand ging der SV Stainach-Grimming in die zweite Hälfte, fest entschlossen, das Spiel zu drehen. Doch Admont erwies sich als zu stabil. Bereits in der 60. Minute erhöhte Dario Biljesko mit seinem zweiten Treffer des Tages auf 0:3. Die Gäste spielten weiterhin souverän und ließen den Gastgebern wenig Raum für eigene Angriffe.

In der 65. Minute gelang es Daniel Buchner, einen Lichtblick für Stainach-Grimming zu setzen. Er erzielte das 1:3 und gab seinem Team einen Hoffnungsschimmer. Trotz weiterer Bemühungen und einer engagierten Leistung gelang es der Heimmannschaft jedoch nicht, den Rückstand weiter zu verkürzen.

Stimme zum Spiel:

Giovanni Bustamante (Trainer Admont): "Das war ein verdienter Sieg für uns, obwohl die Bedingungen schwierig waren. Immerhin gab es Dauerregen und einen tiefen Platz. Mit dem Sieg haben wir einen neuen Punkterekord hingelegt für Admont in der Unterliga. Das ist bemerkenswert. Darauf können die Burschen stolz sein."

Aufstellungen:

SV Autohaus Schnitzer Stainach-Grimming: Marco Rüscher - Mirko Blazevic (K), Georgian Bolovan, Mario Micic, Dominik Bindlechner - Martin Neuper, Antonio Blazevic, Johannes Knapp - Daniel Buchner, Yannick Schwarz, Balazs Bojtok

Ersatzspieler: Simon Schweiger, Alessandro Blazevic, Francesco Paric, Andreas Steiner

Trainer: Robert Riesenhuber

TuS "Pörl Sport" Admont: Jakob Brunbauer - Jakob Danklmaier, Maximilian Hämmerle, Paul Pranzl, Thomas Buchner - Ahmedin Hujdur, Daniel Biljesko (K), Christopher Egner, Jakob Rahbar - Tobias Gerfried Nachbagauer, Dario Biljesko

Ersatzspieler: Fabian David Gierer, Daniel Durchschlag, Elias Laurin Salamun, Gianluca Johannes Geert Ellen

Trainer: Giovanni Bustamante

Unterliga Nord A: Stainach-Gr. : Admont - 1:3 (0:2)

65 Daniel Buchner 1:3

60 Dario Biljesko 0:3

46 Jakob Rahbar 0:2

24 Dario Biljesko 0:1

