SV Lassing knackt Abwehrriegel von SV Union Haus/E.

In einem packenden Spiel der 25. Runde der Unterliga Nord A (STMK) setzte sich SV Lassing mit einem 3:1 gegen SV Union Haus/E. durch. Nach einer torlosen ersten Halbzeit kam das Match in der zweiten Hälfte richtig in Fahrt. Trotz intensiver Bemühungen von SV Union Haus/E. konnten sie das Spiel nicht mehr drehen, nachdem sie einen 0:2 Rückstand aufholen mussten.

Torloses Abtasten

Von Beginn an baute die Heimmannschaft einen doppelten Abwehrriegel vor dem eigenen Gehäuse auf, somit war von Lassing wieder einmal ein Geduldspiel erforderlich. In den ersten 15 Minuten zwei gute Aktionen von Lassing, Tormann Kulmhofer konnte jeweils mit Fußabwehr klären. Auf der Gegenseite gabs nach einem Konter einen Weitschuss von Matthias Hofer,

aber keine Probleme für Lassing-Goalie Alex Grassecker. In Minute 21 und 22 wieder zwei gute Lassingchancen, der Ball wurde jedesmal von der Linie gekratzt. Haus verteidigte weiterhin geschickt, gefühlte 80 Prozent Spielanteile für Lassing, es ging mit einem 0:0 in die Halbzeitpause.

Lassing macht druckvoll weiter

Selbes Spiel, selbe Taktik in der zweiten Halzeit und Lassing suchte nach Lücken in der Hauser Betonabwehr. In Minute 57 startete Simon Hörmann einen Sololauf, sein Schuss traf aber nur die Stange. Fünf Minuten später war es abermals Simon Hörmann, der von der rechten Outlinie einen Flankenball Richtung Tor zirkelte und unter Mithilfe von Goalie Kulmhofer das 1:0 für Lassing erzielte. In Minute 73 war wiederum Simon Hörmann Hauptdarsteller, er wurde vom Hauser Schlussmann im Strafraum unsanft von den Beinen geholt und den dafür verhängten Strafstoß versenkte Andrè Grill zum 2:0 in die Maschen.

Ein scharfer Eckball von Haus landete dan bei Florian Rohregger und dieser knallte den Ball vom Fünfereck zum 1:2 in die Maschen. In Minute 80 ein weiterer fataler Fehler von Tormann Kulmhofer, bei einem schnellen Angriff von Lassing fing er weit vor dem eigenen Strafraum den Ball mit den Händen herunter, was als Torchancenverhinderung gewertet wurde und er dafür die rote Karte kassierte. In der Nachspielzeit erzielte Julian Jamnig nach guter Lemmerer-Vorarbeit noch das 1:3 für Lassing, welches auf den Endstand bedeutete.

Stimme zum Spiel:

Grund der immensen Spielanteilen und der schließlich genutzten Torchancen ein völlig verdienter Sieg unserer Mannschaft. Lassing hat somit zum zweiten Mal in Folge den Vizemeistertitel in der ULNA fixiert und blieb im Frühjahr weiterhin ungeschlagen." Aufstellungen: SV Union Haus/E.: Tobias Kulmhofer (K), Lukas Fuchs, Florian Seggl, Julian Kolb, Philipp Krall, Simon Oberhamberger, Florian Rohregger, Thomas Fuchs, Matthias Hofer, Tobias Marx, Frederik Stocker Ersatzspieler: Kevin Fuchs, Patrick Heiß, Jakob Kübler, Fabio Danklmaier Trainer: Arnold Schrempf SV Seerestaurant Lassing: Alexander Grassecker - Thomas Lemmerer, Gerald Stenitzer, Udo Sven Landl - Julian Pachler, Andre Grill, Marlon Grill (K), Simon Hörmann, Marco Felsner - David Schweiger, Jörg Stenitzer Ersatzspieler: Lukas Streit, Martin Michalka, Marc Zeiser, Julian Jamnig, Marc Meitz, Anes Imamovic Trainer: Matthias Prommer Franz Stocker (Sportlicher Leiter Lassing): "Wieder einmal war von Lassing viel Geduld erforderlich, den die Hauser Abwehr machte über weite Strecken ihre Sache nicht schlecht. Auf

Unterliga Nord A: Haus/E. : SV Lassing - 1:3 (0:0)

93 Julian Jamnig 1:3

76 Florian Rohregger 1:2

74 Andre Grill 0:2

63 Simon Hörmann 0:1

