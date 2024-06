"Mit Segen von oben!" - ATV Irdning reicht Remis bei SC St. Barbara zum Meistertitel

Details Montag, 03. Juni 2024 15:43

In der 25. Runde der Unterliga Nord A trafen der SC St. Barbara und ATV Irdning aufeinander und boten den Fans ein spannendes Duell, das mit einem 2:2-Unentschieden endete. Beide Teams zeigten sich von ihrer besten Seite und kämpften bis zur letzten Minute um den Sieg. Dabei standen vor allem Philipp Unger vom SC St. Barbara und Michael Schwaiger von ATV Irdning im Mittelpunkt, die jeweils zwei Tore erzielten und das Spielgeschehen maßgeblich beeinflussten. Das Remis reichte den Irdningern zum vorzeitigen Gewinn der Meisterschaft.

Frühe Führung für ATV Irdning

Der Heimmannschaft steckte noch das Nachtragsspiel zwei Tage zuvor gegen den SV Stanz in den Knochen, war aber nicht bereit Gastgeschenke zu verteilen und dem Tabellenführer 3 Punkte zu schenken, obwohl der ATV Irdning bereits in der 5. Minute durch Goalgatter Michael Schwaiger mit 1:0 in Führung ging. Wer aber an ein Schützenfest in der Brunnalm Arena dachte, der hatte sich gehörig getäuscht bei diesem Fußballkrimi. In der 35. Minute schlug nämlich der Spieler des Tages der Heimmannschaft, Philipp Unger, zum ersten Mal zu und stellte mit einem platzierten Schuss auf 1:1 für seine Mannschaft. Mit diesem Ergebnis ging es auch in die Halbzeitpause und für spannende 45 Minuten im Veitscher Stadion war gesorgt.

Spannende zweite Halbzeit mit Toren auf beiden Seiten

In der 53. Minute wurden die vorzeitigen Meisterträume der Gastmannmannschaft wieder durch Philipp Unger zu nicht gemacht und er stellte mit seinen 2 Treffern an diesem Tag zum 2:1 für den SC Barbara. Der Tabellenführer aus Irdning war über diesen unerwarteten Rückstand sichtlich geschockt, zumal im Parallelspiel der Verfolger aus Lassing durch Simon Hörmann mit 1:0 in Haus in Führung ging und den Kampf um den Meistertitel wieder spannend machte.

Die zahlreichen Fans des ATV Irdning mussten aber nicht langen zittern und wieder war es Routinier Michael Schwaiger in der 53. Minute, der mit seinem zweiten Treffer an diesem Tag den viel umjubelten Ausgleich zum 2:2 erzielte.

Mit diesem Ergebnis war der ATV Irdning vorzeitig Meister und ein mitgereistes Urgestein des Vereines verlies vorzeitig das Brunnalm Stadion. Bernhard Rüscher, jahrelang Spieler des ATV Irdning, oftmaliger Meister suchte eine nahegelegene Kirche in der Veitsch auf und zündete für seine blau weißen eine Kerze an, um diesen Spielstand über die restliche Spielzeit zu bringen.

Stimme zum Spiel:

Willi Danklmaier (Sportlicher Leiter ATV Irdning) :“Ein verdientes Unentschieden reichte heute zum Meistertitel. Gratulation an den SC Barbara, die uns heute alles abverlangt haben und eine großartige kämpferische Leistung geboten haben. Mein erster Meistertitel als Funktionär macht mich sehr stolz und ich gratuliere unserer Mannschaft und unserem Trainerteam sehr herzlich zu dieser überragenden Saison. Am kommenden Freitag gibt es in der ATV Riesner Alm Arena beim letzten Spiel gegen den WSV Liezen eine verdiente Meisterparty für unsere Mannschaft. Ein mitgereistes Urgestein des Vereines verließ übrigens vorzeitig das Brunnalm Stadion. Bernhard Rüscher, jahrelang Spieler des ATV Irdning, oftmaliger Meister, suchte eine nahegelegene Kirche in der Veitsch auf und zündete für seine Blau-Weißen eine Kerze an, um das 2:2 über die restliche Spielzeit zu bringen. Der Segen von oben sollte an diesem Tag dem ATV Irdning zur Seite stehen und der Jubel kannte keine Grenzen als der umsichtige Schiedsrichter Johann Gruber das Spiel mit einem 2:2-Unentschieden beendete und der Meistertitel nach Irdning ging."

Aufstellungen:

SC St.Barbara: Louis Apl - Christian Baumann, Tobias Dorn, Bernhard Winkelmayer - Lukas Nickmann, Markus Wölfler, Philipp Unger, David Zuschnig, Stefan Dissauer (K), Mathias Fraiss - Dominik Zeilbauer



Ersatzspieler: Lukas Taufner, Daniel Schrittwieser, Florian Zuschnig, Manuel Glitzner, Benjamin Angnelius



Trainer: Uwe Herbert Märzendorfer-Leskovsek

ATV MERCANDO Irdning: Salvador-Miguel Treiber - Michael Gruber, Christoph Daum, Alexander Hofer (K) - Phillip Vinojcic, Andreas Wieser, Daniel Mayrhofer, Florian Daum, Manuel Eder - Michael Schwaiger, Daniel Adelwöhrer



Ersatzspieler: Jakob Franz Bischof, Philipp Schweiger, Luca Puchwein, Fabian Schweiger, Lukas Pirosko, Jonas Schweiger



Trainer: Karl Dusvald

Unterliga Nord A: SC St. Barbara : Irdning - 2:2 (1:1)

56 Michael Schwaiger 2:2

53 Philipp Unger 2:1

35 Philipp Unger 1:1

5 Michael Schwaiger 0:1

