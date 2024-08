8:1! ESV Mürzzuschlag nimmt WSV Liezen in Halbzeit 2 auseinander

Details Freitag, 09. August 2024 22:42

Der ESV Mürzzuschlag traf am Freitagabend in der ersten Runde der Unterliga Nord A auf den WSV Liezen. Die Gastgeber gingen als Favorit ins Spiel und wurden dieser Rolle auch gerecht. Am Ende gab es sogar einen Kantersieg. Die Mürzzuschlager fegten Liezen mit 8:1 vom Platz. Hirschegger und Schutting erzielten je ein Doppelpack. Damit starten die Mürztaler mehr als wunschgemäß in die neue Saison.

Match plätschert dahin

Dabei plätschert das Spiel lange Zeit dahin. Die erste nennenswerte Aktion kam in der 22. Minute von den Gastgebern, als ein Pass von Christoph Rath zu Matthias Josef Moser durchkam. Moser umspielte den Torhüter, aber ein Verteidiger von WSV Liezen konnte den Ball in letzter Sekunde von der Linie klären.

Die Gäste hatten ihre erste Möglichkeit in der 31. Minute, als ein Schuss knapp am Kreuz vorbeiging. Kurz vor der Halbzeit, in der 44. Minute, belohnten sich die Hausherren schließlich für ihre Bemühungen. Christoph Rath traf zur verdienten Führung.

Torregen in der zweiten Halbzeit

In der zweiten Halbzeit sollte Mürzzuschlag dann aufdrehen. In der 54. Minute erhöhte Dominik Taferner nach einem Pass von Simon Schutting auf 2:0. Nur zwei Minuten später, in der 56. Minute, war es wieder Schutting, der dieses Mal selbst traf und die Führung auf 3:0 erhöhte.

Zur Verwunderung vieler fällt Liezen, das bisher gut mithielt, plötzlich komplett auseinander. In der 60. Minute baute Matthias Josef Moser nach einem Pass von Schutting die Führung weiter aus und traf zum 4:0. Die Tore fielen nun fast im Minutentakt: Tobias Prochazka erhöhte in der 83. Minute auf 5:0, bevor Simon Schutting in der 85. Minute das 6:0 erzielte. In der 86. Minute machte Luca Hirschegger das 7:0 perfekt.

Auch in der Nachspielzeit gab es keine Gnade für die Gäste. Luca Hirschegger traf erneut in der 90. Minute und stellte das Ergebnis auf 8:0. Den Ehrentreffer für WSV Liezen erzielte Josip Libric ebenfalls in der 90. Minute, sodass das Spiel schließlich mit einem beeindruckenden 8:1 für ESV Mürzzuschlag endete.

Stimme zum Spiel:

Manuel Eingang (Sektionsleiter WSV Liezen): "Das Spiel ist 57 total ausgeglichen, dann hast du die Chance aufs 1:1, der Ball geht nur an die Latte und im Gegenzug bekommst du das 0:2 und in 4 Minuten 3 Tore, das war katastrophal und darf nicht passieren. Zum Schluss bekommst du in 5 Minuten 4 Gegentore, das waren dann Auflösungserscheinungen in der Defensivarbeit, noch nie erlebt so etwas und kann ich auch nicht erklären. Da lasse ich die Ausrede wegen Urlaub und Verletzten, die fehlen, auch nicht gelten, weil wir mindestens auf Augenhöhe mit Mürzzuschlag waren. Auf der anderen Seite hat der Gegner unsere Passivität in vollen Zügen ausgenutzt und eiskalt die Chancen verwertet, die Tore musst du auch erst einmal alle machen, hier muss man dieser Mannschaft auch Respekt zollen und gratulieren."

Unterliga Nord A: Mürzzuschlag : WSV Liezen - 8:1 (1:0)

92 Josip Libric 8:1

90 Luca Hirschegger 8:0

86 Luca Hirschegger 7:0

85 Simon Schutting 6:0

83 Tobias Prochazka 5:0

60 Matthias Josef Moser 4:0

56 Simon Schutting 3:0

54 Dominik Taferner 2:0

44 Christoph Rath 1:0

