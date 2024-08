Tus Krieglach feiert mit Kantersieg über SC Pernegg Saisonstart nach Maß

Details Freitag, 09. August 2024 23:36

Der SC Pernegg empfing am Freitagabend in der Unterliga Nord A den EKRO Tus Krieglach und musste sich nach einem ereignisreichen Match mit 2:6 geschlagen geben. Vor allem in der zweiten Halbzeit drehten die Gäste so richtig auf und ließen dem Gegner letztlich keine Chance. Man startet damit mehr als wunschgemäß in die Saison.

Blitzstart von SC Pernegg und schnelle Antwort von Tus Krieglach

Dabei begann das Spiel alles andere als nach Wunsch der Krieglacher. Jakob Schneller brachte sein Team mit einem frühen Treffer aus einem Gestocher heraus in Führung. Die Freude währte jedoch nicht lange, denn nur elf Minuten später, in der 18. Minute, erzielte Laurenz Täubl den Ausgleich für die Gäste aus Krieglach. Das Spiel nahm weiter an Fahrt auf, und in der 37. Minute war es erneut Laurenz Täubl, der Tus Krieglach mit seinem zweiten Tor des Abends in Führung brachte.

Krieglach dreht auf

Gleich nach Wiederbeginn nahm das Schicksal der Penegger ihren Lauf. In der 50. Minute sorgte ein Eigentor von Benjamin Himsl für das 1:3. Trotz des Rückschlags gaben die Gastgeber nicht auf und kämpften weiter. Krieglach dominiert aber in allen Belangen, ist immer einen Schritt schneller und zeigt auch fußballerische Qualität. Pernegg hingegen bietet viel zu große Räume, schafft es von vorne bis hinten nicht den Gegner unter Druck zu setzen und gibt den Gegner zu viele Möglichkeiten. Waren die ersten beiden Treffer der Gäste noch schön über die Seite herausgespielt, waren es danach viele Geschenke durch die Heimmannschaft.

In der 61. Minute setzte so Laurenz Täubl mit seinem dritten Treffer des Abends noch einen drauf und brachte Tus Krieglach mit 1:5 in Führung. Der SC Pernegg versuchte, Schadensbegrenzung zu betreiben und erzielte in der 80. Minute durch Mathias Kahr den zweiten Treffer für die Heimmannschaft. Doch auch dieser Treffer konnte das Blatt nicht mehr wenden.

In der Nachspielzeit, in der 90. Minute, setzte Thomas Schwaiger mit seinem Tor zum 2:6 den Schlusspunkt der Partie. Kurz danach ertönte der Schlusspfiff, und der EKRO Tus Krieglach konnte sich über einen verdienten Auswärtssieg freuen.

Stimme zum Spiel:

Mathias Kahr (Sportlicher Leiter Pernegg): "Leere Gesichter nach diesem Auftagsmatch gegen den TUS Krieglach. Das haben wir uns anders vorgestellt. Dabei starten wir gut in die Partie. Wir müssen nach diesem Spiel die Ziele relativieren und möglichst schnell wieder in die Spur finden. Die Chance dazu gibt es bereits am Dienstag zuhause um 19:00 Uhr im Steirercup gegen Niklasdorf, bevor am Samstag in St. Barbara die nächste schwere Aufgabe wartet."

Regionalliga Mitte: Gleisdorf : Leoben - 1:2 (0:1)

67 Marco Untergrabner 1:2

49 Niko Johann Lieber 1:1

42 Thomas Hirschhofer 0:1

Unterliga Nord A: SC Pernegg : Krieglach - 2:6 (1:2)

97 Thomas Schwaiger 2:6

80 Mathias Kahr 2:5

61 Laurenz Täubl 1:5

54 Nico Jance 1:4

50 Eigentor durch Benjamin Himsl 1:3

37 Luca Schiester 1:2

18 Laurenz Täubl 1:1

7 Jakob Schneller 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.